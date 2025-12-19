Ivan Bešlić: Kašnjenje digitalnog eura i izostanak kartičarske kuće veliki su europski problem

U podcastu Forbes Business Unplugged suosnivač Sofascorea Ivan Bešlić govori o tome zašto je europska ovisnost o američkoj financijskoj i tehnološkoj infrastrukturi ozbiljan strateški problem, kako digitalni euro dolazi s velikim zakašnjenjem te zašto će tehnološki suverenitet postati ključno pitanje budućeg poslovanja.

“Ako govorimo o biznisu i tehnologiji, ne postoji realna opasnost da će se tržišta zatvarati. No, nažalost, posljednjih nekoliko godina postali smo itekako svjesni koliko je ključno imati vlastita rješenja. Europa danas nema vlastitu kartičarsku kuću, što znači da svako plaćanje u kafiću, restoranu ili trgovini ovisi o američkoj tehnologiji – svaki put kada provučemo karticu, transakciju obrađuje američka kompanija”, kaže suosnivač Sofascorea.

Dodaje kako je Europa tek nakon tog ozbiljnog propusta došla do rješenja u obliku digitalnog eura. “Smatram da je to dobro rješenje, ali je stiglo najmanje 15 godina prekasno”, ističe Bešlić, napominjući da u Hrvatskoj već postoji Aircash, koji je na određeni način digitalni euro razvijen bez Europske unije.

“Biznisi žele poslovati globalno, na svim kontinentima, ali sve se češće otvaraju pitanja poput toga zašto Europa nema vlastitu kartičarsku infrastrukturu ili snažne AI alate. Mislim da ćemo po prvi put ozbiljno početi gledati što pojedina država ima – gdje su joj podatkovni centri, kakva joj je infrastruktura i što se događa ako internet jednostavno nestane”, zaključuje Bešlić.

