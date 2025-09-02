Izvršni direktor poznatog brenda pića podnio ostavku zbog optužbi za drogu

Predsjednik uprave i izvršni direktor Suntory Holdingsa Takeshi Niinami podnio je ostavku nakon optužbi da je kupio proizvode koji sadrže THC, psihoaktivnu komponentu kanabisa, potvrdila je tvrtka.

Jedan od najistaknutijih japanskih poslovnih lidera, rekao je da vjeruje da su dodaci prehrani koje je kupio legalni.

Istražitelji su prethodno pretražili Niinamijev dom u Tokiju zbog sumnje da je od poznanika iz inozemstva primio proizvode koji sadrže tvari dobivene iz kanabisa, prema javnoj televiziji NHK, prenosi CNN.

Policija vjeruje da su predmeti možda sadržavali THC i ispituje je li Niinami znao da je ta tvar strogo regulirana u Japanu.

Niinami je 22. kolovoza obavijestio kolege da je pod policijskom istragom, rekli su predsjednik Suntoryja Nobuhiro Torii i potpredsjednik Kenji Yamada na konferenciji za novinare. Niinami je ponudio ostavku 1. rujna, navodeći osobne razloge. Tvrtka je prihvatila njegovu ostavku istog dana.

Niinami je tvrtki rekao da se istraga odnosi na dodatke prehrani koje je kupio pod pretpostavkom da su legalni, prema Toriiju.

Suntory je jedan od najprepoznatljivijih japanskih brendova pića, koji prodaje pivo, viski, sportska i energetska pića. U filmu Sofije Coppolle “Izgubljeni u prijevodu” iz 2003. godine, nominirani za Oscara Bill Murray sprijateljio se s usamljenom mladom ženom tijekom putovanja u Tokio kako bi promovirao viski tvrtke.