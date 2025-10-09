Christina Meinl, peta generacija tvrtke Julius Meinl: “Ispijanje kave je luksuz koji će ljudi uvijek željeti”

Osnovana 1862. godine, tvrtka Julius Meinl jedna je od najstarijih pržionica kave na svijetu i kultni brend bečkih kavana. Njihova pionirska posvećenost kvaliteti obiteljski je zaštitni znak već pet generacija. Christina Meinl, predstavnica pete generacije obitelji Meinl, za Forbes Hrvatska otkrila je koji su najveći izazovi u poslovanju te kako obiteljska strast i znanje o kavi oblikuju globalnu prisutnost brenda.

Julius Meinl 1862. godine otvorio je trgovinu začina u centru Beča, gdje je prodavao zrna zelene kave, kakao, čaj, začine, rižu i šećer. Revolucionirao je prženje kave postupkom koji je sam razvio.

Slijedeći dugu obiteljsku tradiciju, Christina Meinl, potpredsjednica za Grupne strategije, brend i korporativne komunikacije u tvrtki Julius Meinl napustila je uspješnu karijeru u medicini i pridružila se obiteljskom poslu.

“Moj karijerni put za mnoge je iznenađujuć jer sam svoju karijeru započela u medicini, radila sam kao pedijatar u bolnici. Bilo je to prije petnaest godina. Radila sam za Julius Meinl u marketingu, ali to se uskoro pretvorilo u stvaranje inovacija jer sam osjećala da su inovacije nešto novo i zanimljivo te mi otkrivaju kamo ide svijet kave.

Radila sam u Udruženju specijaliziranih proizvođača kave, najvećem udruženju kave na svijetu. Bila sam predsjednica te tvrtke tri godine i tada sam doista upoznala industriju kave. Otkrila sam svoju ljubav prema toj industriji, ali i prema zajednici kave i ljudima u njoj. Početkom godine postala sam potpredsjednica za Grupne strategije, brend i korporativne komunikacije u tvrtki Julius Meinl.”

Vrhunski proizvodi

Austrijska obiteljska tvrtka prepoznata je u mnogim dijelovima svijeta. Grupacija ima podružnice i prodajne partnere u više od 70 zemalja. Obiteljska tvrtka sinonim je za najkvalitetniju kavu više od 160 godina.

“Prema legendi moj prapradjed Julius Meinl je svakog kupca pitao: “Kako vas mogu poslužiti?” Takav pristup oblikovao je naše poslovanje do danas. Važna nam je strast za razumijevanjem potrošača i kakav mu osjećaj možete pružiti. Njegove riječi i danas su naš poslovni moto.”

Vrhunski proizvodi od kave i čaja Julius Meinl prodaju se u više od 50.000 hotela, kafića i restorana.

“Prilagođavamo se tržištu razumijevanjem, odlaskom na razna tržišta. Puno putujem i to mi se sviđa. Upoznajem različite kulture, kao i različite profile okusa, metode pripreme kave i to je ono što je fascinantno.”

Učiniti svijet boljim mjestom

Kao obiteljsko poduzeće pete generacije, Julius Meinl pridaje veliku pažnju održivosti. Pružaju podršku uzgajivačima kave, pomažući im da uspostave uspješne, održive poslove vezane za kavu buduće generacije.

“Održivost je vođenje poslovanja kao da vodite svijet, kako bi postao bolje mjesto za buduće generacije. Kao obiteljska tvrtka želimo postojati još pet generacija. Sa svojim bratom pokrenula sam nešto što se zove Generations Commitment. Obećali smo svojoj djeci da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da ovaj svijet ostavimo onakvim kakvim smo ga našli. Imamo brojne inicijative po pitanju održivosti.

Na primjer, kada je riječ o kavi za van, i čaša i poklopac se mogu reciklirati. Ako si ozbiljan po pitanju održivosti, moraš to napraviti na pravi način. Morate ozbiljno razmišljati o održivosti i na taj način donositi odluke.“

“Imamo tri održiva, dvostruko certificirana proizvoda. Vjerujem da će održivi proizvodi ostati i da će potražnja za njima biti još veća. Ulažemo u digitalizaciju i također eksperimentiramo s umjetnom inteligencijom, pronalazimo načine kako najbolje koristiti digitalne alate za poboljšanje korisničkog iskustva. Naša strategija uvijek će biti kvaliteta proizvoda i zadovoljstvo potrošača.“

Dobavljač za bečke kavane

Julius Meinl preferirani je dobavljač kave za vodeće bečke kavane. Predstavlja kulturu bečke kavane diljem svijeta i spaja tradiciju s duhom inovacije. Ovaj fenomen privlači posjetitelje iz inozemstva, baš kao i domaće goste, a kultura bečke kavane službeno je uvrštena u UNESCO-ov nacionalni popis nematerijalne kulturne baštine 2011. godine. Bečke kavane oduvijek su bile živahna mjesta susreta umjetnika i slobodnih mislilaca, a to se nastavlja i danas.

