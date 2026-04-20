Dok rat i rast cijena energenata prijete gospodarstvu, farmaceutska industrija pokazuje iznimnu otpornost

U podcastu Forbes Business Unplugged naglašena je otpornost farmaceutske industrije na globalne krize, uključujući aktualne geopolitičke napetosti i rast cijena energenata, pri čemu se ističe stabilna potražnja za lijekovima kao ključni faktor koji ublažava učinke gospodarskih ciklusa i tržišnih poremećaja.

U novoj epizodi podcasta Forbes Business Unplugged gostovali su Igor Haralović, osnivač i većinski vlasnik farmaceutske tvrtke Pontus Pharma, te Mihael Furjan, suvlasnik s dugogodišnjim iskustvom iz Plive. Razgovor je bio fokusiran na razvoj kompanije, izazove u farmaceutskoj industriji i planove širenja na međunarodna tržišta.

Govoreći o krizi na Bliskom istoku i globalnim rizicima koje ona nosi, Furjan se posebno osvrnuo na otpornost farmaceutskog sektora. Istaknuo je da bi dugotrajniji sukob mogao potaknuti recesiju, smanjiti potrošnju i povećati opći pesimizam, no potražnja za lijekovima ostaje stabilna jer zdravstvene potrebe ne ovise o ekonomskim ciklusima.

Naglasio je i da trošak energije u proizvodnji lijekova čini relativno mali udio, najčešće između jedan i dva posto, a u energetski intenzivnijim procesima do najviše pet posto, zbog čega eventualni rast cijena energenata ima ograničen izravan učinak. Veći rizik vidi u širem inflacijskom pritisku koji može povećati ostale troškove.

Unatoč tome, Furjan farmaceutsku industriju smatra izrazito defanzivnim sektorom, s vrlo stabilnom potražnjom koja može tek blago oscilirati, ali bez značajnijeg utjecaja na ukupno poslovanje.

Ostatak razgovora o toj temi pogledajte u priloženom videu.

Cijeli podcast pogledajte ispod.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Pontus Pharmom po najvišim profesionalnim standardima.