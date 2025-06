Evo koliko je bogat kandidat za gradonačelnika New Yorka Zohran Mamdani

Na izborima u studenom odmjerit će snage s aktualnim gradonačelnikom Ericom Adamsom i republikanskim kandidatom Curtisom Sliwom.

Na panelu u Harlemu u veljači, član skupštine savezne države New York, Zohran Mamdani, raspravljao je o predloženom zakonu kojim bi se Sveučilištu Columbia ukinule razne porezne olakšice i preusmjerili prihodi za financiranje gradskog sveučilišnog sustava. Mamdani nije stranac Columbiji – njegov otac je profesor koji se tamo školovao i poznat je po tome što je odrastao u stambenom vlasništvu sveučilišta. “Columbia je bila naš prvi stanodavac“, rekao je okupljenima.

Mamdani, demokratski socijalist živi u stanu i plaća najamninu, ne posjeduje automobil i u svojoj financijskoj izjavi navodi samo jednu veliku nekretninu – nekoliko hektara zemlje u rodnoj Ugandi koju je stekao prije najmanje deset godina.

Njegova kampanja autsajdera, za mjesto sljedećeg gradonačelnika New Yorka dovela ga je u anketama do ravnopravne konkurencije s bivšim guvernerom New Yorka Andrewom Cuomom, koji se predstavlja kao iskusan stručnjak. Iako je Andrew Cuomo priznao poraz na demokratskim predizborima od Zorana Mamdanija, tek treba vidjeti hoće li se bivši guverner kandidirati na listi zasebne stranke na općim izborima.

Mamdanijeva i Cuomova životna priča ima više sličnosti nego što bi se moglo pomisliti, s obzirom na njihove različite političke pristupe. Cuomo je također imao privilegiran odgoj, kao sin odvjetnika koji je na kraju postao guverner New Yorka i kao nekadašnji suprug Kennedyja.

Obojica su iznajmljivali svoje stanove – iako Cuomo plaća gotovo četiri puta više za svoj dvosobni stan u Midtown Manhattanu i nijedan od njih ne posjeduje nekretninu u gradu.

Ono gdje se razlikuju je njihova neto vrijednost: Forbes procjenjuje da Mamdani vrijedi oko 200.000 dolara, dok se Cuomovo bogatstvo procjenjuje na 10 milijuna dolara.

Rođen u Ugandi

Mamdani je rođen u Kampali, glavnom gradu Ugande, 1991. godine, iste godine kada je njegova majka indijsko-američka redateljica Mira Nair objavila svoj drugi film, “Mississippi Masala”, s Denzelom Washingtonom u glavnoj ulozi.

To je bilo samo tri godine nakon što je njezin debitantski dugometražni film “Salaam Bombay!”, koji je prikazivao živote djece koja žive u gradskim slamovima, bio nominiran za Oscara za najbolji strani film. (Poznata je i po filmu “Monsoon Wedding”, koji je osvojio Zlatnog lava na Filmskom festivalu u Veneciji 2001. godine.) Obitelj se preselila u New York City kada je Mamdani imao sedam godina, nakon što je njegov otac, Mahmood Mamdani, dobio posao profesora na Sveučilištu Columbia.

Mlađi Mamdani pohađao je Bank Street, prestižnu privatnu školu na Manhattanu koja sada košta čak 66.000 dolara godišnje, prije nego što je diplomirao na Bronx High School of Science, jednoj od najboljih javnih škola u gradu. Zatim je studirao na Bowdoin koledžu, privatnoj školi liberalnih umjetnosti u Maineu.

Nakon što je diplomirao 2014., radio je na setovima svoje majke, okušao se u rap karijeri -navodno koristeći nadimke Young Cardamom i Mr. Cardamom, uključujući singl “Nani”, u kojem je gostovala glumica i autorica kuharica Madhur Jaffrey te je prihvatio poslove na nekoliko političkih kampanja i inicijativa za organiziranje zajednice, prema pregledu bivših životopisa koje je objavio The New York Times.

Vozi se podzemnom željeznicom

Postao je američki državljanin 2018., a zatim je pronašao stabilnost. Godine 2020. Mamdani se kandidirao za mjesto u državnoj skupštini i pobijedio aktualnog predsjednika s pet mandata. Plaća mu je 142.000 dolara godišnje – puno više od 1000 dolara rap tantijema koje je prijavio 2024. Danas živi u stanu i plaća najamninu od 2250 dolara mjesečno i nema automobil, već se vozi podzemnom željeznicom.

Četvrt stoljeća nakon preseljenja u SAD, Mamdanijeva neto vrijednost danas i dalje se nalazi u istočnoafričkoj zemlji iz koje je emigrirao. Prema financijskim izvještajima koje je podnio kao zastupnik u državnoj skupštini 2023. godine, 2012. godine stekao je četiri hektara zemlje u Jinji – regiji Ugande koja graniči s jezerom Victoria i u kojoj izvire rijeka Nil.

Navodi da je vrijednost zemljišta između 150.000 i 250.000 dolara. U izvještaju koji je podnio kao kandidat za gradonačelnika ranije ove godine, kaže da je zemljište stekao 2016. godine te da je ono i dalje prazno i ​​neobrađeno. Nije jasno je li ga kupio, dobio na dar, naslijedio ili na neki drugi način.

Neto vrijednost imovine njegovih roditelja vjerojatno je značajnija. Njegov otac, koji je napisao najmanje sedam knjiga, još uvijek je profesor na Columbiji, gdje se specijalizirao za kolonijalizam i sukobe u Africi. Na temelju podataka za Columbiju Američkog udruženja sveučilišnih profesora, vjerojatno zarađuje između 200.000 i 300.000 dolara godišnje.

Čini se da njegovi roditelji još uvijek žive u stambenom objektu u vlasništvu Columbije na Upper West Sideu. Nair je nekada posjedovala stan u Chelseaju, ali ga je 2019. prodala za 1,45 milijuna dolara, što je tek nešto više od 1,4 milijuna dolara koliko je za njega platila 2008. godine.

Ako bude izabran u studenom, Mamdani bi, s 34 godine, bio najmlađi gradonačelnik od Hugha Johna Granta, koji je inauguriran s 30 godina 1889. godine, i dobio bi povišicu na 260.000 dolara.

Osim toga, mogao bi uštedjeti na najamnini preseljenjem u Gracie Mansion, službenu rezidenciju gradonačelnika na Upper East Sideu. Možda se nastavi voziti podzemnom željeznicom na posao koja je udaljena samo tri bloka.

Kyle Khan-Mullins, novinar Forbesa