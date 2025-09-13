U poznatom lancu brze hrane nudi se wagyu burger Gordona Ramsaya. Cijena je očekivano visoka

Poznati engleski kuhar udružio je snage s Burger Kingom kako bi ponudio burger od wagyu govedine po cijeni od 13 eura.

Gordon Ramsay surađuje s Burger Kingom u ponudi burgera od wagyu govedine u restoranima lanca diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Burger s cijenom od 11 funti dolazi s karameliziranim lukom, ukiseljenim ljubičastim lukom, rikulom, hrskavim lukom i majonezom od karameliziranog luka.

Kuhar, koji ima 90 restorana širom svijeta, uključujući restoran s tri Michelinove zvjezdice u ulici Royal Hospital Road, ranije ove godine potpisao je šesteroznamenkasti ugovor za promociju “The Wagyua”. Iako je svjetlosnim godinama udaljen od Ramsayjeva vlastitog wagyu burgera s pecorinom i naribanim tartufom, koji je 2020. postao viralan kada je otkriveno da stoji 80 funti, novi Burger Kingov proizvod predstavlja odmak od tradicionalne brze hrane.

Ramsay je izjavio da mu je drago vidjeti kako lanac čini wagyu “tako dostupnim javnosti” i dodao da mu se “sviđa kako ovaj proizvod slavi najbolje od britanskog stočarstva.”

Tvrtka nije željela otkriti koju klasu wagyu govedine koristi u burgerima – niti njegov položaj na međunarodnoj ljestvici Beef Marbling Standarda (BMS), koja rangira odreske od jedan do devet (japanska do 12).

Ponuda je dostupna samo ograničeno vrijeme. Ramsay nije osmislio sam burger, ali ga je odobrio i pojavit će se u nekoliko televizijskih reklama.