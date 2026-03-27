Članica Uprave Fine Vinka Ilak: “Prevencija i edukacija imaju ključnu ulogu u financijskoj stabilnosti građana. Zato smo već lani pokrenuli projekt CroCIP”

Financijska pismenost temelj je osobne sigurnosti i dugoročne stabilnosti svakog građanina. Riječ je o sposobnosti razumijevanja vlastitih financijskih obveza, ali i prava, što omogućuje donošenje promišljenih odluka u svakodnevnom životu, rekla je članica Uprave Fine Vinka Ilak za Forbes Hrvatska o važnosti prevencije i edukacije o financijama.

“Iskustvo pokazuje da informirani građani znatno rjeđe ulaze u situacije prezaduženosti, a kada se poteškoće ipak pojave, reagiraju pravodobno i učinkovitije. Upravo zato prevencija ima ključnu ulogu u financijskoj stabilnosti građana, a time i cijelog sustava – ona smanjuje rizik od dugotrajne prezaduženosti i dugoročno jača stabilnost cijelog društva.”

Ključni koraci u rješavanju duga

Članica Uprave Fine objasnila je i što napraviti u slučaju kada se dugovi nagomilaju te koje opcije dužnicima stoje na raspolaganju prije nego se pokrene ovrha.

“Prije pokretanja ovrhe uvijek postoji prostor za dogovor i to je faza koju je važno iskoristiti. Dužnicima bih savjetovala da se, čim dođu u situaciju da ne mogu podmirivati svoje obveze, obrate vjerovnicima i pokušaju dogovoriti rješenje – najčešće kroz obročnu otplatu, reprogram duga ili druge modele prilagodbe obveza njihovim mogućnostima.

Ključno je reagirati na vrijeme i ne ignorirati obveze. Upravo u toj ranoj fazi moguće je postići rješenja koja su održiva i za dužnika i za vjerovnika, uz minimalne dodatne troškove i bez ulaska u formalne postupke prisilne naplate.”

“Ako dođe do ovrhe na novčanim sredstvima, građanima bih kao prvi korak savjetovala da se informiraju. Podatke o iznosu duga, uključujući glavnicu, troškove i kamate, kao i o vjerovnicima te redoslijedu naplate, mogu besplatno dobiti putem e-Dugovanja na platformi e-Građani ili u Fininim poslovnicama”, istaknula je.

“Jednako je važno pravodobno otvoriti zaštićeni račun kako bi se osigurao dio primanja koji je zakonom izuzet od ovrhe i time očuvala osnovna financijska stabilnost tijekom postupka. Postupak otvaranja je jednostavan, brz i besplatan, može se pokrenuti putem sustava e-Dugovanja na platformi e-Građani ili u bilo kojoj Fininoj poslovnici.

Putem tog mehanizma dužniku je omogućeno u cijelosti primati naknade za bolovanje, rodiljne naknade, dječji doplatak i slično, kao i primati do 75% plaće i mirovine. Na taj se način postiže ravnoteža, dio duga se i dalje otplaćuje, ali se dužniku istodobno osiguravaju sredstva potrebna za podmirenje osnovnih životnih troškova.

U sljedećem koraku potrebno je razmotriti konkretna rješenja – od dogovora s vjerovnicima do korištenja pravnih mogućnosti, ako postoje razlozi za osporavanje ovrhe. Ključno je pristupiti problemu strukturirano, bez odgađanja i s jasnim planom.

Ako zaduženost traje dulje vrijeme i ne može se podmiriti iz primanja i imovine dužnika, potrebno je razmotriti i postupak stečaja potrošača, koji u konačnici može dovesti do potpunog oslobođenja od svih dugovanja.”

Naplaćuje li se ovrha iz minusa?

“Dopušteno prekoračenje po računu, odnosno minus, predstavlja kreditni odnos između građanina i banke. U kontekstu ovrhe, takva sredstva ne smatraju se raspoloživima za naplatu.

Ako je račun u minusu, a pokrenuta je ovrha, dug se neće naplatiti jer se ovrha ne može provesti na sredstvima koja predstavljaju zaduženje, a ne stvarni novac dužnika – osim u slučaju ako je dužnik drugačije dogovorio s bankom.”

Odgovornost obrtnika u ovršnom postupku

“Obrtnici su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i u postupcima ovrhe na novčanim sredstvima za njih vrijede ista pravila kao i za sve građane”, kaže Vinka Ilak.

