Davorin Štetner: Turizam je naš blagoslov, ali i prokletstvo

U podcastu Forbes Business Unplugged gostovao je poznati poduzetnik i investitor Davorin Štetner. U razgovoru o potencijalu i izazovima hrvatskog turizma, izdvojio je primjer koji najbolje pokazuje koliko prostora za napredak još imamo.

“Turizam je istovremeno i blagoslov i prokletsvo”, istaknuo je Štetner i dodao kako se stalno priča da trebamo više hotela, a njihov broj zapravo sve više zaostaje u odnosu na apartmane..

Prema njegovim riječima, u turizmu još uvijek ima mnogo prostora za napredak. “Primjerice, kod nas ne možete unajmiti helikopter ako želite prevesti poslovne partnere ili goste. U Hrvatskoj jednostavno ne postoji niti jedan registrirani helikopter koji to može omogućiti“, rekao je Štetner i upitao se je li to pokazatelj da još uvijek nismo dosegnuli razinu elitnog turizma.

Ostatak razgovora o toj temi pogledajte u priloženom videu.

Cijeli podcast pogledajte ispod.