Dvoje Kineza prvi put osvojilo “matematičkog Nobela” i riješilo problem star više od stoljeća

Hong Wang i Yu Deng prvi su kineski dobitnici Fieldsove medalje, najprestižnijeg svjetskog priznanja za matematiku, a njihov je uspjeh u Kini proglašen povijesnim iskorakom za nacionalnu znanost.

Matematičar Hong Wang i matematičarka Yu Deng prvi su dobitnici Fieldsove medalje iz Kine, najprestižnijeg svjetskog priznanja u matematici koje se često naziva matematičkim ekvivalentom Nobelove nagrade.

Nagradu su podijelili s Amerikancem Johnom Pardonom i Kanađaninom Jacobom Tsimermanom, a svakome je pripalo 15.000 kanadskih dolara (oko 9400 eura).

Povijesni uspjeh

Wang i Deng nagrađeni su za rješavanje dvaju matematičkih problema koji su više od sto godina predstavljali izazov znanstvenicima. Tridesetpetogodišnja Wang pritom je postala tek treća žena u povijesti koja je osvojila Fieldsovu medalju.

Priznanja su uručena u četvrtak u SAD-u, u trenutku kada umjetna inteligencija sve više mijenja način na koji se provode znanstvena istraživanja i matematički izračuni.

Vijest je izazvala veliko zanimanje u Kini. Hashtagovi “Fields Medal” i “Prvi kineski matematičari dobitnici Fieldsove medalje” prikupili su milijune pregleda na društvenim mrežama, dok su državni mediji uspjeh proglasili povijesnim iskorakom za kinesku znanost.

“Za kinesku matematičku zajednicu ovo je san koji pokušavamo ostvariti desetljećima”, rekao je Shing-Tung Yau, prvi etnički Kinez koji je osvojio Fieldsovu medalju, piše BBC.

Za što su nagrađeni

Hong Wang nagrađena je za istraživanje provedeno s kolegom Joshom Zahlom, kojim je riješeno pitanje što ga je još 1917. postavio japanski matematičar Soichi Kakeya: koliki je najmanji prostor potreban da bi se olovka mogla okrenuti za puni krug. Njihov rad promatra problem u trodimenzionalnom prostoru, a objavljen je prošle godine.

“Ako taj problem i dalje fascinira matematičare, to je zato što se isti fenomen pojavljuje u mnogim potpuno različitim područjima matematike”, rekla je Wang za AFP.

Yu Deng, profesor na Sveučilištu u Chicagu, nagrađen je za doprinos rješavanju šestog Hilbertova problema, jednog od najpoznatijih otvorenih pitanja moderne matematike.

Njemački matematičar David Hilbert postavio ga je 1900. godine, tražeći matematičko objašnjenje kako se ponašanje velikih sustava može izvesti iz gibanja pojedinačnih čestica. Deng je problem riješio proučavajući ponašanje plinova.

“Velika mi je čast naći se na popisu matematičara kojima sam se cijeli život divio”, rekao je nakon dodjele nagrade.

Obrazovali se u inozemstvu

Oboje laureata školovali su se na Sveučilištu Peking prije nego što su akademsku karijeru nastavili u inozemstvu.

Hong Wang, rođena 1991. u Guilinu, s 16 godina upisala je Sveučilište Peking. Nakon toga studirala je u Francuskoj te doktorirala na Massachusetts Institute of Technologyju (MIT). Danas predaje na Sveučilištu New York i francuskom Institutu za napredne znanstvene studije (IHES).

Yu Deng također je upisao Sveučilište Peking 2007., no dvije godine poslije prešao je na MIT. Doktorirao je na Sveučilištu Princeton, a od prošle godine profesor je na Sveučilištu u Chicagu.