“To znači da imaju pravo na sve zakonom propisane mehanizme zaštite, uključujući mogućnost otvaranja zaštićenog računa za sva primanja koja su izuzeta od ovrhe, poput dječjeg doplatka. Važno je naglasiti da obrtnik za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. U postupku ovrhe ne postoji razlika između poslovnih i privatnih sredstava, bez obzira na to proizlazi li dug iz poslovanja obrta ili iz osobnih obveza vlasnika kao potrošača. Ovrha se u oba slučaja naplaćuje sa svih računa vlasnika obrta – i privatnih i poslovnih.”

Naplata se provodi sa svih računa koje obrtnik ima, uključujući tekuće, poslovne i štedne račune, kao i oročena sredstva. Postupak se provodi prema jasno utvrđenom redoslijedu, počevši od računa koji je najranije otvoren.

“Oročena sredstva uključuju se u naplatu po isteku oročenja, a u slučaju ranijeg razročenja koriste se za provedbu ovrhe. Ovrha se provodi istodobno na svim računima u jednoj banci, a potom se nastavlja na račune u drugim bankama. U odnosu na obveze koje proizlaze iz potrošačkog odnosa, obrtnici imaju ista prava kao i drugi građani.

Kao prvi korak, obrtnicima bih savjetovala da stupe u kontakt s vjerovnicima i pokušaju dogovoriti rješenje. U svakom slučaju, ključno je reagirati na vrijeme i aktivno pristupiti rješavanju duga.”

Kako se vjerovnici mogu zaštititi?

“Najbolja zaštita vjerovnika uvijek počinje jasno definiranim ugovornim odnosima i sustavnim praćenjem potraživanja. Kod većih potraživanja ili rizičnijih odnosa posebno je važno osigurati tražbinu, primjerice hipotekom ili zadužnicom. Pravodobna reakcija često čini razliku između uspješne naplate i dugotrajnog postupka bez rezultata.

U praksi je uvijek poželjno pokušati riješiti naplatu mirnim putem, jer je to brže, jeftinije i održivije za obje strane. Posebno bih istaknula medijaciju kao bržu, jednostavniju i troškovno povoljniju alternativu sudskim postupcima, koja može pomoći strankama da dođu do obostrano prihvatljivog rješenja.

Ako takav dogovor nije moguć, daljnji postupak ovisi o vrsti isprave kojom vjerovnik raspolaže. Ako, primjerice, ima zadužnicu, može izravno pokrenuti ovrhu, dok u slučaju kada raspolaže samo računom mora pokrenuti ovršni postupak, koji može prijeći u parnicu ako dužnik osporava dug.”

“Vjerovnici koji raspolažu vjerodostojnom ispravom, poput računa, mogu pokrenuti ovrhu putem sustava e-Ovrhe, koji se provodi uz sudjelovanje javnog bilježnika kao povjerenika suda”, rekla je Ilak.

“Kada je riječ o građanima, odnosno vjerovnicima koji su potrošači i u pravilu ne raspolažu vjerodostojnom ispravom, potrebno je pokrenuti parnični postupak te tek nakon pravomoćne sudske odluke zatražiti provedbu ovrhe. Kod ugovornih odnosa, zadužnica se pokazala kao iznimno učinkovit instrument jer omogućuje izravnu provedbu ovrhe bez potrebe za dodatnim postupcima.”

Uspješnost naplate ovisi o više čimbenika, ponajprije o financijskoj situaciji dužnika i pravodobnosti pokretanja postupka.

“U protekle tri godine oko 56 % vjerovnika uspjelo je u cijelosti naplatiti svoja potraživanja, pri čemu je važno naglasiti da se u pravilu radi o manjim iznosima. Kada se promatra iznos duga, u istom je razdoblju naplaćeno oko 28 % od ukupnog duga. Iskustvo pokazuje da je pravodobna reakcija ključna. Ako se potraživanje ne naplati u prvoj godini, vjerojatnost naplate kasnije značajno se smanjuje.

Redoslijed naplate kod ovrhe na novčanim sredstvima temelji se na vremenu zaprimanja osnove za plaćanje u Fini, što znači da prednost ima onaj vjerovnik čija je osnova zaprimljena ranije. Ako na računima dužnika nema dovoljno sredstava, svaka nova uplata koristi se za namirenje vjerovnika koji je prvi u redoslijedu.

Ipak, postoje i iznimke kojima se štite određene osjetljive skupine u društvu. Tražbine za uzdržavanje djece (alimentacija) imaju apsolutnu prednost pred svim ostalim tražbinama, neovisno o redoslijedu zaprimanja. Također, kada se ovrha provodi na računima poslodavca, prioritet ima radnik kod naplate neisplaćene plaće.

