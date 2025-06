Turisti, oprez: Evo koje su kazne na snazi u Europi ovog ljeta, Hrvatska nije među najstrožima

Kako pravila putovanja u Europi postaju sve stroža, od kazni za nošenje japanki do zabrana pušenja na plažama i snimanja selfija, Forbes je sastavio popis ograničenja za turiste ovog ljeta.

Planirate li odmor u Europi ovog ljeta? S obzirom na to da se ove godine očekuje rekordan broj posjetitelja, mnoge turističke destinacije već su uvele pravila za putovanje Europom. To uključuje nove zabrane, kazne i ograničenja koja bi vas mogla koštati stotine, ako ne i tisuće eura.

Neka od novih pravila su dramatična – zabrana glazbe na plažama, konzumacija pića na nekim javnim mjestima i ograničavanje snimanja selfija na mjestima prepunim turista.

Sve je to dio rastućeg pokreta za borbu protiv pretjeranog turizma u vrijeme kada su napetosti na nekim mjestima dosegle točku ključanja. Protuturistički prosvjedi izbili su diljem Španjolske u travnju i svibnju, od Madrida do Mallorce i Kanarskih otoka. Aktivističke skupine planiraju masovne prosvjede u nekoliko zemalja 15. lipnja.

Zato je dobra ideja provjeriti pravila u zemlji u koju putujete prije nego što krenete na putovanje iz snova u Europu.

Hrvatska

U Splitu svaka javna konzumacija alkohola u povijesnoj jezgri i manje od 100 metara od škola i vrtića bit će kažnjavana s 300 eura. Kazna za penjanje i sjedenje na povijesnim i drugim spomenicima i znamenitostima ili penjanje i kupanje u javnim fontanama iznosi 300 eura. Ista je kazna i za povraćanje na javnim mjestima.

Ako spavate u parkovima te na travnjacima, trgovima, parkiralištima i drugim javnim prostorima platit ćete kaznu od 150 eura. No, neće samo turisti biti pod paskom. Kazna od 300 eura prijeti i svima koji budu nudili ili ugovarali prijevoz bez licence.

Split; Foto: Getty Images

Gradonačelnik Dubrovnika, jednog od najopterećenijih turističkih gradova u Europi, odlučio je suzbiti pretjerani turizam. Grad dopušta pristajanje samo dvaju kruzera dnevno, štandovi sa suvenirima su zatvoreni, broj mjesta u barovima je smanjen, usluge taksija su ograničene, a uvedena su i druga ograničenja. Cilj? Mirniji i ugodniji grad za lokalno stanovništvo i turiste.

Portugal

Portugal je poduzeo korake za suzbijanje nepristojnog ponašanja, posebno u obalnim gradovima poput Albufeire, gdje turisti mogu biti kažnjeni s do 1500 eura za šetnju gradom u kupaćem kostimu, a za golotinju u javnosti predviđene su još veće kazne. Pravila također zabranjuju pijenje alkohola na ulici, mokrenje i pljuvanje u javnosti.

Također su na snazi ​​ograničenja buke. Zvučnici su zabranjeni na mnogim plažama, a kazne iznose do 36.000 eura. Radno vrijeme barova skraćeno je u nekim područjima kako bi se ograničio noćni kaos. U Sintri, zbog prosvjeda lokalnog stanovništva, gradske vlasti razmatraju ograničavanje izgradnje novih hotela kako bi se sačuvao povijesni šarm grada.

Lisabon; Foto: Getty Images

Španjolska

Španjolska prednjači u turističkom bontonu, a ovog ljeta je strože nego ikad, posebno na plažama. Deseci obalnih gradova – uključujući plaže u području Barcelone, Balearskih otoka i Costa del Sola zabranili su pušenje na plažama, s kaznama do 2000 eura. U nekim regijama možete biti kažnjeni do 250 eura ako rezervirate ležaljku, a zatim nestanete na nekoliko sati.

U gradovima poput Marbelle i Viga, za javno mokrenje, kao i mokrenje u moru kazne su do 750 eura. I pazite što nosite. Nekoliko gradova, uključujući Malagu, uvelo je kazne za hodanje u kupaćem kostimu u gradskoj jezgri, a Barcelona je uvela kazne za nošenje bikinija u javnosti.

Ali pravila ne prestaju kada napustite plažu. Španjolske vlasti usredotočuju se na turiste za volanom. Vožnja u japankama nije izričito zabranjena, ali policija vas može kazniti do 200 eura ako smatra da vaša obuća nije sigurna.

I budite oprezni kada idete na zabavu. U popularnim mjestima poput Mallorce, Ibize i Kanarskih otoka, vlasti suzbijaju party turizam nizom strogih novih mjera. Obilasci pubova i party brodova zabranjeni su u središtima noćnog života, a javno pijanstvo kažnjivo je kaznama do 3000 eura.

Poznato turističko odredište u Costa Bravi; Getty Images

Italija

Najpoznatije talijanske destinacije pooštravaju kontrole jer prekomjerni turizam i dalje opterećuje popularna mjesta. Nigdje to nije očitije nego u Veneciji, koja je počela naplaćivati ​​ulaznicu za jednodnevne posjete, 5 eura za rezervacije unaprijed i 10 eura za one koji ulaze bez najave. Turisti koji nisu platili ulaznicu mogu biti kažnjeni do 300 eura. Grad je također zabranio korištenje zvučnika, velike turističke grupe i kupanje u poznatim kanalima, što može rezultirati kaznom od 1000 eura.

