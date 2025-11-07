Hrvoje Josip Balen: Od sljedeće godine hrvatske tvrtke bit će više uključene u globalne europske projekte

U novom izdanju podcasta Forbes Business Unplugged gost je Hrvoje Josip Balen, savjetnik Uprave Sveučilišta Algebra Bernays te predsjednik Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti HUP-a (HUP ICT).

“Danas pripremamo brojne strategije, smjernice i operativne planove, a na kraju dolazimo do proračuna. Ako novac investiramo u ono što smo pripremili, onda smo obavili dobar posao. Ako ne, onda smo samo farbali zidove“, upozorio je Balen, naglašavajući kako više nije moguće planirati aktivnosti za sedam godina.

“Ne možemo znati što će se dogoditi za nekoliko godina, pa ni što će biti trend za godinu i pol. Tehnologija i razvoj napreduju toliko brzo da je nemoguće točno predvidjeti”, zaključio je Balen.

Ostatak razgovora o toj temi pogledajte u priloženom videu.

Cijeli podcast pogledajte ispod.