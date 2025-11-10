Hrvoje Josip Balen: Kad si mlad, promašaj nije problem. Posljedice su male, a iskustvo veliko

U novom izdanju podcasta Forbes Business Unplugged gost je Hrvoje Josip Balen, savjetnik Uprave Sveučilišta Algebra Bernays te predsjednik Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti HUP-a (HUP ICT).

“Često sam sjedio na kavi s prijateljima koji su pričali o tome kako odlaze raditi u velike tvrtke. Pitao sam se je li to put i za mene ili mogu pokušati nešto drugačije”, prisjeća se Balen i dodaje da je ponekad potreban poticaj izvana.

“Meni je taj impuls došao od bratića, Alena Balena, koji mi je rekao: Nećeš valjda ići raditi za neku tvrtku kad možeš pokrenuti nešto svoje.” Na jednoj kavi s kolegama rodila se ideja – i tako je sve počelo“, otkrio je savjetnik Uprave Sveučilišta Algebra Bernays.

