Ante Mandić: Petrol želi biti više od distributera goriva

Direktor Petrola Hrvatska Ante Mandić za Forbes Hrvatska razgovarao je o svojoj prvoj godini dana na čelu te tvrtke. Kompanija u regiji sve više ulaže i u infrastrukturu za električna vozila, kako bi se pripremila na povećanje broja tih vozila.

Nakon duge karijere u farmaceutskom sektoru prešli ste u energetski sektor u kojem već godinu dana vodite Petrol. Koliko je bilo izazovno prijeći u potpuno drugačiji sektor?

Svaka promjena industrije donosi svoje izazove, ali i prilike koje obogaćuju profesionalno iskustvo. Moj dosadašnji put obuhvaća rad i u velikim korporacijama i u manjim sustavima, što mi je dalo široku perspektivu o poslovanju, vođenju ljudi i donošenju odluka.

Oba sektora djeluju u izuzetno strukturiranom okruženju gdje su kvaliteta, sigurnost i preciznost apsolutni prioriteti, a regulativa i etika dio svakodnevnog poslovanja. Također, obje industrije imaju duboku društvenu ulogu: stalno su prisutne, strateški važne i neophodne za svakodnevni život. S druge strane, ulazak u novu industriju zahtijevao je intenzivno učenje od sektorskih zakonitosti i regulative do specifičnosti tržišta i potreba krajnjih korisnika. No, ono što ostaje zajedničko bez obzira na industriju je vođenje ljudi. Upravljanje timovima, poticanje izvrsnosti, donošenje odluka pod pritiskom i izgradnja povjerenja univerzalne su vještine lidera koje vrijede u farmaciji, energetici ili bilo kojem drugom sektoru.

Održivost i inovacije

Petrol je obilježio 80 godina postojanja, a na hrvatskom tržištu je prisutan gotovo 30 godina. Kakva je njegova pozicija na hrvatskom tržištu, a kakva na drugim tržištima na kojima ste prisutni?

Petrol Grupa danas je jedan od ključnih energetskih aktera u regiji s tradicijom dugom 80 godina. Malo je kompanija koje opstanu i razvijaju se kroz osam desetljeća. To najbolje potvrđuje snagu naše vizije, sposobnost prilagodbe i otpornost na promjene. Krenuli smo kao naftna kompanija, no kroz godine smo dosljedno širili poslovanje od maloprodaje i mobilnosti do energetskih rješenja i obnovljivih izvora energije. Dok u Sloveniji držimo vodeću tržišnu poziciju, u Hrvatskoj smo prisutni gotovo tri desetljeća, a nakon akvizicije Croduxa dodatno smo učvrstili svoju drugu tržišnu poziciju. Danas upravljamo snažnom maloprodajnom mrežom s 203 prodajna mjesta u Hrvatskoj što potvrđuje važnost i dugoročnu usmjerenost na ovo tržište. Kontinuitet poslovanja rezultat je jasne strategije, povjerenja korisnika te snažne lokalne prisutnosti kroz investicije, zapošljavanje i suradnju s lokalnim zajednicama. U fokusu nam više nije samo tržišni udio, već cjelokupna transformacija poslovanja.

Usmjereni smo na održivost, inovacije i stvaranje usluga koje unapređuju korisničko iskustvo i poslovne procese. Paralelno razvijamo portfelj energetskih rješenja za kućanstva i poduzeća od solarnih elektrana i pametnih mjernih sustava do analitike potrošnje i optimizacije upravljanja energijom. Uz to, kontinuirano ulažemo u modernizaciju maloprodajnih objekata, razvoj mreže električnih punionica te digitalne alate poput mobilne aplikacije čime stvaramo integriranu, tehnološki naprednu i održivu energetsku platformu.

Osim Slovenije i Hrvatske, stabilno poslovanje gradimo i na drugim tržištima regije: u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu.

Nakon integracije Croduxa rebranding

Koji su bili vaši prioriteti u prvoj godini mandata?

U prvoj godini mandata postavio sam tri temeljna prioriteta: osigurati stabilnost poslovanja, povećati operativnu učinkovitost te izgraditi snažnu i otvorenu suradnju sa svim ključnim dionicima; od zaposlenika, partnera do korisnika i institucija. Energetski sektor iznimno je dinamičan i podložan promjenama zbog čega je bilo važno ojačati otpornost organizacije i istovremeno stvoriti temelje za dugoročnu održivost.