To znači da će se u pravilu takve tražbine, bez obzira na vrijeme zaprimanja, naplatiti prije svih drugih. Na taj se način štite najranjivije skupine i osigurava da sredstva za osnovne životne potrebe, poput uzdržavanja djece, imaju prioritet. Upravo ta ravnoteža između pravila i zaštite čini sustav pravednijim i održivijim.”

Alternativne mogućnosti naplate bez ovrhe

Ipak, postoje i alternativne mogućnosti naplate bez ovrhe. Kako je rekla Vinka Ilak, alternativni pristupi naplati, poput izravnog dogovora, obročne otplate ili nagodbe, u praksi se vrlo često pokažu kao najučinkovitiji put do rješenja.

“Ne samo da omogućuju bržu naplatu, nego istodobno čuvaju i ono što je dugoročno jednako važno – odnos između vjerovnika i dužnika. Iz mog iskustva, dobrovoljno podmirenje obveza uvijek je najbolje rješenje kada za njega postoji prostor. Prisilna naplata, uključujući ovrhu, trebala bi biti posljednji korak – nužan u određenim situacijama, ali i financijski i operativno zahtjevniji za obje strane.

Važno je istaknuti da su potrošači, kada je riječ o kreditima, u povoljnijem položaju u odnosu na ostale dužnike jer Zakon o potrošačkom kreditiranju propisuje obvezu vjerovnika da im, prije pokretanja prisilne naplate, ponude konkretna i održiva rješenja za olakšavanje otplate, poput refinanciranja, produljenja roka otplate, odgode plaćanja ili djelomičnog otpisa duga, uzimajući u obzir njihove individualne okolnosti i mogućnosti.

U pripremi je i novi Zakon o potrošačkom kreditiranju, koji bi trebao stupiti na snagu u studenome 2026. godine. Njegov je cilj dodatno ojačati zaštitu potrošača i potaknuti pravodobno rješavanje poteškoća u otplati. Njime se uvodi i sustavno savjetovanje o dugu, koje uključuje pravnu, financijsku i psihološku podršku građanima, a u pružanju tih usluga, uz postojeće udruge, sudjelovat će i Fina.

Cilj svih ovih mjera je jasan – pomoći građanima da prebrode financijske poteškoće i, koliko je moguće, podmire svoje obveze uz očuvanje osnovnog životnog standarda.”

Projekt CroCIP

S ciljem sustavnog jačanja financijske pismenosti i dostupnosti pouzdanih informacija građanima, Fina je pokrenula projekt CroCIP.

“Riječ je o projektu sufinanciranom sredstvima Europske unije, koji se provodi u razdoblju od 1. rujna 2025. do 31. kolovoza 2026. godine. Jedan od ključnih rezultata projekta je uspostava centralne informativne točke Savjeti za upravljanje dugom i financijsku pismenost na Fininoj web stranici. Na tom mjestu građani mogu pronaći provjerene, jasno strukturirane informacije o dugovima, kao i kontakte udruga i pravnih klinika koje pružaju dodatnu podršku.

Poseban naglasak stavljen je na edukaciju mladih, srednjoškolaca i studenata, jer financijske navike nastaju rano i dugoročno oblikuju ponašanje. Kroz kontinuiranu objavu edukativnih sadržaja i aktivnosti, želja nam je osnažiti građane da razumiju svoje financije i donose odgovorne, informirane odluke.”

Financijska pismenost u Hrvatskoj

“Prema relevantnim istraživanjima, građani Republike Hrvatske postižu vrlo dobre rezultate u području financijske pismenosti i u mnogim aspektima ne zaostaju za prosjekom Europske unije. Prema zaključcima OECD-a, Hrvatska je u 2026. godini dosegnula prosjek zemalja članica OECD-a, uz kontinuirani trend poboljšanja”, naglasila je Ilak.

“Zanimljivo je, međutim, da je u području financijskog znanja Hrvatska iznad prosjeka zemalja OECD-a, dok je financijsko ponašanje prepoznato kao najslabija karika. Drugim riječima, izazov nije u znanju, nego u njegovoj primjeni u praksi. Upravo zato smatram da su edukativni projekti poput CroCIP-a iznimno važni za unapređenje financijskog ponašanja.

Kroz takve projekte želimo sustavno graditi znanje, s posebnim fokusom na mlade, jer se financijske navike formiraju rano. Iz iskustva vidimo da financijska pismenost izravno utječe na kvalitetu života građana, njihovu sposobnost donošenja odluka, ali i otpornost u kriznim situacijama. Ako želimo dugoročno smanjiti prezaduženost i ovrhe, moramo početi s razumijevanjem i odgovornim upravljanjem osobnim financijama.”