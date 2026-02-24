Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina

Četvrt stoljeća Forbes istražuje milijardere-oligarhe, analizirajući njihove političke veze, netransparentne udjele i složenu mrežu offshore imovine. Evo svega što trebate znati o bogatoj eliti koja je profitirala tijekom vladavine Vladimira Putina.

Godine 1997. Forbes je na svoju listu svjetskih milijardera prvi put uvrstio četvoricu Rusa. Ti najraniji oligarsi obogatili su se tijekom kaotične privatizacije 1990-ih, preuzimajući državnu imovinu za simbolične iznose. Nakon što je Vladimir Putin došao na vlast 2000. godine, pomogao je nekima od njih da postanu još bogatiji, a najbliže je suradnike nagradio tako da ih je pretvario u milijardere.

Na ovogodišnjoj listi milijardera nalaze se 83 Rusa; njih 68 smatramo oligarsima. Još 18 oligarha bili su milijarderi prije rata, ali su od invazije na Ukrajinu izgubili previše novca da bi se kvalificirali za Forbesovu ljestvicu. Dvije osobe koje Forbes i Forbes Russia ne smatraju oligarsima – Andrej Meljničenko i Oleg Tinkov – uključene su ovdje jer su pod sankcijama Europske unije ili Ujedinjenog Kraljevstva.

Trideset i četiri milijardera i bivša milijardera našla su se pod sankcijama SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva ili Europske unije: njih 11 nakon aneksije Krima 2014., a ostali nakon invazije na Ukrajinu. Sankcije uzimaju danak. Ruska burza bila je zatvorena 17 dana; ponovno je otvorena 24. ožujka, u početku uz stroga ograničenja trgovanja. Gospodarstvo je u slobodnom padu.

Zamrznute su jahte, privatni zrakoplovi i vile. Forbes procjenjuje da su ti oligarsi, čije je ukupno bogatstvo 11. ožujka iznosilo 290 milijardi dolara, od siječnja izgubili 240 milijardi dolara, gotovo polovicu svoje predratne neto vrijednosti. U nastavku donosimo pregled svih dosad sankcioniranih, kao i nekih koji bi mogli biti sljedeći.

Ruski milijarderi kroz godine

SANKCIONIRANI 2022.

Roman Abramovič

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo

Od siročeta do sportskog mogula pa do sankcioniranog izopćenika, Abramovič utjelovljuje mogućnosti i zamke ruske oligarhije. Do poslovnog svijeta probio se poduzetnošću, a veliku priliku dobio je 1995. kada se udružio s automobilskim oligarsom Borisom Berezovskim kako bi uz znatan popust preuzeo kontrolu nad naftnim divom Sibneftom. Kada je Berezovski 2000. došao u sukob s Putinom, Abramovič je povoljno preuzeo udjele svog mentora, a potom ih 2005. prodao Gazpromu za 13,1 milijardu dolara. Od 2000. do 2008. bio je guverner ruske dalekoistočne regije Čukotke, navodno na Putinov poticaj. Na Zapadu je bio poznat po raskošnom načinu života, velikim ulaganjima u svoj voljeni nogometni klub Chelsea iz Premier lige te donacijama većim od 500 milijuna dolara židovskim organizacijama. Veći dio vremena provodio je izvan Rusije te je dobio izraelsku i portugalsku putovnicu. Abramovič, koji je posredovao u ranim razgovorima između Rusije i Ukrajine, navodno je nedavno bio otrovan tijekom boravka u Kijevu. Najmanje četiri njegove imovine, uključujući Chelsea, zrakoplov Gulfstream G650 i londonsku vilu s 15 spavaćih soba vrijednu 140 milijuna dolara, zamrznute su. Njegove dvije jahte, vrijedne 900 milijuna dolara, usidrene su u Turskoj, izvan dosega sankcija.

Eugene Shvidler

Sankcije: Ujedinjeno Kraljevstvo

Abramovičev najbolji prijatelj i poslovni partner godinama živi u Londonu. Njegova jahta Le Grand Bleu, duga 113 metara i vrijedna 109 milijuna dolara, koja nije zaplijenjena, bila je dar Abramoviča; dva njegova privatna zrakoplova zadržana su u Ujedinjenom Kraljevstvu u ožujku. Shvidler nije ruski državljanin; rođen je u Sovjetskom Savezu te posjeduje britansku i američku putovnicu.

