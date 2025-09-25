Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik

Jedna od dugovječnijih čelnih osoba u ICT sektoru, Gordana Kovačević odlučila je povući se s čela Ericssona Nikola Tesla. Na njezinu poziciju doći će nekadašnji dugogodišnji zaposlenik Ericssona Nikola Tesla i Ericssona, Siniša Krajnović.

Nakon 20 godina na čelu Ericssona Nikola Tesla, Gordana Kovačević koja je novi mandat dobila početkom ove godine neočekivano se povlači s čela tvrtke. U priopćenju kompanije navodi se kako odlazi 1. studenog na vlastiti zahtjev. Nadzorni odbor u četvrtak je odlučio da će je na tom mjestu naslijediti Siniša Krajnović.

Ulaskom Ericssona u vlasničku strukturu tvrtke, Kovačević je postala potpredsjednicom tvrtke i potpredsjednicom Ericssonove tržišne jedinice Srednja Europa gdje je imala značajnu odgovornost u implementaciji centara izvrsnosti u Hrvatskoj i u globalnoj korporaciji.

Od 2005. na čelu je kompanije koju je restrukturirala, internacionalizirala, provodeči digitalnu transformaciju poslovanja. Dobitnica je brojnih domaćih i međunarodnih visokih priznanja i nagrada te državnih odlikovanja.

Krajnović se vraća u kompaniju

Na čelu tvrtke će je naslijediti Siniša Krajnović, koji u Ericsson Nikola Tesla dolazi s pozicije partnera u tvrtki McKinsey & Company. Od 2022. godine član je glavnog tima McKinsey & Company za segment tehnologije, medija i telekomunikacija. Zahvaljujući dubokom poznavanju tehnologije i bogatom poslovnom iskustvu, specijalizirao se za područja telekom industrije, istraživanja i razvoja proizvoda te digitalne transformacije.

Siniša Krajnović; Foto: ERNT

Prije dolaska u McKinsey, bio je izvršni potpredsjednik Ericssona za Sjeveroistočnu Aziju, gdje je vodio poslovanje na najnaprednijim 5G tržištima u svijetu. Karijeru je započeo 1994. kao inženjer u centru za istraživanje i razvoj u tadašnjem Nikoli Tesli. U kompaniji koja je preimenovana u Ericsson Nikola Tesla je proveo 10 godina. Glavninu karijere proveo je u korporaciji Ericsson gdje je, među ostalim visokim rukovodećim pozicijama, imao i odgovornost za vođenje globalne R&D organizacije. Ima bogato međunarodno iskustvo u vođenju i tehnologiji, a osim u Hrvatskoj radio je u Švedskoj, Kini, Japanu, Irskoj, Mađarskoj i Ujedinjenom kraljevstvu.

Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a dodatno se usavršavao na brojnim prestižnim svjetskim sveučilištima.

Gordana Kovačević je naglasila: „Bila mi je čast i privilegija raditi u Ericssonu Nikoli Tesli i dati svoj doprinos u razvoju i gradnji ovako snažne i respektabilne organizacije koja je već niz godina najveća ICT kompanija u Hrvatskoj i regiji. Ponosna sam na sva postignuća koje je velik tim ENT-a realizirao, na naše tehnološko liderstvo, inovativnost, brojne projekte koje smo zajedno s našim kupcima i partnerima uspješno zaključili, transformacije koje smo provodili u cilju dugoročne, održive budućnosti kompanije. Posebno me veseli što smo i u izazovnom okolnostima uvijek pokazali otpornost, ustrajnost, integritet, profesionalnost – i na osobnoj razini i kao organizacija. Drago mi je da na čelo kompanije dolazi osoba s tako velikim profesionalnim iskustvom, stručnošću i znanjem. Siniši, članovima Uprave i izvršnog poslovodstva kompanije kao i svim kolegicama i kolegama, zaposlenicima ENT-a, želim puno uspjeha u budućim aktivnostima.“