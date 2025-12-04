Gordan Kolak: Da je Europa ostala skup nacionalnih država, još bismo više zaostali za svijetom

U podcastu Forbes Business Unplugged predsjednik uprave Končara govori o važnosti povezivanja, konceptu Europske unije i glavnim faktorima napretka.

“Mislim da politika sluša gospodarstvenike, a koncept Europske unije to najbolje potvrđuje. Netko u Europi uvidio da se jedino kroz povezivanje može stvoriti veća vrijednost za sve”, kaže Kolak.

“Da su u Europi ostale nacionalne države i svatko ostao svijet za sebe, zaostali bi još više za ostatkom svijeta”, ističe prvi čovjek Končara i dodaje kako je nemoguće živjeti zatvoren, sam za sebe.

“Nužan je suživot i zato se moraju istražiti svi mogući načini suradnje”, zaključuje Kolak.