I drugi talijanski gradovi suzbijaju neprimjereno ponašanje turista. U Portofinu, snimanje selfija i ometanje pješačkog prometa u određenim područjima gdje je zabranjeno zaustavljanje može rezultirati kaznama do 275 eura. Na jezeru Garda policija je turiste kaznila s do 700 eura za skakanje s litica i plivanje u opasnim područjima, dok vas čak i glasno igranje nogometa može koštati 600 eura.

Još jedno goruće pitanje je kodeks odijevanja: U Sorrentu možete biti kažnjeni s do 500 eura za šetnju u kupaćem kostimu izvan plaže ili bazena.

Međutim, najposjećenija mjesta ograničavaju posjetitelje: Pompeji će 2025. ograničiti broj posjetitelja na 20.000 dnevno. U Rimu, Koloseum ima ograničenje od 3 000 posjetitelja istovremeno, a prevaranti s ulaznicama kažnjavaju se novčanom kaznom (pazite od koga kupujete ulaznicu).

Fontana di Trevi; Getty Images

Francuska

U Francuskoj vlasti sve više potiču posjetitelje da budu obzirniji. Na primjer u Parizu. Dok piknik s vinom i sirom u parku ili uz Seinu može izgledati vrlo romantično, pijenje alkohola je zabranjeno na mnogim javnim mjestima, stoga provjerite pravila. Ako vas uhvate, mogli dobiti kaznu do 135 eura.

Nekoliko gradova duž Azurne obale zabranilo je otkrivanje kupaćih kostima izvan plaže, uključujući Cannes, gdje vas hodanje bez majice ili u bikiniju može koštati i do 38 eura.

Muzej Louvre; Getty Images

Nizozemska

Amsterdam ozbiljno ograničava turizam. Pušenje marihuane na ulici u Crvenoj četvrti sada je zabranjeno, barovi se ranije zatvaraju, a grupni obilasci podliježu strožim ograničenjima. Brodovi za zabave podliježu novim propisima o buci i alkoholu.

Amsterdam; Getty Images

Austrija

Austrija također pooštrava mjere protiv pretjeranog turizma. U planinskom gradiću Hallstattu za koji se kaže da je inspirirao Disneyjev film Snježno kraljevstvo – postavljena je privremena ograda “protiv selfija” kako bi se spriječilo da gužve preplave poznati pogled na jezero iz grada.

A evo i manje poznatog pravila. Ako putujete automobilom po Austriji, ostavite kameru u automobilu kod kuće. Uglavnom su zabranjene u Austriji zbog zakona o privatnosti, a korištenje može dovesti do kazni i do 25.000 eura (oko 28.250 dolara).

Hallstatt; Getty Images

Njemačka

U Njemačkoj vas neprimjereno ponašanje za volanom može skupo koštati – doslovno. Vikanje uvreda ili grubo gestikuliranje tijekom vožnje (čak i prema drugim vozačima ili policiji) smatra se činom agresije na cesti i može se kažnjavati novčanom kaznom do 4000 eura.

Vlasti su također pooštrile mjere protiv bučnog ponašanja turista u gradovima poput Berlina, gdje susjedstva sit turista sve više provode propise o buci i zabrane pijenja u javnosti. Također, pazite da ne prelazite ulicu nigdje izvan za to određenih područja. To je ilegalno.

Turist u Berlinu; Getty Images

Češka

Prag se pokušava riješiti imidža prijestolnice zabave. Grad je zabranio bicikle za pivo, gdje grupe ljudi voze pedale i piju, te je uveo ograničenja buke u povijesnim područjima i javnog pijenja.

Također ograničava pijančevanja uz pivo i bučne momačke i djevojačke večeri. Barovi se čak kažnjavaju i zbog posluživanja već pijanih turista.

Karlov most u Pragu; Getty Images

Cipar

Ako razmišljate o tome da popijete gutljaj flaširane vode dok vozite na Cipru, nemojte. Jedenje ili pijenje bilo čega tijekom vožnje – uključujući vodu zabranjeno je. Za to možete biti kažnjeni s 85 eura. To se smatra odvraćanjem pažnje od vožnje i nadzire ga lokalna policija.

Island

Island muče turisti koji uništavaju njegov krhki krajolik. Vožnja izvan ceste strogo je zabranjena i može rezultirati kaznom do 500.000 islandskih kruna (oko 3200 eura). Ako prekršite pravila, platit ćete kaznu.

Švicarska

Švicarska izgleda kao slika i postoji razlog zašto. Zemlja ima stroga pravila kako bi očuvala svoj okoliš netaknutim. Bacanje smeća može rezultirati novčanom kaznom na licu mjesta, dok stvaranje buke kasno noću ili ostavljanje smeća na javnim mjestima može rezultirati visokim kaznama.

Zermatt je grad bez automobila. Kako bi se smanjilo zagađenje, vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem su zabranjena. Taksiji su samo električni.

Zermatt, Švicarska; Getty Images

Novinarka Laura Begley Bloom, Forbes

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se