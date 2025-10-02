Emil Tedeschi na konferenciji “Horizonti kapitala”: “Kapital traži sigurnost, viziju i odgovorne vlasnike”

Na drugoj konferenciji “Horizonti kapitala”, koju je organizirala ASA Banka u suradnji s Forbes Adrijom, jedan od najutjecajnijih poslovnih lidera u regiji, Emil Tedeschi, osnivač i izvršni direktor Atlantic Grupe, podijelio je svoja razmišljanja o kapitalu, vlasničkoj odgovornosti i izazovima današnjeg tržišta.

U intervjuu s Ivanom Radakom, urednikom Forbesa za Srbiju, Tedeschi je govorio otvoreno, autentično i bez uobičajenog korporativnog filtera.

U vremenu geopolitičke nestabilnosti, inflacije i poremećenih lanaca opskrbe, Tedeschi je priznao da nijedna tvrtka pa ni Atlantic Grupa, nije imuna na složenosti poslovanja.

“Nitko nas nije obučio za ove okolnosti“, rekao je, dodajući da unatoč izazovima, tvrtka s više od 5500 zaposlenika i 16 proizvodnih pogona (uključujući dvije tvornice u Bosni i Hercegovini) nastavlja poslovati stabilno i učinkovito.

Publika je imala priliku čuti manje poznate, osobne priče iz razdoblja kada je Atlantic Grupa bila na početku. Tedeschi se prisjetio trenutaka kada su ih potencijalni investitori, smatrajući posao neperspektivnim, ostavljali same. Osjećaji koje tada nije mogao izbjeći bili su sram, ljutnja i očaj. Međutim, upravo su te situacije oblikovale njegov pristup kapitalu, ne samo kao sredstvu rasta, već i kao odnosu temeljenom na povjerenju i dugoročnom razmišljanju.

Posebno se osvrnuo na trenutak kada su morali odbiti investiciju, svjesni da bi to značilo gubitak kontrole nad tvrtkom. Umjesto toga, pronašli su financijsko rješenje kroz kombinaciju duga i vlasničkog kapitala, što je u konačnici omogućilo uspješnu akviziciju Cedevite.

Govoreći o modernim izvorima kapitala, Tedeschi je naglasio da danas ima više novca nego ikad prije, ali problem su ljudi, a ne novac. Povjerenje, transparentnost i kvalitetan tim su, prema njegovim riječima, ono što određuje cijenu kapitala, a ne samo kamatne stope ili veličina tržišta. Njegova poruka bila je jasna: kapital traži sigurnost, viziju i odgovorne vlasnike.

Tijekom razgovora pokrenuta je i tema mentaliteta. Tedeschi smatra da regiji treba više psihološke otpornosti i manje pogrešnog shvaćanja vlasništva kao apsolutne moći. “Tvrtka nije privatno vlasništvo i to ima svoja ograničenja“, rekao je, naglasivši da vlasništvo mora imati granice, odgovornost i jasno razdvajanje privatnog i poslovnog.

Kao ilustraciju poštenog tržišnog okruženja naveo je NBA ligu, gdje pravila važe za sve, a slabiji klubovi biraju bolje igrače upravo da bi se očuvala konkurentnost. Takav sistem, kaže, nedostaje europskom poslovnom okruženju, koje često favorizira velike aktere.

Završavajući razgovor, Tedeschi je istaknuo važnost stabilnosti kao regionalne komparativne prednosti. Ako regija želi napredovati i privući ozbiljan kapital, mora prvo riješiti unutrašnje nesuglasice i pokazati zrelost. “Ako smo sami sebi najveći neprijatelji, nikad nećemo imati investicije koje mijenjaju pravila igre“, poručio je.

Konferencija “Horizonti kapitala” još jednom je potvrdila svoju važnost kao prostor za dijalog među liderima finansijskog i realnog sektora. Kroz ovakve razgovore, regionalno tržište dobija ne samo uvide i analize, već i motivaciju da nastavi put razvoja na zdravim i održivim osnovama.