Gordan Kolak: Kini nije presudan tehnološki partner, ali treba tržišta koja će imati koristi od njenog razvoja

U podcastu Forbes Business Unplugged prvi čovjek Končara govori o mogućnosti predviđanju trendova, promjenama koje su se dogodile posljednjih godina te tehnološkom rastu Kine.

“Nikada nije bilo jednostavno predvidjeti što nam donosi sutra, pa tako ni danas. Svi izazovi kroz koje smo prošli u proteklom razdoblju pokazali su nam da, iako smo bili pripremljeni na ono što vrijeme može donijeti, nismo očekivali mnoge stvari koje su se ipak dogodile”, ističe Kolak.

“Ipak, pronašli smo rješenja za sve što nas je snašlo, od epidemije do ratova, i uspjeli smo nastaviti poslovati”, dodaje te naglašava da je Kina ostvarila značajan tehnološki napredak.

“Možda joj danas nije nužan tehnološki partner, ali treba tržišta za svoje proizvode — tržišta koja će također željeti imati koristi od tog razvoja”, poručuje predsjednik uprave Končara.

Ostatak razgovora o toj temi pogledajte u priloženom videu.

Cijeli podcast pogledajte ispod.