Relativna stabilnost tržišta u protekloj godini omogućila nam je da se fokusiramo na ono što dugoročno donosi rezultate, a to je jačanje unutarnjih kapaciteta, konsolidaciju poslovanja i nastavak strateške transformacije Grupe. Naglasak smo stavili na modernizaciju prodajne mreže, razvoj energetski održivih i digitalnih rješenja te unaprjeđenje korisničkog iskustva na svim našim lokacijama. Paralelno s time, pažnja je bila usmjerena i prema jačanju brenda Petrol. Vjerujem da u vremenima promjena povjerenje korisnika i partnera postaje još važnije. Brend se ne gradi samo vizualno, već kroz svakodnevnu isporuku kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti. Integracija Croduxa u sustav Petrola uspješno je dovršena odmah nakon akvizicije, a u proteklih godinu dana provodimo i vanjski rebranding kako bismo korisnicima pružili jedinstveno i prepoznatljivo iskustvo, gdje god da se nalaze.

Rezultati svih tih procesa već se osjećaju, a puni učinci vidjet će se u godinama koje dolaze.

Petrol je u Sloveniji nedavno izrazio nezadovoljstvo državnim ograničavanjem cijena goriva. Možete li usporediti tamošnju situaciju sa situacijom u Hrvatskoj?

Kao predsjednik Uprave Petrol Hrvatska mogu govoriti isključivo iz perspektive hrvatskog tržišta za koje sam relevantan sugovornik. Ukidanje regulacije cijena goriva i povratak tržišnom formiranju važan je iskorak za cijelo tržište, pa tako i za Petrol. Odluku Vlade RH, premijera Andreja Plenkovića i ministra Ante Šušnjara pozdravljamo jer smatramo da je riječ o promišljenom potezu koji otvara prostor za nova ulaganja, razvoj usluga koje korisnici traže i unaprjeđenje ukupnog tržišta. Sve to ostvaruje se bez ugrožavanja sigurnosti opskrbe, što je od iznimne važnosti. Deregulacija tržišta pruža veću fleksibilnost, ali istovremeno zahtijeva visoku razinu odgovornosti svih aktera. Cijene se trebaju formirati na odgovoran i promišljen način, uzimajući u obzir sve dionike, pri čemu ključna odgovornost leži upravo na distributerima.

Idu dalje od klasične distribucije energenata

Hrvatsko tržište, koje čini gotovo petinu prihoda Petrol Grupe, ostaje jedan od naših strateških prioriteta, a u razdoblju regulacije pokazali smo otpornost, odgovornost i sposobnost prilagodbe.

Vjerujemo da tržišno natjecanje, ako je jasno, stabilno i pravedno postavljeno, koristi svim dionicima: korisnicima, gospodarstvu i samim distributerima. Važno je da se i u budućnosti regulatorne odluke donose promišljeno i transparentno, kao što je bio slučaj s ovom izmjenom. Kada sustav funkcionira stabilno i predvidivo, svi u lancu mogu dugoročno biti dobitnici.

Na koji način se pokušavate diferencirati od konkurencije?

Želimo biti više od distributera goriva. Želimo biti energetski partner koji građanima i poslovnim korisnicima olakšava svakodnevicu, ali i put prema zelenijoj budućnosti. Iz tih razloga gradimo integriranu ponudu koja ide dalje od klasične distribucije energenata. Od rješenja za e-mobilnost i mreže brzih punionica preko pametnih energetskih rješenja za kućanstva, do usluga koje podižu energetsku učinkovitost u industriji i gospodarstvu. Vjerujemo da energetska tranzicija mora biti praktična i korisnicima dostupna, pa ulažemo i u digitalne platforme koje omogućuju veću kontrolu potrošnje, jednostavno upravljanje uslugama i transparentnost troškova.