Mihail Fridman

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo

Rođen u Ukrajini i odrastao u Lavovu, Fridman je sa sveučilišnim prijateljima Germanom Hanom i Aleksejem Kuzmičevom 1989. osnovao trgovačku tvrtku Alfa-Eco; iz nje su nastali Alfa Consortium i Alfa-Bank. Zahvaljujući vezama s Kremljom – jedan od njegovih zaposlenika kasnije je bio Putinov glavni politički savjetnik – stekao je dodatnu imovinu u telekomunikacijama, bankarstvu i naftnom sektoru. Fridmanove nekretnine u Londonu, uključujući viktorijansko imanje Athlone House vrijedno 100 milijuna dolara s pet jutara vrtova uređenih u stilu Versaillesa, zamrznute su odlukom Ujedinjenog Kraljevstva.

German Han

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo

Han, koji ima izraelsko državljanstvo, vodio je TNK-BP, zajedničko ulaganje s britanskom naftnom kompanijom BP, od 2003. do njegove prodaje državnom Rosnjeftu 2013. godine. Hanove nekretnine u Velikoj Britaniji, uključujući dva stana vrijedna 35 milijuna dolara i kuću u londonskoj četvrti Belgravia, zamrznute su.

Aleksej Kuzmičev

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo

Fridmanov dugogodišnji partner Kuzmičev podnio je ostavku u upravi investicijske tvrtke LetterOne sa sjedištem u Luksemburgu 7. ožujka, zajedno s Hanom. Njegove dvije jahte – La Petite Ourse i La Petite Ourse II – zamrznule su francuske vlasti u ožujku.

Pjotr Aven

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo

Bivši ruski ministar vanjskih ekonomskih odnosa bio je predsjednik Alfa-Banke, najveće privatne banke u Rusiji, od 1994. do 2011. Tri njegove kuće – uključujući imanje s 18 soba u Surreyu i vilu u Italiji vrijednu 4,4 milijuna dolara – zaplijenjene su ili zamrznute. On i Fridman najavili su da će osporiti sankcije EU-a; Aven je 3. ožujka napustio upravu LetterOnea.

Andrej Meljničenko

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo

Sin sovjetskog fizičara, Meljničenko je 1991., nakon raspada Sovjetskog Saveza, napustio fakultet kako bi pokrenuo lanac mjenjačnica. Dvije godine kasnije osnovao je MDM Bank, koja je postala jedna od najuspješnijih privatnih banaka u Rusiji. Kasnije se proširio na proizvodnju gnojiva i ugljen. Njegove dvije jahte – uključujući najveću jedrilicu na svijetu s pomoćnim pogonom, SY A – zamrznute su ili odregistrirane od strane vlasti u Italiji i na Otoku Man. Prema Forbesu, Meljničenko nije oligarh jer je bogatstvo stekao neovisno, bez veza s ruskom vladom za vrijeme Borisa Jeljcina ili Vladimira Putina. Uključen je jer je pod sankcijama. U priopćenju je njegov glasnogovornik sankcije EU-a nazvao “apsurdnima i besmislenima” te najavio njihovo osporavanje.

Aleksej Mordašov

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo

Čelnik ruskog čeličnog diva Severstal, Mordašov je 1992. sa 27 godina, tijekom vaučerske privatizacije, povoljno kupio prvu tvornicu. Njegova jahta Lady M i vila u sjevernoj Sardiniji vrijedna 115 milijuna dolara zamrznute su od strane talijanske policije, dok je njegova druga jahta Nord, duga 142 metra, posljednji put viđena 7. travnja u Vladivostoku. Istog dana kada ga je EU sankcionirao, prenio je vlasništvo nad ključnom imovinom, uključujući udjele u turističkoj tvrtki TUI i rudarskoj kompaniji Nordgold, na suprugu. Mordašov je za Forbes Russia izjavio da ne razumije zašto je kažnjen.

Vadim Moškovič

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo

Predsjednik agroindustrijske tvrtke Rusagro, velikog proizvođača svinjetine i šećera, osam je godina bio član ruskog Vijeća Federacije, gornjeg doma parlamenta.

Aleksandar Ponomarenko

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo

S partnerom Aleksandrom Skorobogatkom nekoć je kontrolirao jednu od najvećih luka na Crnom moru. Godine 2013. dvojac je, zajedno s Arkadijem Rotenbergom, dobio ugovor za modernizaciju 62 godine stare državne zračne luke Šeremetjevo u Moskvi. Kao i mnogi oligarsi, Ponomarenko osporava svoje uvrštavanje na popis sankcija EU-a.

