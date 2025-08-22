Tesla je znatno povisila cijenu svog najbržeg pickupa, ali je dodala i neke nove funkcije

Za Cyberbeast je sada potrebno izdvojiti 15.000 dolara više, a u novi Luxe paket uključena je i funkcija autonomne vožnje te besplatan pristup Teslinoj Supercarger mreži za brzo punjenje.

Tesla je povisila cijenu najbrže varijante Cybertrucka, modela Cyberbeast, za 15 000 dolara – s dosadašnjih 99.990 na 114.990 američkih dolara, navodi se na službenoj stranici proizvođača. U novu ponudu uključen je i “Luxe paket” koji sadrži i nadziranu funkciju autonomne vožnje (Full Self-Driving) te besplatan pristup Teslinoj Supercharger mreži za brzo punjenje.

Cyberbeast je najsnažnija verzija Cybertrucka, ima 845 konjskih snaga, a pokretan je trostrukim motorom s pogonom na sve kotače (AWD), što mu omogućuje da od 0 do 100 km/h ubrza za svega oko 2,7 sekundi, čime se svrstava među najbrže pickupove na svijetu. Njegovo kućište izrađeno je od nehrđajućeg čelika, s karakterističnim oštrim i kutnim linijama koje su izazvale veliku pažnju javnosti. Toliko je jedinstven da je čak i američko ratno zrakoplovstvo kupilo dva primjerka kako bi ih koristilo kao mete u vježbama gađanja preciznim projektilima u New Mexicu.

Osim nevjerojatnih performansi, Cyberbeast se diči sustavom elektroničke upravljačke veze ‘steer-by-wir (nema klasične mehaničke veze između volana i kotača) i zračnim ovjesom, što mu omogućuje precizno upravljanje i stabilnost čak i u najzahtjevnijim uvjetima. Na stražnjim vratima krasi ga urezani simbol troglavog Kerberosa, čime se dodatno naglašava njegov moćan i futuristički identitet. Uz to, vozilo pruža impresivnu vučnu snagu zahvaljujući obrtnom momentu od čak 13.960 Nm. Kako ističu uiz Tesle, “snaga mu je ekvivalentna onoj afričkog slona, pa spremno vuče sve nosivosti od 1134 kilograma i s kapacitetom vuče od 4990 kg.”