Veliki fokus stavljamo i na loyalty programe koji korisnicima donose konkretne koristi i personalizirano iskustvo jer želimo da naši kupci osjete da razumijemo njihove potrebe i svakodnevne navike. Osim toga, za naše maloprodajne lokacije želimo da postanu servisne točke modernog načina života. Vidimo ih kao mjesta gdje korisnici mogu brzo napuniti vozilo, popiti dobru kavu ili uzeti zdrav obrok, platiti račune ili preuzeti paket i to sve na jednom mjestu, bez gubljenja vremena. Vjerujemo da je upravo ta transformacija maloprodaje prema multifunkcionalnosti, udobnosti i održivosti ključ našeg dugoročnog rasta i ono što nas razlikuje od drugih. U konačnici, naš cilj je jednostavan a to je biti partner koji donosi pouzdanost, inovacije i održiva rješenja, dok našim korisnicima štedi vrijeme i energiju.

Sve izazovnije naći ljude

Koliko je danas lako pronaći radnu snagu za benzinske postaje?

Danas je sve izazovnije pronaći i zadržati kvalitetne ljude, ne samo zbog demografskih trendova i iseljavanja, nego i zbog novih očekivanja koja generacije donose na tržište rada. Ljudi danas traže radno okruženje u kojem se osjećaju poštovano, imaju jasno definirane uvjete i mogućnosti rasta kroz svakodnevni rad. U Petrolu smo toga svjesni i zato kontinuirano ulažemo u edukacije, razvoj kompetencija i digitalne alate koji olakšavaju svakodnevni rad zaposlenicima na maloprodajnim mjestima. Naš cilj je stvoriti radno okruženje u kojem se posao može obavljati kvalitetno i organizirano, uz jasne mogućnosti napredovanja i prepoznavanja truda zaposlenika. Kontinuirano razvijamo i osnažujemo naše zaposlenike kroz intenzivne uvodne i napredne seminare, sustav edukacija te sustav napredovanja i nagrađivanja. Osiguravamo stabilne uvjete rada kroz plaćeni prijevoz, prehranu, dane kolektivnog godišnjeg odmora, plaćeni dopust i različite oblike podrške poput solidarnih pomoći, nagrade za radne rezultate te nagrade za preporuku „Dovedi radnika“. Brinemo i o obiteljima zaposlenika kroz poklone za prvašiće i nagrade za novorođenče.

Posebno bih istaknuo da smo u ožujku ove godine potpisali Dodatak III kolektivnog ugovora čime smo dodatno ojačali prava naših 1870 zaposlenika i jasno definirali uvjete rada, benefite i mogućnosti napredovanja. Vjerujem da je upravo stabilnost i predvidljivost koju kolektivni ugovor donosi važan signal našim sadašnjim i budućim zaposlenicima da u Petrolu imaju sigurnog i pouzdanog poslodavca. Na kraju, želimo da naši zaposlenici rastu s nama i da u Petrolu vide dugoročnog partnera za svoj profesionalni razvoj. Vjerujem da je ključ uspjeha u stvaranju kulture povjerenja, poštovanja i zajedništva jer jedino tako možemo privući i zadržati ljude koji svojim radom čine razliku, a upravo na takvim ljudima počiva dugoročna održivost i uspjeh naše tvrtke.

Slijedi postavljanje vrlo brzih punionica

Budućnost je vjerojatno u prelasku na struju. Imate li ikakve podatke ili analize iz kojih bi se moglo naslutiti kojom brzinom će se transformirati tržište u Hrvatskoj i Sloveniji?

Tranzicija prema električnim vozilima u Hrvatskoj i Sloveniji već je započela, ali dinamika tog procesa ovisi o više faktora, od cijena vozila i dostupnosti poticaja, preko regulative i infrastrukture do navika korisnika i šireg gospodarskog konteksta. Iako još dominiraju vozila s unutarnjim izgaranjem, električna mobilnost nezaustavljivo dobiva na snazi. Upravo zato Petrol u regiji aktivno ulaže u razvoj infrastrukture koja će omogućiti brži i sigurniji prelazak na električna vozila. Danas upravljamo s ukupno 621 e-punionicom u regiji, što predstavlja više od 1.100 mjesta za punjenje, od čega u Hrvatskoj imamo 124 punionice i procijenjeni tržišni udio od 10 %. Upravo smo završili i petogodišnji projekt MULTI-E kroz koji smo s partnerima značajno proširili mrežu punionica u regiji te omogućili bolju dostupnost e-mobilnosti u više zemalja. Na taj smo način stvorili konkretne temelje za ono što dolazi.