Dmitrij Pumpjanski

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo

Pumpjanski je 1990-ih posjedovao metalurške pogone u rudama bogatoj regiji Urala, prije nego što je 1998. preuzeo tvornicu cijevi koja je 2000. postala TMK, najveći ruski proizvođač cijevi i dobavljač naftnog diva Gazproma. Njegova superjahta Axioma, vrijedna 42 milijuna dolara, zadržana je u Gibraltaru u ožujku.

Viktor Rašnikov

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo

Bivši mehaničar Rašnikov većinski je vlasnik jednog od najvećih ruskih proizvođača čelika, MMK-a.

Leonid Simanovski

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD

Dugogodišnji partner Leonida Mihelsona, koji kontrolira plinskog diva Novatek (i koji nije sankcioniran), Simanovski je od 2003. zamjenik predsjednika odbora za proračun i poreze ruske Dume.

Oleg Tinkov

Sankcije: Ujedinjeno Kraljevstvo

Tinkov je od prodaje piva i knedli stigao do izlaska svoje digitalne banke Tinkoff na burzu u Londonu 2013., uz procjenu vrijednosti od 3,2 milijarde dolara. Prije sankcija uhićen je u Londonu u veljači 2020. zbog optužbi za utaju poreza u SAD-u; priznao je krivnju i platio 509 milijuna dolara nagodbe u listopadu prošle godine. Prije napada na Ukrajinu bogatstvo mu je procjenjeno na pet milijardi dolara. Prema Forbesu, Tinkov nije oligarh jer je bogatstvo stekao neovisno, bez veza s ruskom vladom za vrijeme Jeljcina ili Putina, ali je uključen jer je pod sankcijama.

Ališer Usmanov

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD

Rođen u Uzbekistanu, Usmanov je prvo bogatstvo stekao proizvodnjom plastičnih vrećica krajem 1980-ih. Kasnije je kupovao udjele u metalskoj tvrtki koja je prerasla u rudarsko-čeličnog diva Metalloinvest. Godine 2009., dok je bio na čelu investicijske podružnice državnog Gazproma, ulagao je u Facebook i druge tehnološke startupe zajedno s Jurijem Milnerom, danas istaknutim investitorom iz Silicijske doline. Njegova jahta Dilbar, duga 156 metara i vrijedna gotovo 600 milijuna dolara, zbog sankcija je zadržana u njemačkoj luci Hamburg. U priopćenju je Usmanov sankcije nazvao “nepravednima” te obećao da će “upotrijebiti sva pravna sredstva kako bi zaštitio svoju čast i ugled”.

SANKCIONIRANI PRIJE 2022.

Vladimir Bogdanov

Sankcije: SAD (2018)

Naftni magnat koji je tijekom 1990-ih privatizirao državne bušačke operacije i od njih stvorio Surgutneftegas, Bogdanov je 2016. od Putina dobio titulu “Heroja rada Ruske Federacije” “za posebne zasluge u radu za zemlju i narod”.

Oleg Deripaska

Sankcije: SAD (2018), Ujedinjeno Kraljevstvo (2022)

Deripaska je 2000. spojio svoj Siberian Aluminum s aluminijskim poslovanjem Millhouse Capitala Romana Abramoviča i tako osnovao Rusal. Njegova bivša supruga unuka je po pomajci Borisa Jeljcina, a posjeduje i diplomatsku putovnicu. Američko Ministarstvo financija sankcioniralo je i njega i Rusal 2018. godine. Sankcije protiv Rusala ukinute su u prosincu iste godine nakon što je Deripaska smanjio vlasnički udio ispod 50 posto. U ožujku 2019. podnio je tužbu američkom sudu kako bi osporio sankcije; u lipnju 2021. savezni sudac u Washingtonu odbacio je njegovu tužbu. Deripaska posjeduje gotovo 1,4 milijarde dolara vrijedne nekretnine u inozemstvu, uključujući vilu u Washingtonu vrijednu 21 milijun dolara i kuću na londonskom Belgravia Squareu; njegova jahta Clio posljednji je put viđena na Maldivima.

Mihail Gucerijev

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo (2021)

Gucerijev, čija Safmar grupa ima financijske, medijske i industrijske interese u Rusiji i Bjelorusiji, sankcioniran je od strane EU-a jer je “dugogodišnji prijatelj” bjeloruskog diktatora Aleksandra Lukašenka. Njegova dva privatna zrakoplova odletjela su iz Moskve u Dubai i Istanbul 19. i 20. ožujka.

