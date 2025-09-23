Evo koliko su Trumpova djeca (i uža obitelj) zaradila zahvaljujući njegovoj predsjedničkoj funkciji

Trump je ostvario rekordnu zaradu u protekloj godini, ali članovi njegove uže obitelji – Eric, Don Jr. i Barron – postigli su još impresivniji rast.

Otac predsjednika Trumpa, Fred, obogatio se izgradnjom 20.000 stanova diljem New Yorka. Donald se pridružio očevu poduzeću 1968. godine. Od samog početka bio je ambiciozan i neumoljiv. Njegov prvi citat u inauguralnoj Forbesovoj listi 400 najbogatijih iz 1982., kada su on i otac bili zajedno uvršteni s ukupnim bogatstvom od 200 milijuna dolara (660 milijuna dolara u današnjem novcu), glasio je: “Čovjek je najokrutnija od svih životinja, a život je niz bitaka koje završavaju pobjedom ili porazom.” Desetljećima kasnije, s Trumpom u Bijeloj kući, njegova obitelj unovčava te instinkte na nov način.

Nije da su Trumpovi prvi koji su koristili predsjedničku funkciju za profit. Billy Carter, brat bivšeg predsjednika Jimmyja Cartera, promovirao je Billy Beer – i primao novac od Libijaca. Richard Nixon dao je prisluškivati telefon bratu Donaldu zbog sumnji u poslovne dogovore. Hunter Biden dobio je više od milijun dolara za umjetnička djela upitne kvalitete. No nijedna “prva obitelj” nije koristila tu funkciju kako bi zaradila onoliko koliko je to učinila obitelj Donalda Trumpa.

Kriptovalute su glavni pokretač, ali dodatna sredstva dolaze i od savjetovanja desničarskih kompanija u Americi te od partnerstva s bogatim tvrtkama u inozemstvu, osobito na Bliskom istoku. Članovi obitelji koji nikada nisu imali značajno vlastito bogatstvo – Eric, Don Jr., Barron i Melania – akumulirali su desetke, a zatim i stotine milijuna dolara. Sveukupno, obitelj (uključujući predsjednikova zeta Jareda Kushnera) danas vrijedi oko 10 milijardi dolara, gotovo udvostručivši svoju neto imovinu od prošlogodišnjih izbora.

Donald i Melania Trump

BOGATSTVO: 7,3 milijardi dolara; 20 milijuna+

foto: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP

Trumpovo bogatstvo se u jednoj godini povećalo za tri milijarde dolara. Taj rast od 70 posto podigao ga je za 118 mjesta na Forbesovoj listi 400 najbogatijih, gdje je ove godine završio na 201. poziciji. Njegov ulazak u kriptovalute čini dvije milijarde dolara tog iznosa, podijeljeno otprilike ravnomjerno između World Liberty Financiala i jednog memecoina. Žalbeni sud u New Yorku dao mu je dodatnih 500 milijuna dolara ukidanjem kazne za građansku prijevaru, a još 400 milijuna dolara dolazi od eksplozivnog rasta njegova međunarodnog licencnog poslovanja.

Melania je zaradila novac na tipične načine za prvu damu (knjige, govori, dokumentarac), ali i na nesumnjivo “trumpovski” način – lansiranjem vlastitog memecoina, čija je trenutačna tržišna kapitalizacija manja od 200 milijuna dolara.

Jared Kushner i Ivanka Trump

BOGATSTVO: 1 milijarda dolara; 100 milijuna

foto: Arturo Holmes/Getty Images via AFP

U siječnju 2021., u istom mjesecu kada je njegov tast prvi put napustio Bijelu kuću, Jared Kushner osnovao je privatnu investicijsku tvrtku Affinity Partners. Iskoristivši odnose koje je izgradio kao predsjednički savjetnik, Kushner je prikupio 4,6 milijardi dolara od ulagača u Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima te je uložio više od dvije milijarde dolara u 22 kompanije. Vrijednost tvrtke procjenjuje se na oko 215 milijuna dolara.

Djelomično zahvaljujući Affinityjevu kapitalu, uz svoj 20-postotni udio (vrijedan 560 milijuna dolara) u obiteljskoj nekretninskoj kompaniji Kushner Companies, Kushner je danas milijarder. Tome svakako pridonosi i činjenica da je vrijednost kuće para na elitnom otoku Indian Creek Island u Miamiju – gdje im je susjed i Jeff Bezos – više nego utrostručena, dosegnuvši procijenjenih 105 milijuna dolara otkako su je kupili 2020. godine.

Eric Trump

BOGATSTVO: 750 miliuna dolara

foto: Vernon Yuen/AFP

Predsjednikov drugi sin, čije se bogatstvo prošle godine procjenjivalo na 40 milijuna dolara, zaradio je više novca na kriptovalutama nego bilo koji od njegove braće i sestara. Većina dolazi iz American Bitcoina, poduhvata rudarenja kriptovaluta koji je suosnovao u ožujku, a koji je izašao na burzu početkom rujna, nakratko ga učinivši milijarderom. Dio euforije je splasnuo, ali Ericov udio od 7,5 posto i dalje vrijedi oko 500 milijuna dolara. Dobio je i procijenjenih 10 posto od prodaje tokena World Liberty Financiala.

U svibnju je s bratom Donom Jr.-om otputovao na Bliski istok, gdje je potpisao ugovor o licenciranju obiteljskog imena za golf resort u Kataru, među ostalim novim poduhvatima. Od srpnja 2024. braća navodno dijele 20 posto dobiti od određenih licencnih poslova.

Donald Trump Jr.

BOGATSTVO: 500 milijuna dolara

foto: Andy Buchanan/AFP

Don Jr. posjeduje manji udio u American Bitcoinu i suosnivač je World Libertyja. On i Eric u kolovozu su osnovali specijaliziranu akvizicijsku kompaniju (SPAC) koja traži ciljeve za spajanje u području tehnologije, zdravstva ili logistike. Don Jr. također je značajan igrač u tzv. anti-woke ekonomiji, surađujući s investicijskom firmom 1789 Capital, koja se sama opisuje kao “anti-ESG”, te sjedi u upravama anti-woke i antiaborcijske internetske platforme Public Square, online trgovca oružjem GrabAGun i matične kompanije Truth Sociala. Njegovo se bogatstvo povećalo u odnosu na prošlu godinu, kada se procjenjivalo na 50 milijuna dolara.

Barron Trump

BOGATSTVO: 150 milijuna dolara

foto: Angela Weiss/AFP

Predsjednikov najmlađi sin ušao je u svijet kriptovaluta puno prije svog oca i pomogao nagovoriti obitelj da suosnuje World Liberty Financial. “On ima četiri novčanika ili tako nešto, a ja pitam: ‘Što je to novčanik?”, našalio se Trump prošlog rujna na predstavljanju World Libertyja.

Dosad je 19-godišnji student druge godine na NYU-u zaradio procijenjenih 80 milijuna dolara od prodaje tokena, a još uvijek drži oko 2,3 milijarde zaključanih tokena, koje Forbes značajno diskontira jer se zasad ne mogu trgovati. Ako se trenutačna cijena održi dovoljno dugo, mogao bi ih unovčiti za 525 milijuna dolara kada se otključaju.

Dan Alexander, novinar Forbesa