The Artisan Gin osvojio zlatnu medalju i titulu “Spirit of the Year 2025”

Hrvatski premium craft gin The Artisan ostvario je međunarodni uspjeh i osvojio dvije nagrade na prestižnom natjecanju London Spirits Competition – zlatnu medalju i nagradu “Spirit of the year 2025”.

Renomirano natjecanje je jedno od najvažnijih svjetskih ocjenjivanja pića gdje se proizvodi vrednuju ne samo po kvaliteti, već i po dizajnu i privlačnosti za krajnjeg potrošača. Događaj organizira Beverage Trade Network, koji diljem svijeta održava stručne sajmove i događanja za industriju pića.

U konkurenciji više stotina vrhunskih destilata iz cijelog svijeta, The Artisan Gin se istaknuo kao rijedak spoj autentičnog okusa, održivog pristupa i snažne osobne priče. Ova dvostruka pobjeda na jednom od najuglednijih svjetskih natjecanja dolazi kao kruna dosadašnjeg rada tima iz The Artisan destilerije i potvrda je da Hrvatska ima svoju zvijezdu u svijetu premium craft ginova.

Foto: The Artisan Gin

Destilerka The Artisan Gina Maja Jakovac povodom dobivanja nagrada je izjavila:

“Ove nagrade su priznanje da mali, nezavisni proizvođači iz Hrvatske mogu stajati rame uz rame s najboljima na svijetu. The Artisan Gin nije samo piće – to je iskustvo, to je priča. Željeli smo stvoriti gin koji poštuje prirodu, ali i ističe karakter. A kad stručnjaci u Londonu to prepoznaju, to je potvrda da idemo pravim putem.”

Destilerka The Artisan Gina Maja Jakovac; Foto: The Artisan Gin

Gin se destilira ručno u malim serijama

Svaka kap The Artisan Gina destilira se ručno u malim serijama, jedini u Hrvatskoj i jedni od samo nekoliko u svijetu proizvode gin postupkom hladne vakuumske destilacije. Ovakvom destilacijom se stvara ujednačenost aroma u svakoj destilaciji i čini finalni proizvod laganim i pitkim. Ovaj gin u sebi nosi kompleksnu, a profinjenu aromu 14 biljaka te začina od hrvatskih OPG-ova koji zajedno stvaraju mediteranski karakter s daškom modernog luksuza.

“The Artisan nije samo gin – on je izraz naše strasti prema prirodi, autentičnosti i kreativnosti. Vjerujemo u snagu lokalnog, u održivost i u ljepotu jednostavnosti”, ističe Maja Jakovac.

Iako je London Spirits Competition 2025 donio najveće priznanje do sada i dvije vrijedne nagrade, The Artisan Gin je već ranije osvajao srca stručnjaka i publike. Nagrađivan je na nacionalnim i svjetskim natjecanjima zbog svoje autentičnosti, inovativnosti i elegantnog dizajna boce koji neodoljivo spaja tradicionalne elemente i suvremenu estetiku.

Hrvatski The Artisan Gin još jednom je dokazao da se vrhunska kvaliteta i svjetski uspjeh mogu roditi iz strasti, autentičnosti i predanosti. Iza The Artisan Gina stoji priča o povratku prirodi, lokalnim sastojcima i gotovo poetskom pristupu destilaciji uz ručno birane ekološke biljne sastojke iz netaknute prirode koji ovom ginu daju njegov kompleksan i prepoznatljiv karakter.

“Iznimno mnogo nam znače ove nagrade jer dolaze od žirija koji razumije tržište, cijeni autentičnost i prepoznaje emociju u proizvodu. Ovo nisu samo nagrade za nas, već i za sve male proizvođače koji slijede svoje srce,” poručuje Maja Jakovac.

U svijetu preplavljenom industrijskim proizvodima, The Artisan Gin se izdvaja kao sofisticiran proizvod, kreiran za ljude koji znaju cijeniti kvalitetu, autentičnost i dobru priču. Upravo zbog toga ovaj gin sve više nalazi svoje mjesto na policama luksuznih barova i trgovina diljem Europe i svijeta.