“Poduzeće moje obitelji osnovano je 1862. godine, dugo vremena poslujemo s bečkim kavanama. Davno je u Austriji rečeno, ako radiš za Julius Meinl, oni će paziti na tebe, ostaješ tamo do mirovine. Putujem svijetom i vidim ljude iz mnogih generacija koji su nam bili lojalni. Imamo partnerstvo s njima.”

U sjedištu Julius Meinl-Gasse u Beču nalazi se pogon specijaliziran za prženje kave. Godine 2005. dodali su najsuvremeniji pogon za prženje u Vicenzi u sjevernoj Italiji, usredotočujući se na tamnije talijansko prženje kave.

Christina Meinl otkrila je i zašto imaju dva pogona za prženje kave.

“Jedna pržionica je u Beču. Moj djed sagradio je kuću 1911., tada je izgrađena pržionica. Ulica se zove po mom prapradjedu, a dio je rezidencijalne četvrti u Beču. Trebala nam je još jedna pržionica, a mislili smo da je Italija dobra ideja. To je zemlja u kojoj se kupuje puno naše kave. U Vicenzi imamo veći prostor, možemo pržiti veće količine i zato smo se odlučili za dvije pržionice. Moguće da ćemo jednog dana trebati još jednu pržionicu, ali trenutno smo jako zadovoljni s ovim dvjema. Također, u Vicenzi toplinu nastalu prženjem kave koristimo za grijanje zgrade.“

Kultura ispijanja kave

Diljem svijeta godišnje se proda 16.000 tona pržene Julius Meinl kave.

“Imamo dvoznamenkasti rast i prihode u odnosu na prošlu godinu. Julius Meinl kavu možete probati u više od 70 zemalja. Najjače smo prisutni u Europi, posebno u Austriji, a posljednjih godina naše širenje izvan Europe značajno je poraslo, posebice u Aziji i Sjedinjenim Državama”, kaže Christina Meinl.

U Julius Meinl kavi svakodnevno uživa 5 milijuna ljudi. Ispijanje kave dio je kulture i hrvatskih potrošača.

“Hrvati piju kavu uglavnom s mlijekom, odvajaju vrijeme za to, što je vrlo slično bečkim navikama ispijanja kave. To je zapravo način života, odvojiti vrijeme za ispijanje kave. Glavna razlika u odnosu na bečku kavu je to što je hrvatska kava malo jača.”

Budućnost kave

Christina Meinl otkrila je hoće li kava biti skuplja u budućnosti i hoće li se više piti kod kuće nego u kafićima.

“Kava i ispijanje kave je luksuz za koji vjerujem da će ljudi uvijek željeti. Postoji aspekt ljudske povezanosti, u kafiću razgovarate s nekim tko vam se sviđa. Vjerujem da će ispijanje kave u kafićima uvijek biti tu. Da, cijene će ići gore i dolje, na to utječe nekoliko faktora. To je prirodan proizvod, ali pristune su klimatske promjene. Bila sam u siječnju u Hondurasu, vidjela sam da su utjecaji klimatskih promjena već prisutni. Ipak, optimist sam po prirodi, vjerujem da ćemo se uhvatiti u koštac s klimatskim promjenama i da će kava uvijek biti ovdje.”

Julius Meinl u Zagrebu je 9. listopada predstavio Belvedere Blend.

“Belvedere Blend jedna je od naših triju održivih, dvostruko certificiranih kava. Drago mi je zbog činjenice da su je potrošači željeli. To je visokokvalitetna, 100 % Arabica kava iz Latinske Amerike.

Dobro se slaže s mlijekom. Kava je održiva, ambalaža je također održiva. Dobila je ime po jednoj od naših najljepših znametosti u Beču.”