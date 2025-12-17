Ivan Bešlić: Unatoč nemirnom okruženju, Hrvatska mora prepoznati prilike i zajahati na tom valu

U podcastu Forbes Business Unplugged suosnivač Sofascorea Ivan Bešlić govori o tome zašto Hrvatska ne smije biti samo pasivni primatelj europskih direktiva, nego mora prepoznati vlastite prilike u vremenu globalnih neizvjesnosti i tehnoloških promjena.

Hrvatska bi, kaže Ivan Bešlić, trebala sagledavati razvoj kao more ispunjeno valovima koje treba prepoznati i na vrijeme zajahati. “Umjesto da se svodimo na puko preuzimanje europskih direktiva, ključno je aktivno tražiti prilike koje već sada donose rezultate. Ako europske politike budu jasno usmjerene prema tehnološkom napretku, to bi, dodaje, moglo biti iznimno pozitivno za cijelu Europu”.

U ovom trenutku, međutim, naglašava kako je važno ostati realan i “plivati u manjem moru”. U svijetu obilježenom globalnim neizvjesnostima, Hrvatska mora znati iskoristiti konkretne prilike koje su joj nadohvat ruke. Postoje domaće kompanije koje već uspješno posluju u obrambenom sektoru, i upravo u tom nemirnom okruženju, zaključuje suosnivač Sofascorea, ključno je prepoznati i uhvatiti pravi val.

Ostatak razgovora o toj temi pogledajte u priloženom videu.

Cijeli podcast pogledajte ispod.