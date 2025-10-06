Zrakoplovna kompanija putnicima nudi besplatno alkoholno piće. Hoće li nastati kaos?

Air Canada postala je jedini veliki prijevoznik u Sjevernoj Americi koji nudi besplatno alkoholno piće na svim letovima u ekonomskoj klasi.

Dobre vijesti za one koji vole popiti piće tijekom leta. Air Canada je ovog tjedna objavila da će putnicima u ekonomskoj klasi na svim letovima, ne samo na dugim rutama, od ove jeseni biti posluženo besplatno pivo ili vino s grickalicama.

To čini prijevoznika sa sjedištem u Montrealu jedinom sjevernoameričkom aviokompanijom koja besplatno nudi alkohol u ekonomskoj klasi.

Američki konkurenti poput Americana, Delte i Uniteda poslužuju pića samo na letovima iznad određene kilometraže, dok niskotarifni prijevoznici poput Spirita, Frontiera i JetBluea naplaćuju alkoholna pića.

Scott O’Leary, potpredsjednik za vjernost i proizvode Air Canade, rekao je da odluka odražava koliko su pogodnosti tijekom leta važne putnicima, prenosi Euronews.

“Hrana i piće obično imaju nesrazmjeran utjecaj na zadovoljstvo kupaca“, rekao je za Reuters, dodajući da ukidanje naknada za alkohol, a ne smanjenje naknada za prtljagu, ima veću vrijednost za putnike, a možda i za zrakoplovnu kompaniju.

Besplatna pića dolaze s brojnim rizicima

Međunarodno udruženje zračnog prijevoza izvijestilo je 2017. o porastu neprimjerenog ponašanja putnika, s jednim incidentom na svakih 1053 letova diljem svijeta. Do 2023. godine stopa je porasla na jedan na svakih 480 letova. Više od četvrtine tih slučajeva uključivalo je alkohol, često konzumiran prije polijetanja.

U Sjedinjenim Državama, Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) zabilježila je preko 2100 prijava u 2024.

Što aviokompanije poduzimaju kako bi suzbile probleme povezane s alkoholom? Od 2021. godine, uvedene su kazne za prekršaje poput konzumiranja alkohola na letu, uključujući kazne do 37.000 USD (31.500 eura).

Europske zrakoplovne tvrtke zauzele su različite pristupe tom problemu. Niskotarifni prijevoznik Jet2 zabranio je prodaju alkohola prije 8 sati ujutro, dok je ranije ove godine izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary predložio uvođenje ograničenja od dva pića u barovima u zračnim lukama.

Javna podrška takvim mjerama je iznenađujuće jaka. Anketa YouGova iz 2024. pokazala je da bi 62 posto Britanaca podržalo ograničenja konzumacije alkohola prije leta.

No usklađivanje javne podrške s propisima pokazalo se teškim. Barovi u zračnim lukama diljem Ujedinjenog Kraljevstva mogu legalno početi posluživati ​​alkohol od 5 ujutro. Neki tvrde da bi smanjenje konzumacije alkohola u avionima moglo imati negativne posljedice, potičući putnike da piju alkohol prije ukrcaja.

Za zrakoplovne tvrtke, prodaja alkohola generira prihod i ispunjava očekivanja potrošača, ali također donosi rizike za sigurnost, osoblje i ostale putnike.

Air Canada vjeruje da će besplatna pića rezultirati zadovoljnijim putnicima, jačim brendom i možda i boljom prodajom.