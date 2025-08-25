U ovoj zemlji raste potražnja za zlatnom vizom

Programi zlatne putovnice i vize nude bogatim pojedincima brz put do državljanstva ili boravka u zamjenu za značajna ulaganja. Omogućuju porezne olakšice i dodatnu sigurnost.

Međutim, nisu bez kontroverzi, a kritičari tvrde da potiču nejednakost i predstavljaju rizik od zlouporabe.

Iako je najviši sud EU presudio da je malteški program zlatnih putovnica nezakonit, malteški program zlatne vize još uvijek je važeći i potražnja raste. Zlatna putovnica ili zlatna viza bogatim pojedincima omogućuje brz put do državljanstva ili boravka u zamjenu za značajna ulaganja.

Iznos varira od zemlje do zemlje. Primjerice, latvijska zlatna viza jedna je od najpristupačnijih, a nudi se u zamjenu za 50.000 eura ulaganja.

Ključna razlika između zlatne putovnice i zlatne vize je u tome što zlatna putovnica omogućava trenutno državljanstvo uglavnom na temelju ulaganja u nekretnine, dok zlatne vize u EU uglavnom nude boravak, s mogućnošću državljanstva nakon nekoliko godina.

Program zlatnih putovnica Malte proglašen je ilegalnim

Malta se smatrala jednom od najboljih destinacija u ovom području. Na primjer, Global Citizenship Program Index 2025 koji vodi Henley and Partners, savjetodavna tvrtka za boravak i državljanstvo putem ulaganja, dodijelila je Malti prvo mjesto deseti put.

Najviši sud EU-a presudio je da je Malta prekršila europski zakon svojim programom zlatnih putovnica.

Iako presuda utječe na Zlatnu putovnicu Malte, Program stalnog boravka na Malti (MPRP) i dalje funkcionira. Riječ je o programu zlatne vize koji podnositeljima zahtjeva pruža pravo stalnog boravka. Prema Global Citizen Solutionsu, ovaj program je još uvijek u potpunosti operativan i na njega ne utječu presude. Djeluje prema drugačijem pravnom okviru koji je još uvijek na snazi.

U novom izvješću tvrtke Global Citizen Solutions pod nazivom “Globalno državljanstvo i boravak putem ulaganja”, koje prikazuje trendove u migracijama putem ulaganja, karipske zemlje prednjače kada je u pitanju državljanstvo putem ulaganja. U EU, Grčka i Malta prednjače u pogledu programa boravka putem ulaganja (tzv. zlatne vize).

Zlatne vize na meti kritičara

Kritičari već dugo tvrde da su sheme zlatnih viza i zlatnih putovnica komplicirane iz nekoliko razloga. Kažu da ti programi potiču nejednakost i da su isključivi, stvarajući sustav u kojem bogati pojedinci mogu kupiti privilegije koje nisu dostupne običnim građanima.

Pranje novca i organizirani kriminal često se povezuju s programima zlatnih viza i zlatnih putovnica. Iz tog sigurnosnog razloga, mnoge zemlje, poput Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, zaustavile su te programe na početku rata u Ukrajini kako ruski državljani ne bi mogli steći državljanstvo EU putem tih programa. U ožujku 2022. Malta je izjavila da je i ona obustavila obradu zahtjeva za ruske i bjeloruske državljane.

Izbjegavanje poreza

Izvan EU-a, ovi programi povezani su s utajom poreza. Također, ponekad mogu napuhati cijene nekretnina, što znači da lokalno stanovanje postaje manje pristupačno stanovnicima. Iz tog razloga, program zlatne vize u Španjolskoj završio je u travnju 2025.

Mnogo je zagovornika investicijskih programa za vize i putovnice. Prije odluke suda EU-a, premijer Robert Abela rekao je za Times of Malta da je program MEIN siguran i koristan za zemlju – malteška vlada izjavila je da je program od 2015. godine generirao više od 1,4 milijarde eura prihoda za vladu.

Patricia Casaburi, izvršna direktorica tvrtke Global Citizen Solutions, kaže da ovi programi ostaju legitimni i zasebni pravni putevi koji u potpunosti spadaju u suverene nadležnosti država članica u vezi s pravima boravka.

Dodala je da su pojedinci koji su ispunili stroge uvjete za stjecanje prava, uključujući razdoblje boravka na Malti, značajno doprinijeli nacionalnom razvoju.

Henley and Partners i Global Citizen Solutions očekuju od klijenata da koriste dvostruku strategiju. Te strategije uključuju ulaganje i ostanak u EU i stjecanje državljanstva u trećim, uglednim zemljama, kako bi smanjili regulatorni rizik.

Države koje nude ozbiljnu provjeru, jasne pravne okvire i pogodnosti za mobilnost, poput Austrije (na temelju zasluga), Grčke (boravište i državljanstvo na temelju zasluga), UAE (boravište i državljanstvo putem ulaganja), karipskih zemalja i prvog programa državljanstva s klimatskom komponentom u Nauruu – i dalje će privlačiti snažan interes.



U širem kontekstu, Henley and Partners navodi da više od 100 zemalja u svijetu ima zakonodavstvo o migracijama putem ulaganja. Više od 60 ima aktivne programe, dok oko 30 privlači najveći broj podnositelja zahtjeva.

Programi zlatnih putovnica i viza i dalje su balansiraju između obećanja gospodarskog rasta za zemlje domaćine i zabrinutosti oko pravednosti i sigurnosti. Međutim, ono što je jasno jest da će ti programi nastaviti funkcionirati, bez obzira na presudu Europskog suda o malteškom programu zlatnih putovnica, i doista, mnogi vjeruju da će njihova popularnost i dalje rasti.

Alex Ledsom, novinar Forbesa