Gordan Kolak: Svaka situacija traži drukčiji pristup, a najvažnija promjena je ona osobna

U podcastu Forbes Business Unplugged predsjednik uprave Končara govori o lekcijama iz vođenja hrvatskih kompanija i nužnosti prilagodbe.

“Vodio sam više hrvatskih kompanija i bilo je razdoblja u kojima sam bio uvjeren da dajem maksimum, da pružam najbolje od sebe, a ipak nisam ostvario željeni rezultat. Ne zato što nisam radio po pravilima ili zato što je moj pristup bio pogrešan, nego jednostavno zato što su okolnosti bile takve”, ističe predsjednik uprave Končara Gordan Kolak.

“Puno se puta u životu morate prilagoditi situaciji. Ako vjerujete samo u jedan pristup, jednu školu mišljenja ili jednu teoriju, prije ili kasnije doći ćete u situaciju u kojoj ćete pogriješiti. Svaka situacija traži drugačiji pristup i stalno preispitivanje – može li ono što je funkcioniralo jučer funkcionirati i danas”, smatra Kolak.

“Kad govorim o organizacijskim promjenama, često naglašavam da je najvažnija ona osobna promjena kroz koju sami prolazimo”, zaključuje prvi čovjek Končara.

