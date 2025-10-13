Range Rover predstavio svoje modele na atraktivnim lokacijama u Istri

Range Rover Experience događaj je koji je kombinirao predstavljanje Range Roverovih najprestižnijih modela i uživanje u gastronomskim užitcima specifičnima za Istru. Novinari, postojeći vlasnici automobila te marke i partneri imali su prilike voziti se u Range Roverima po autocesti, lokalnim cestama i off road poligonu koji je pokazao terenske mogućnosti ovih luksuznih vozila.

U srcu Istre, regije koja svojom elegancijom, gastronomijom i prirodnom ljepotom savršeno utjelovljuje filozofiju suvremenog luksuza, Range Rover je od 8. do 10. listopada organizirao Range Rover Experience, Ekskluzivni događaj okupio je medije, partnere i vlasnike automobila tog brenda, kako bi iskusili kombinaciju performansi, dizajna i sofisticiranog užitka vožnje.

U slikovitom ambijentu vinarije Saints Hills Cantina, na offroad poligonu i na cestama koje povezuju istarske brežuljke s obalom Jadrana, sudionici su imali priliku isprobati najprestižnije modele iz Range Rover obitelji: Range Rover, Range Rover Sport i Range Rover Velar. Svaki od njih kombinira moderni luksuz i tehnološku izvrsnost – od bezvremenskog dizajna i profinjenog interijera do naprednih sustava za asistenciju i pogona na sve kotače koji osigurava izvrsne performanse na svakom terenu.

Tri dana gastronomije i vožnje

Poseban interes izazvao je Range Rover Sport SV pokretan 4,4-litrenim benzinskim motorom V8 s impresivnih 635 KS. Ovaj ekskluzivni automobil iz Special Vehicle (SV) linije predstavlja vrhunac Range Roverove ponude: spoj performansi, luksuza i preciznosti. Njegov način rada spušta vozilo, povećava odziv i preciznost, te pruža najintenzivnije dinamičko iskustvo vožnje u povijesti Range Rovera – istodobno zadržavajući profinjenost i luksuz po kojem je brend prepoznatljiv.

Range Rover Experience u Istri bio je više od vožnje – bio je to doživljaj filozofije brenda u punom smislu. Od testnih vožnji i tehnoloških demonstracija do pažljivo odabranih gastronomskih trenutaka i opuštanja u hotelima Monte Mulini i Grand Park Rovinj, svaka komponenta događanja odražavala je prepoznatljiv Range Rover pristup: spoj inovacije, estetike i vrhunske udobnosti.

+11 Pogledajte galeriju

Kroz tri dana druženja, Range Rover je u Istri još jednom potvrdio svoju poziciju simbola bezvremenske elegancije, vrhunske tehnologije i britanskog luksuza. Modeli Range Rover, Range Rover Sport i Range Rover Velar pokazali su kako se istinski užitak vožnje mjeri u detaljima – u tišini, snazi, profinjenosti i osjećaju potpune kontrole.