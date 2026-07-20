Hrvoje Stakor preuzeo poziciju direktora Odjela prodaje Coca-Cole HBC Adria

S prvim danom srpnja, Hrvoje Stakor preuzeo je poziciju direktora Odjela prodaje Coca-Cole HBC Adria. Na ovu poziciju dolazi nakon uspješnog mandata direktora Odjela za prodaju u Rumunjskoj, čime se nakon više godina međunarodne karijere vraća u Hrvatsku.

Hrvoje Stakor svoju je karijeru u Coca-Coli HBC započeo prije 23 godine kao prodajni predstavnik u Hrvatskoj. Zahvaljujući kontinuiranom profesionalnom razvoju i bogatom iskustvu, tijekom godina obnašao je niz vodećih dužnosti, uključujući poziciju direktora Odjela prodaje za poslovnu jedinicu Adria, koju je prvi put preuzeo 2018. godine. Godine 2021. imenovan je direktorom Odjela prodaje za poslovnu jedinicu Češka i Slovačka, a od 2023. godine obnašao je dužnost direktora Odjela za prodaju u Rumunjskoj.

„Veliko mi je zadovoljstvo vratiti se u poslovnu jedinicu Adria i ponovno surađivati s timovima, kupcima i partnerima na tržištima Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine, koja dobro poznajem. Održiv rast gradimo kroz snažna partnerstva, stvaranje dodatne vrijednosti za naše kupce te kontinuirano ulaganje u razvoj ljudi i njihovih talenata, jer upravo oni čine temelj dugoročnog uspjeha. Zato ćemo i dalje biti usmjereni na izvrsnost, razvoj inovativnih rješenja te pružanje vrhunske usluge kako bismo zajedno s našim kupcima nastavili stvarati prilike za rast i odgovarati na sve dinamičnije potrebe potrošača“, izjavio je Hrvoje Stakor, novi direktor Odjela prodaje Coca-Cole HBC Adria.

Tijekom mandata u Rumunjskoj Stakor je ostvario značajne rezultate – u području razvoja prodajnih timova unaprijedio je indeks angažiranosti prodaje, unaprijedio je korisničko iskustvo te ojačao suradnje s ključnim kupcima. Uz kontinuirani rast pokazatelja zadovoljstva kupaca, predvodio je inicijative usmjerene na održivi rast tržišnog udjela te daljnje jačanje prisutnosti tvrtke u ključnim kanalima prodaje.

Njegov prethodnik Jakša Maganić, svoju karijeru nastavlja u Italiji na funkciji direktora Odjela prodaje u kanalu za neposrednu konzumaciju Coca-Cole HBC Italija