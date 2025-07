Test kineskog Tesle: BYD Seal oduševljava snagom i ubrzanjem – 3,8 sekundi do 100 kmh

BYD Seal je sportska limuzina teška gotovo 2,2 tone koja u tišini može postići veliko ubrzanje. Test Forbesa Hrvatska pokazao je kako kineske marke polako postaju predvodnici u području električnih automobila. Seal je opremljen brojnim modernim sustavima i opcijama, koji ga čine sigurnom, ali i zabavnom za korištenje.

Kineska marka BYD postoji već godinama, no tek nedavno su krenuli u globalnu ekspanziju. Trenutačno su najprodavanija električna marka u svijetu s vrlo ambicioznim planovima. Šire se u Europi, a ove godine pokrenuli su i zastupništvo u Hrvatskoj. Kad je ono svečano obilježeno, vidjeli smo BYD-ove automobile koji su djelovali obećavajuće, no prvi pravi dojam dobili smo na nedavnom tjednom testu BYD-jevog modela Seal.

Kako su mnogima prva asocijacija na Kinu jeftini i ne previše kvalitetni proizvodi s Temua, treba dodati disclaimer i podsjetiti kako se Kina iz države koja je kopirala zapadne automobile polako transformira u inovatora i lidera, posebno kad su u pitanju električni automobili.

Iskusni njemački dizajner osmislio je izgled Seala

Seal privlači već dizajnom koji po mišljenju mnogih nadmašuje izravnog konkurenta Teslu, što ne čudi, s obzirom da je za dizajn Seala bio zaslužan tim na čelu s Nijemcem Wolfgangom Eggerom, koji je u karijeri bio na čelu dizajna u Alfa Romeu, Audiju i Lamborghiniju.

BYD Seal ima 480 centimetara i teži gotovo 2,2 tone. Osim vanjštinom osvojio nas je i unutrašnjošću, koja je na testnom modelu bila svijetla. Dojmu svjetla i prostranosti pridonijela su sjedala od eko kože i veliki krovni prozor. Za razliku od unutrašnjosti, prtljažnik je relativno skroman za automobil te veličine – nudi 400 litara nesavršenih dimenzija. Doduše, u prednjem dijelu automobila je dodatni prostor veličine 53 litre u kojem originalno stoje kabeli za struju, no u njega može stati još ponešto.

Prostor za vozača bogato je opremljen i u skladu s najnovijim trendovima. Dva ekrana relativno su velikih dimenzija, a srednji se po potrebi može i rotirati i stajati horizontalno ili vertikalno. Bojali smo se da će neke opcije biti teško naći na ekranu u vožnji, no one bitne poput upravljanja klimom zapravo su vrlo lako dostupne.

Light show može pratiti ritam glazbe

Neke je nešto teže brzo pronaći, no to je zbog toga što auto ima puno opcija koje se mogu podešavati. Jedna od njih je primjerice podešavanje rasvjete automobila. Za svjetla u vratima i kod nogu vozača može se odabrati intenzitet, boja, a čak i to hoće li ritmom pratiti glazbu automobila. Tu su i sitnice poput prostora za mobitele koji nudi i njihovo bežično punjenje.

No, najbolji dio automobila nije bogatstvo opreme, nego njegovo svemirsko ubrzanje – do 100 kilometara na sat stiže za 3,8 sekundi. Za usporedbu, identično ubrzanje ima puno skuplji Audi S8 TFSI quattro tiptronic s 571 konjskom snagom koji košta gotovo 4 puta više.

Seal smo isprobali na autocestama i cestama i osjećaj vožnje je odličan, no – kao i kod svih električnih automobila, malo agresivnija vožnja značajno smanjuje doseg automobila. Službeno, on je veći od 500 kilometara, no takav je ako se vozi štedljivo, što mi nismo radili. Brzom vožnjom po autocesti doseg je otprilike Pula, a brzom vožnjom po klasičnoj cesti Split. Seal podržava punjenje brzinom do solidnih 150 kW, a brzina punjenja najviše dolazi do izražaja kad se automobil puni od 20 do 80 posto kapaciteta baterije. Kao i kod nekih drugih modela s brzim punjenjem, ono se nakon dostizanja 80 posto kapaciteta usporava, kako bi se zaštitila baterija.

Niz sustava i pogon na sva četiri

Automobil nudi tri načina vožnje: sportski, normalni i ekonomski, a dodatna opcija je i vožnja po snijegu. Kako u srpnju nema snijega, tu opciju isprobali smo na uzbrdici s plaže u Lokvi Rogoznici iza Omiša, najstrmijoj uzbrdici za koju znamo u Hrvatskoj. Izazovna je i jer prostor za hvatanje zaleta ima tek par metara, pa obični automobili na njenom dnu često proklizavaju i nakon toga je jedva prolaze u prvoj brzini. BYD Seal, koji u Excellence verziji ima pogon na sva četiri kotača, krenuo je bez zaleta i imalo proklizavanja i pokazao kako mu nije problem povećavati brzinu uzbrdo unatoč težini.

Što nam se još svidjelo kod Seala? Nakon malo uhodavanja, parkiranje je lako jer je osim zvuka parkirnih senzora tu i video prikaz u smjeru kretanja (naprijed ili natrag) te prikaz automobila iz tlocrta. Dok se automobil previše ne približi on na tlocrtu ispisuje i koliko centimetara je preostalo do prepreke.

Opremljen je i adaptivnim tempomatom koji omogućuje vožnju podešenom brzinom uz usporavanje i držanje razmaka praćenjem automobila ispred sebe. Automobil može i sam pomicati volan i tako pratiti prometnu traku u kojoj se automobil nalazi. A to je samo jedan od nekoliko sustava kojima je opremljen. Na Euro NCAP-ovom crash testu Seal je dobio pet zvjezdica

Reagira i na glasovne naredbe

Ima i head-up display, odnosno prikaz na vjetrobranu kojeg vidi samo vozač. On prikazuje trenutačno ograničenje brzine, trenutačnu brzinu te brzinu na koju je podešen tempomat (ako je uključen) kao i je li uključeno zadržavanje vozne trake. Kvaliteta head-up displaya je izvrsna te bi bio još bolji kad bi najavljivao ograničenje brzine nekoliko trenutaka prije nego se ono i dogodi.

Kakvom profilu poslovnog korisnika odgovara Seal? Onima koji vide prednosti električnih automobila i žele nešto novo, drugačije i tehnološki naprednije. Poznavajući hrvatsku poslovnu scenu, rekli bismo da bi te vrline prvi mogli prepoznati predstavnici hrvatske IT zajednice. Njih bi mogli privući futuristički interijer, napredni infotainment, snaga i tišina vozila na struju i chat asistent.

Automobil govorno upozorava vozača i putnike kad primjerice nisu zavezali pojaseve, a tu su i govorne naredbe kojima se može glasovno upravljati dijelom funkcija automobila. Ipak, navedeni sustav nije na razini ChatGPT-a, pa nam je trebalo malo uhodavanja dok nismo shvatili kakvu vrstu naredbi će izvršiti, a koje ipak neće shvatiti.

BYD Seal Excellence AWD na hrvatskom tržištu trenutačno se prodaje po cijeni od 50.990 eura.