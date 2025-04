Goran Ivanišević je našao novi posao. Koliku zaradu može očekivati?

Nakon nekoliko godina treniranja Novaka Đokovića i kraće pauze, Goran Ivanišević ima novi angažman. Trener je grčkom 26-godišnjem tenisaču Stefanosu Tsitsipasu koji se trenutačno nalazi na osmom mjestu ATP ljestvice. S njime vjerojatno neće zaraditi kao s Đokovićem, ali i Tsitsipas ima potencijala. Od turnira je do sada osvojio 34,20 milijuna dolara.

Tsitsipas se trenutačno nalazi na 8. mjestu ATP ljestvice. Najbolji plasman koji je imao na njoj je treće mjesto sredinom 2021. godine. Od turnira je do sada osvojio 34,20 milijuna dolara, od čega 1,12 milijuna u dosadašnjem dijelu 2025. godine.

Treneri zarade pet do 15 posto od onoga što osvoje igrači

Goran Ivanišević je na turnirima kao igrač, ne računajući sponzore, osvojio 19,88 milijuna dolara. Ipak, treba imati na umu da su zarade tenisača u njegovo vrijeme bile manje nego danas. Najbolji plasman ostvario je 1994. godine kad je bio na 2. mjestu.

U svojoj trenerskoj karijeri Ivanišević je između ostalog vodio Marina Čilića i Novaka Đokovića s kojim je surađivao do ožujka 2024. godine. Nakon toga nije vodio neko poznato ime, zanemari li se vrlo kratka suradnja s kazahstanskom tenisačicom Jelenom Ribakinom.

Zarade trenera ne objavljuju se javno kao zarade na turnirima, no govori se kako oni zarade pet do 15 posto novca koji tenisači zarade na turnirima.



Nacional je svojevremeno objavio kako je Ivaniševićeva plaća dok je trenirao Đokovića iznosila između šest i deset tisuća eura tjedno. Na godišnjoj razini to je 300 do 500 tisuća uz bonuse za osvajanja turnira. Navodno i postotak od ukupne Đokovićeve zarade.

Tsitispasov na 14. mjestu po zaradi u 2024. godini

Tsitsipasova je jako dugo trenirao otac. U intervjuu za Gazetta.it objavljenom prije nekoliko godina rekao je kako su roditelji angažirani oko njega, braća su također tenisači, a on jedini zarađuje. Otac je odstupio s mjesta njegovog trenera u kolovozu 2024. godine nakon neslaganja sa sinom. Zamijenio ga je grčki trener Dimitri Chatzinikolaou, a sada na njegovo mjesto dolazi Ivanišević.

Prema portalu Lentedesportiva, Tsitispasov je bio na 14. mjestu najplaćenijih tenisača u 2024. godini. Tome je doprinijela i njegova karizmatičnost koja je privukla jake sponzore. Od nagrada je u toj godini dobio 5,13 milijuna eura, a od sponzora poput Adidasa, Wilsona i Rolexa 4,47 milijuna eura.

Prema ljestvici top 10 igrača koju je objavio Forbes Hrvatska, u 2024. godini najviše je zaradio Carlos Alcaraz – 37,27 milijuna eura, prvenstveno zbog prihoda od sponzora. Đoković je iste godine zaradio 32,77 milijuna eura od čega 10,75 milijuna od turnira.

Tenisači u pravilu s trenerima ne dijele novac od sponzora, a postotak od nagrada uobičajeno se kreće između pet i 15 posto. Uz pretpostavku da Tsitsipasov i ove godine održi istu razinu igre, Ivanišević bi vjerojatno mogao zaraditi između 250 i 750 tisuća eura godišnje.