Ivan Bešlić: AI će preuzeti velik dio posla informatičara, ali bez ljudi se i dalje neće moći

U podcastu Forbes Business Unplugged suosnivač Sofascorea Ivan Bešlić govori o tome kako će AI preoblikovati IT industriju i zamijeniti kompleksna rješenja jednostavnim “blokovima” budućnosti.

Čini mi se da će IT industrija krenuti prema rješenjima sastavljenima od jednostavnijih blokova, koje će u najvećoj mjeri generirati AI alati. Ljudski faktor će tu biti potreban za povezivanje i usklađivanje tih pojedinačnih elemenata”, kaže Ivan Bešlić te dodaje kako će se programski jezici prilagođavati novim generacijama koje tek izlaze s fakulteta. „

“Nova generacija već sada koristi AI alate. Više se neće poticati ni razvijati megakompleksna rješenja koja kasnije nitko ne može održavati”.