Trenutno sudjelujemo u novom EU projektu CROSS-e gdje smo 2024. godine izabrani kao partner međunarodnog konzorcija. U sklopu tog projekta, do kraja 2026. planiramo postaviti 26 ultra brzih priključnih mjesta snage iznad 300 kW, kao i 14 priključnih mjesta za teška teretna vozila snage preko 350 kW. Te će punionice biti strateški raspoređene duž glavnih autocestovnih koridora gdje trenutno postoji najveći infrastrukturni jaz.

Naš cilj nije pratiti promjene, nego ih omogućiti. Želimo biti aktivan partner tržišta koje se sve jasnije okreće električnoj mobilnosti. Korak po korak, ali jasno i predano, stvaramo uvjete za novu fazu prijevoza koja će biti čišća, tiša i dugoročno održivija.

Hoće li javna infrastruktura u Hrvatskoj moći pratiti potrebu uzrokovanu eventualnim naglijim rastom broja električnih automobila?

Infrastruktura je ključna, bez nje elektrifikacija ostaje ideja na papiru. Ako želimo stvarni rast broja električnih vozila, mreža punionica mora se razvijati istim tempom. U Grupi Petrol već aktivno doprinosimo tom cilju te gradimo mrežu brzih i ultra-brzih punionica na svim ključnim prometnim pravcima u regiji. Radimo na interoperabilnosti i jednostavnom korisničkom iskustvu, kako bi punjenje bilo brzo i pouzdano. Uz pametan i stabilan regulatorni okvir, vjerujemo da infrastruktura ne samo da može pratiti rast potražnje, već ga može i potaknuti.

Priprema na budućnost bez fosilnih goriva

Na koji način se Petrol, a na koji cijeli sektor priprema na tu transformaciju kako bi zadržali prihode i ako se u budućnosti bude smanjivala potrošnja klasičnih goriva?

Grupa Petrol je već 80 godina prisutna na tržištu, što samo po sebi govori o našoj sposobnosti prilagodbe i otpornosti. Danas, u kontekstu energetske tranzicije, aktivno provodimo cjelovitu transformaciju našeg poslovnog modela kako bismo ostali relevantni i konkurentni u budućnosti. Očekujemo nastavak rasta prihoda od prodaje naftnih derivata, ali istovremeno snažno razvijamo i druge izvore prihoda — uključujući maloprodaju, ugostiteljstvo, energiju i rješenja te usluge povezane s električnim vozilima. Naš cilj je jasan: izgraditi održiv, fleksibilan i tržišno prilagodljiv poslovni model koji odgovara novim energetskim navikama i potrebama korisnika.

Kao rezultat tih strateških iskoraka, ponosni smo što su hrvatski potrošači, poslovni subjekti i javni sektor, prepoznali našu kvalitetu i inovativnost. Naime, Petrol je u Hrvatskoj osvojio prestižnu nagradu “Odabrani proizvod godine 2025.” u čak tri kategorije: Q Max goriva, mobilna aplikacija Petrol GOiFresh svježe pripremljena hrana. Ova priznanja temelje se isključivo na glasovima potrošača te potvrđuju ono čemu težimo svakodnevno, a to su visoka kvaliteta proizvoda, inovativna rješenja te izvrsno korisničko iskustvo.

Kroz diversifikaciju portfelja razvijamo niz novih izvora prihoda, od energetskih rješenja za kućanstva i poslovne korisnike, preko solarne energije i e-mobilnosti, do digitalnih usluga i novih modela korisničke interakcije.

Također, struktura EBITDA Petrol Grupe za 2024. godinu jasno odražava tu transformaciju. Na goriva i derivate odnosi se 46 % poslovne dobiti, na trgovinu 25 %, ostale segmente 1 %, dok na energiju i rješenja čak 28 %. Upravo taj segment uključuje distribuciju i opskrbu plinom te električnom energijom gdje držimo snažnu tržišnu poziciju u regiji. To je konkretan dokaz da naš prijelaz iz tradicionalnog distributera goriva prema integriranom energetskom partneru već donosi mjerljive rezultate.

U 2025. godini Petrol Grupa planira investirati 150 milijuna eura, pri čemu je polovica sredstava namijenjena tradicionalnom poslovanju — maloprodajnoj mreži i logističkim kapacitetima — a druga polovica usmjerena u energetsku tranziciju i digitalizaciju. S jednakom ambicijom nastavljamo i u narednih pet godina.