Sulejman Kerimov

Sankcije: SAD (2018), EU, Ujedinjeno Kraljevstvo (2022)

Član gornjeg doma ruskog parlamenta, Kerimov je obnovio bogatstvo ulaganjem u ruskog proizvođača zlata Polyus 2008., nakon što je tijekom financijske krize iste godine izgubio prve milijarde. Francuske vlasti, gdje posjeduje četiri vile ukupne vrijednosti 280 milijuna dolara, 2019. su ga istraživale zbog sumnje na poreznu prijevaru. Kerimov je negirao krivnju, a sud je 2020. odbacio slučaj.

Jurij Kovalčuk

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD (2014)

Čovjek kojeg se često opisuje kao de facto drugog najmoćnijeg čovjeka u Rusiji, američka vlada nazvala je Putinovim “bliskim savjetnikom” i “osobnim bankarom”. Najveći je dioničar sankcionirane banke Rossija, a putem svoje holding kompanije National Media Group čvrsto kontrolira vijesti koje Rusi smiju čuti i vidjeti. On i Putin posjeduju kuće u istom elitnom vikend-naselju Ozero, a prema dokumentima iz Panama Papersa, Kovalčuk je vlasnik skijališta na kojem se 2013. održalo vjenčanje Putinove kćeri.

Arkadij Rotenberg

Sankcije: EU, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD (2014)

Putinov bivši partner iz juda tijekom godina je dobio državne ugovore vrijedne milijarde dolara za projekte poput infrastrukture za Zimske olimpijske igre u Sočiju 2014. i mosta otvorenog 2018. koji povezuje anektirani Krim s ruskim kopnom. Godine 2019. prodao je svoju građevinsku grupu SGM podružnici Gazproma za milijardu dolara te prenio svoje udjele u Mostotrestu na zajedničko ulaganje s državnom bankom. Posjeduje brojne nekretnine u inozemstvu, uključujući vile na Sardiniji i luksuzni hotel u Rimu. Sve su zamrznute odlukom talijanskih vlasti u rujnu 2014.; Rotenberg je tužio Europsku uniju i 2016. ostvario djelomično ukidanje mjera.

Boris Rotenberg

Sankcije: SAD (2014), Ujedinjeno Kraljevstvo (2022)

Mlađi brat i poslovni partner Arkadija Rotenberga; Boris i njegova supruga Karina posjeduju tri vile na Francuskoj rivijeri te tri kuće u Atlanti, vrijedne četiri milijuna dolara.

Andrej Skoč

Sankcije: SAD (2018), EU, Ujedinjeno Kraljevstvo (2022)

Partner Ališera Usmanova član je ruske Dume od 1999. godine. Američko Ministarstvo financija optužilo ga je za “dugotrajne veze s ruskim organiziranim kriminalnim skupinama”, što je on negirao.

Genadij Timčenko

Sankcije: SAD (2014), EU, Ujedinjeno Kraljevstvo (2022)

Na kraju sovjetskog razdoblja Timčenko je vodio državnu tvrtku za izvoz nafte te je postao jedan od njezinih najvećih dioničara nakon privatizacije. S Putinom se sprijateljio 1990-ih u Sankt Peterburgu, kada su on i braća Rotenberg osnovali judo klub Yavara-Neva. Danas Timčenko ima udjele u plinskoj kompaniji Novatek i proizvođaču petrokemikalija Sibur; također je predsjednik ruske hokejaške lige KHL.

Viktor Vekselberg

Sankcije: SAD (2018), Ujedinjeno Kraljevstvo (2022)

Aluminijski magnat rođen u Ukrajini poslovao je s oligarsima poput Olega Deripaske (UC Rusal) i Mihaila Fridmana (TNK-BP). Vekselbergova superjahta Tango, vrijedna 90 milijuna dolara, kao i zrakoplov Airbus A319, zamrznuti su odlukom američkog Ministarstva financija u ožujku.

NESANKCIONIRANI

Alexander Abramov

Nakon ruskog financijskog kolapsa 1998., Abramov je po iznimno niskim cijenama kupovao čeličane i rudnike ugljena. Danas je predsjednik upravnog odbora Evraza, najvećeg ruskog proizvođača čelika.

Vagit Alekperov

Bivši radnik na naftnoj platformi u Kaspijskom moru i zamjenik ministra nafte i plina u posljednjoj sovjetskoj vladi, Alekperov je 1991. osnovao Lukoil kao državno poduzeće. Dvije godine kasnije privatizirao ga je. Danas Lukoil proizvodi oko dva posto svjetske nafte. Smatran relativno neovisnim, Alekperov je dugo ostao bez sankcija, vjerojatno zato što ga Zapad vidi kao protutežu Igoru Sečinu, sankcioniranom čelniku državnog Rosnjefta.

Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo je Alekperova 13. travnja 2022.

