Vodeći estetski centri “Manuela Picard” postaju “Reneskins by Bagatin”

Reneskins by Bagatin novo je ime i koncept Manuela Picard Brows & Beauty estetskih centara, koje je sinoć svečano predstavila Futura Medical Group, jedna od vodećih medicinskih grupacija u regiji, u sklopu nove faze razvoja nedavno preuzetog kozmetičkog brenda.

Rebranding popularnih salona za savršene obrve i besprijekornu kožu potpisuje svjetski nagrađivana agencija Fabular, a predstavljen je u Lapidariju Arheološkog muzeja u Zagrebu.

”Vodeći brend estetskih centara u Hrvatskoj Manuela Picard u listopadu 2024. postao je dio Futura Medical Groupa, čije su sastavnice i vodeće estetske poliklinike u Hrvatskoj, ali i regiji, Poliklinika Bagatin i Sinteza Skin Clinic. Ovim pripajanjem otvorila se prilika da sačuvamo sve ono što su klijentice godinama voljele, ali i da krenemo u novo poglavlje pod okriljem brenda Bagatin – sinonima za izvrsnost u estetskoj medicini. Ime Reneskins simbolizira upravo ono što želimo pružiti – obnovu, povjerenje i osjećaj ljepote koji dolazi iznutra”, poručio je Ognjen Bagatin, suvlasnik tvrtke Futura Partners, koja je vlasnik i Futura Medical Groupa.

Bojan Pintarić, Ana Mogulić, Ognjen Bagatin

Bojan Pintarić, direktor Futura Medical Groupa, naglasio je kako povezivanjem estetskih centara i poliklinika nastaje jedinstvena sinergija u brizi o ljepoti i zdravlju kože lica i tijela, kroz spajanje najnovijih medicinskih dostignuća, inovativnih tretmana i individualiziranog pristupa svakom klijentu.

“Estetska medicina jedan je od najbrže rastućih segmenata zdravstva u Hrvatskoj, s prosječnim godišnjim rastom od 25 posto. Upravo zato strateški integriramo estetske salone s našim vodećim estetskim poliklinikama, kako bismo klijentima osigurali vrhunsko iskustvo i dosljednu kvalitetu – utemeljenu na medicinskoj stručnosti, bilo da dolaze zbog njege lica i tijela ili su zainteresirani za složenije estetske tretmane koje nudimo u našim poliklinikama. S rebrandingom dolaze i daljnja ulaganja u edukaciju tima, još kvalitetnija usluga i proširena ponuda, u skladu s najvišim svjetskim standardima”, istaknuo je Pintarić.

Događanje je okupilo brojne klijente, partnere i predstavnike medija, a podršku su svojim dolaskom pokazali i: Ana Radišić, Barbara Kolar, Indira Levak, Tatjana Jurić i Nives Ivanišević. Pridružili su im se također i Tomica i Dinko Bagatin.

Ana Mogulić, direktorica Reneskinsa i KOL za kozmetologiju cijele Futura Medical Groupa, najavila je i otvaranje novih lokacija u Hrvatskoj.

“Novi identitet za nas predstavlja snažan iskorak, osvježenje i temelj za daljnji rast. Osim trenutnih lokacija u Centru Cvjetni i Gajevoj 8 u Zagrebu, najavljujemo i širenje na nove lokacije, uključujući Split i Kvarner, s ciljem da vrhunsku njegu obrva i kože učinimo dostupnom još većem broju klijenata diljem Hrvatske. Kvaliteta i dalje je naš prioritet, a naš fokus ostaje na kontinuiranom razvoju, stručnosti i unapređenju usluga koje povezuju ljepotu i medicinsku izvrsnost.

Vjerujemo da ljepota dolazi iz osobnosti i dobrog osjećaja o samome sebi. Ali isto tako vjerujemo i da redovita njega lica, pravilno oblikovane obrve, čista koža i blistav ten pomažu da se osjećamo obnovljeno, lijepo i zasjajimo punim sjajem naše ljepote“, pojasnila je okosnicu nove brand priče Mogulić.

Brend strategiju, ime, slogan i vizualni identitet razvila je agencija Fabular, jedinstvena po svojoj metodologiji osam sastojaka koji grade brand™. Već 20 godina grade uspješne brendove koji nakon rebrandinga financijski rastu na tržištu. Dobitnici su niza svjetskih nagrada za branding i komunikaciju, poput REBRAND 100® Global Awards, Red Dot, Pentawards i Transform Awards Europe.

”Novo ime je kovanica od eng. renaissance (preporod), odnosno renewal (obnova) i skin (koža), a označava dubinski obnovljenu i preporođenu kožu. Samim time, Reneskins by Bagatin je mjesto predaha u kojem korisnik posvećuje vrijeme i pažnju svojoj koži. Baš kao što poručuje i slogan brenda, Renaissance For Your Skin”, pojasnila je Anja Bauer, kreativna direktorica Fabulara.

Novi vizualni identitet Reneskins by Bagatin implementiran je i na novoj mrežnoj stranici https://reneskins.hr/. Istovremeno, ime Manuela Picard, koje je estetskim centrima nadjenula njihova osnivačica Manuela Starčević, nastavlja živjeti u brendu Manuela Picard Cosmetics kroz razvoj u području preparativne i dekorativne kozmetike, donoseći svoja znanja i strast prema ljepoti u svakodnevnu rutinu klijenata.