Naš cilj je jasan: kroz sinergiju postojećih i novih djelatnosti želimo osigurati dugoročnu profitabilnost, zadržati tržišnu relevantnost i izgraditi povjerenje korisnika — neovisno o tome koja će tehnologija ili izvor energije dominirati u budućnosti.

Novi poslovni modeli

Održivost i zelena tranzicija su nešto što dio tvrtki sve više ističe – što Petrol radi po tom pitanju?

Energetska tranzicija za nas nije samo strateški prioritet; ona također doprinosi širim društvenim i nacionalnim razvojnim ciljevima. ESG pristup integriran je u sve naše poslovne procese — od upravljanja emisijama i ulaganja u obnovljive izvore energije, do razvoja pametnih energetskih sustava i transparentnog izvještavanja o održivosti.

Imamo jasno definirane ciljeve smanjenja emisija, a istovremeno potičemo naše korisnike na tranziciju kroz konkretna rješenja: prodaju solarnih sustava, elektrifikaciju vozila te financijske modele koji olakšavaju prelazak na održivu energiju.

Posebno ističem područje učinkovitog upravljanja energijom gdje primjenjujemo napredne tehnologije poput baterijskih spremnika, pametnih mreža i fleksibilnih rješenja za pohranu energije. Digitalni nadzor i optimizacija rada solarnih i vjetroelektrana, kao i punionica za električna vozila, omogućuju nam visoku razinu operativne učinkovitosti. U segmentu obnovljivih izvora energije ostvarili smo niz značajnih iskoraka. Već su realizirani projekti vjetroelektrana Glunča i Ljubač u Šibensko-kninskoj županiji, kao i solarne elektrane Suknovci, Vrbnik i Pliskovo. Trenutno je u fazi razvoja i vjetroelektrana Dazlina, čime nastavljamo širenje našeg portfelja u području zelene energije. Ovi projekti konkretno potvrđuju našu dugoročnu posvećenost zelenoj tranziciji, kao i ulaganjima u modernu, pouzdanu i domaću energetsku infrastrukturu.

U segmentu optimizacije procesa i troškova, implementirali smo analitičke alate i umjetnu inteligenciju za poboljšanje logistike, upravljanje zalihama i smanjenje operativnih troškova. Automatizacija poslovnih procesa dodatno povećava brzinu i učinkovitost našeg poslovanja.

Razvijamo i nove poslovne modele, uključujući digitalne platforme za e-mobilnost, upravljanje flotama električnih vozila, najam vozila te koncept energetske zajednice. Digitalizacija nam omogućuje bolju integraciju obnovljivih izvora energije u postojeće sustave, smanjenje ugljičnog otiska te praćenje i optimizaciju potrošnje energije za krajnje korisnike i poslovne subjekte.

Naš pristup energetskoj tranziciji je sveobuhvatan, konkretan i usmjeren na dugoročnu održivost — kako za našu kompaniju, tako i za društvo u cjelini.

Kakvi su vam planovi za sljedeće razdoblje? Koliko se oni razlikuju u Hrvatskoj u odnosu na druga tržišta? Gdje je najveći potencijal za rast?

Naš plan rasta temelji se na aktivnoj ulozi u energetskoj tranziciji – ne kao pasivni promatrači, već kao pokretači promjena. U Hrvatskoj prepoznajemo izuzetne mogućnosti, osobito kroz suradnju s malim i srednjim poduzećima, kojima pružamo podršku u optimizaciji potrošnje energije i unaprjeđenju energetske učinkovitosti. Poseban potencijal vidimo u razvoju mreže punionica te implementaciji digitalnih rješenja za krajnje korisnike, što omogućuje jednostavnije upravljanje potrošnjom, veću transparentnost i personalizirano korisničko iskustvo.

Na regionalnoj razini usredotočeni smo na širenje obnovljivih izvora energije, te je naš strateški cilj postati vodeći pružatelj integriranih energetskih rješenja u regiji, oslanjajući se na inovacije, pouzdanost te partnerstvo s korisnicima u svim fazama energetske transformacije.

Zovete se isto kao osnivač i bivši vlasnik IN2 grupe, je li u poslovnom svijetu ikad bilo zabuna zbog toga?

U nekim dijelovima Hrvatske je to često prezime, a još češće ime. U svakom slučaju, to je dobar povod za šalu i početak zanimljivog razgovora.