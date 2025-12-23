Ima vlastiti novčić, usko krojenu jaknu i oklopni BMW: Tko je Trumpov “šerif” na čelu FBI-ja

Ravnatelj agencije Kash Patel od početka mandata izložen je kritikama, a demokrati u Zastupničkom domu pokrenuli su istragu o mogućoj zlouporabi novca poreznih obveznika za privatna putovanja službenim zrakoplovom, uključujući i posjete djevojci Alexis Wilkins.

Ravnatelj FBI-ja Kash Patel za putovanja koristi nova luksuzna BMW-ova vozila, koja je agencija kupila na njegov zahtjev, izvijestio je u portal MS Now. Istovremeno, ravnatelj FBI-ja se već suočava s istragom Zastupničkog doma zbog navodne zlouporabe sredstava poreznih obveznika. FBI je za MS Now potvrdio da je kupio neodređen broj luksuznih oklopnih BMW-a X5 za Patelovu uporabu, pri čemu portal navodi da ih je Patel zatražio kako bi tijekom putovanja bio manje “upadljiv”.

Ta vozila predstavljaju odstupanje od uobičajene prakse ravnatelja FBI-ja, koji se inače voze u Chevrolet Suburbanima, iako američka vlada koristi istu klasu BMW-ovih vozila za prijevoz dužnosnika State Departmenta i diplomata u visokorizičnim međunarodnim područjima.

Nova flota izazvala je kritike Patelovih protivnika, a bivša dužnosnica Ministarstva pravosuđa Stacey Young rekla je za MS Now da je taj potez “sramotan”.

Manje je više ili…

Glasnogovornik FBI-ja Ben Williamson branio je odluku u razgovoru za MS Now tvrdeći da su BMW-i odabrani jer su bili isplativiji od drugih prerađenih vozila koja je agencija mogla kupiti – iako nije otkrio njihovu cijenu – navodeći da je odluka “djelomično procijenjena kao način uštede milijuna dolara poreznim obveznicima odabirom jeftinijih opcija ili učinkovitijim strukturiranjem troškova”.

Izvješće o BMW-ima dolazi u trenutku kada se Patel već našao na meti kritika zbog troškova koje plaćaju porezni obveznici, uključujući korištenje privatnog zrakoplova FBI-ja za posjete svojoj djevojci Alexis Wilkins te navodno angažiranje FBI-jeve sigurnosne pratnje za nju.

Patel je u prosincu rekao da se pridržava pravila FBI-ja koja ravnateljima zabranjuju komercijalno letenje te da ima pravo na “privatni život”, tvrdeći da je meta napada zbog korištenja javnih sredstava jer njegovi kritičari “znaju da ovaj FBI uspijeva na načine na koje prethodno vodstvo nije”.

Propala kupnja novog zrakoplova

Stacey Young, koja je osnovala Justice Connection, koaliciju bivših dužnosnika Ministarstva pravosuđa, rekla je za MS Now da se BMW-i uklapaju u druge poteze koji se pripisuju Patelu, pozivajući se na izvješća prema kojima je navodno odbio izaći iz zrakoplova agencije bez pravilno pripijene FBI-jeve “jakne za racije” te je izradio vlastiti personalizirani FBI-jev prigodni novčić za dijeljenje. “Treba mu terenska jakna koja savršeno pristaje, prigodni novčić inspiriran ‘Punisherom’ i nova flota stranih automobila za vožnju”, rekla je Stacey Young

Jesu li novi BMW-i uštedjeli novac vladi? Nije jasno. Anonimni izvor rekao je za MS Now da su BMW-i koštali manje od polovice cijene koju bi FBI platio za kupnju novog oklopnog Suburbana, koji bi stajao 480.000 dolara. Demokratski pomoćnik u Kongresu osporio je tu tvrdnju u razgovoru za MS Now, rekavši da bi vlada kupila više novih Suburbana uz popust. Williamson je osporio komentare tog pomoćnika, ali nije iznio nikakve konkretne brojke. FBI zasad nije odgovorio na zahtjev za dodatni komentar.

Dok se Patel nalazi pod povećalom zbog korištenja privatnog zrakoplova, MS Now izvještava da je ravnatelj FBI-ja također lobirao da agencija kupi novi privatni avion. Taj je zahtjev na kraju odbijen jer bi agenciju stajao između 90 i 115 milijuna dolara.

Kako na optužbe odgovara Patel

Patel je kritike vezane uz korištenje privatnog zrakoplova nazvao “besmislicama” i “potpunim lažima”. U prosinačkom podcastu tvrdio je da je zapravo uštedio novac vladi u usporedbi s prethodnicima jer je FBI-jev zrakoplov koristio s državnih aerodroma umjesto privatnih, dodajući da je znatno ograničio količinu osobnih putovanja kako ne bi rasipao resurse FBI-ja. Ravnatelj FBI-ja također je inzistirao da se pridržava pravila agencije plaćajući osobna putovanja, pozivajući se na politike koje zahtijevaju da dužnosnici nadoknade vladi trošak osobnog zračnog putovanja plaćanjem cijene karte kakvu bi na dan putovanja platila šira javnost, a ne znatno veći puni trošak privatnog zrakoplova.



Demokrati u Zastupničkom domu pokrenuli su istragu o Patelovu korištenju sredstava poreznih obveznika, uputivši mu u prosincu pismo u kojem traže detalje o njegovim putnim evidencijama i internim komunikacijama o kupnji novih zrakoplova za FBI ili Ministarstvo pravosuđa. Također se traže interne komunikacije u vezi s “osobljem FBI-ja čiji su poslovi povezani s putovanjima državnim zrakoplovima”, nakon što je agencija navodno otpustila dužnosnika zaduženog za zrakoplovstvo usred kontroverzi oko Patelovih osobnih putovanja. U pismu se od Patela tražilo da odgovori do 15. prosinca, no nije jasno je li to učinio.

Pisao konzervativne dječje knjige

Patel je dugogodišnji saveznik Donalda Trumpa, koji je imenovan ravnateljem FBI-ja nakon što je tijekom prve Trumpove administracije radio u Uredu ravnatelja nacionalne obavještajne zajednice i Vijeću za nacionalnu sigurnost, a posljednjih je godina postao glasni desničarski komentator. Znatno je profitirao od lojalnosti predsjedniku Donaldu Trumpu tijekom godina kada Trump nije bio na vlasti, pišući konzervativno obojene dječje knjige, prodajući robu s pro-Trump porukama, pokrećući zakladu posvećenu obrani pro-Trump saveznika i često se pojavljujući u medijima kako bi branio predsjednika. Njegovo kontroverzno imenovanje na čelo FBI-ja uslijedilo je nakon što je napisao knjigu koja je uključivala „popis neprijatelja“ javnih dužnosnika navodno nelojalnih Trumpu. Ta se kontroverza nastavila i nakon njegova dolaska u FBI, budući da je više visokih dužnosnika FBI-ja otpušteno iz agencije nakon sudjelovanja u istragama protiv Trumpa. Patel je zanijekao da ima namjeru provoditi osvetu protiv predsjednikovih neprijatelja.

Alison Durkee, novinar Forbesa