Igor Altuškin

Trgovac otpadnim metalom početkom 1990-ih, Altuškin je osnivač i najveći dioničar Ruske bakrene kompanije (Russian Copper Company), trećeg najvećeg proizvođača bakra u zemlji. Važan je podupiratelj Ruske pravoslavne crkve; Putin mu je 2017. dodijelio Orden prijateljstva.

Andrej Gurjev

Bivši čelnik komunističkog komiteta započeo je karijeru u investicijskoj tvrtki Menatep Mihaila Hodorkovskog. Nakon što je Hodorkovski 2003. završio u zatvoru, Gurjev je otkupio udio svog bivšeg šefa u proizvođaču gnojiva PhosAgro. Njegov sin, Andrej A. Gurjev, izvršni je direktor PhosAgra i sankcioniran je od strane EU 9. ožujka.

Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo je Gurjeva 8. travnja 2022.

Vladimir Lisin

Lisin je poslovno iskustvo stjecao tijekom brutalnih “aluminijskih ratova” u Rusiji 1990-ih. Upravljao je tvornicama za Trans-World Group, skupinu trgovaca sirovinama s udjelima u talionicama aluminija. Trans-World je kasnije bio pod istragom ruskih vlasti zbog bankarske prijevare. Godine 1995. ruska policija navodno je ispitala Lisina u vezi sa smrću lokalnog političara; on je negirao bilo kakvu krivnju. Danas je predsjednik uprave NLMK Grupe, velikog proizvođača čeličnih proizvoda.

Vladimir Litvinenko

Od 1994. Litvinenko je rektor Rudarskog sveučilišta u Sankt Peterburgu, gdje je Putin 1997. napisao doktorsku disertaciju o mineralnim resursima grada (Brookings Institution tvrdi da je plagirana). Litvinenko posjeduje više od petine PhosAgra, što je, prema izvorima Forbesa, dobio zbog političke potpore i lobiranja. Litvinenko tvrdi da je taj udio stekao u zamjenu za konzultantske usluge.

Iskander Mahmudov

Mahmudov, rođen u Uzbekistanu, glavni je vlasnik metalurškog konglomerata UGMK, koji kontrolira 300 rudarskih tvrtki diljem Rusije. Godine 2003. Mahmudov i njegov bivši poslovni partner Oleg Deripaska optuženi su pred američkim sudovima da su vodili “opsežnu reketarsku shemu”. Oni su optužbe negirali, a tužba je naposljetku odbačena zbog nenadležnosti. UGMK je potrošio 100 milijuna dolara na izgradnju ledene arene Shayba za Zimske olimpijske igre u Sočiju 2014., koju je nakon Igara predao ruskoj vladi.

Leonid Mihelson

Osnivač i predsjednik uprave proizvođača prirodnog plina Novatek te vlasnik 36-postotnog udjela u petrokemijskoj kompaniji Sibur, Mihelson je dio dionica u Siburu kupio od Kirila Šamalova, bivšeg Putinova zeta. Sankcionirani oligarh Genadij Timčenko njegov je partner u obje kompanije.

Mihelsona je Kanada sankcionirala 4. travnja 2022., a Ujedinjeno Kraljevstvo 8. travnja 2022.

Vladimir Potanin

Bivši sovjetski birokrat, kratko je obnašao dužnost zamjenika premijera u vladi Borisa Jeljcina 1996. i 1997. te je sudjelovao u nadzoru privatizacije različitih državnih poduzeća. Potanin je uložio 2,5 milijarde dolara u razvoj skijališta, snowboard parka i centra za freestyle skijanje za Zimske olimpijske igre 2014. Vodi najvećeg svjetskog proizvođača nikla, Norilsk Nickel. Nakon ruskog napada na Ukrajinu povukao se iz upravnog odbora Zaklade Guggenheimova muzeja, u kojem je bio član dva desetljeća.

Potanina je Kanada sankcionirala 4. travnja 2022.

Dmitrij Ribolovljev

Bogatstvo je izgradio ulaganjem u dionice novo privatiziranih tvrtki tijekom 1990-ih. Udio u Uralkaliju, najvećem ruskom proizvođaču kalijevog gnojiva, prodao je 2010. za 5,3 milijarde dolara. Oko milijardu dolara potrošio je na nekretnine u Europi, uključujući 400 milijuna dolara za penthouse La Belle Époque u Monaku, u kojem živi. Također je vlasnik grčkog otoka Skorpios i nogometnog kluba AS Monaco.

Giacomo Tognini i John Hyatt, novinari Forbesa (link na originalan članak)