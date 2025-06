J.K. Rowling je milijarderka. Ponovno

Knjige o Harryju Potteru pretvorile su svoju autoricu iz samohrane majke na socijalnoj pomoći u vlasnicu bogatstva od deset znamenki. No, zbog velikih humanitarnih donacija ispala je s popisa milijardera. Sada se, zahvaljujući novim knjigama, filmovima, kazališnoj predstavi i brojnim tematskim parkovima u svijetu čarobnjaka — i unatoč kontroverznoj prisutnosti na društvenim mrežama — čarobno vratila u klub milijardera.

Mračne sile ‘kulture otkazivanja’ (negodovanje javnosti vezano uz javne istupe poznatih osoba ili influencera koji su povezani uz govore ili radnje koje javnost procjeni kao uvredljive ili neprimjerene, op.a.) nisu bile dorasle čaroliji autorice Harryja Pottera, J.K. Rowling. Ako je i postojala cijena koju je trebalo platiti zbog njenog stavljanja u središte rasprave o pravima transrodnih osoba, teško bi se to dalo zaključiti gledajući njezin borbeni profil na mreži X (nekadašnjem Twitteru). Tamo Rowling svakodnevno objavljuje u prilog tzv. rodnom fundamentalizmu za više od 14 milijuna svojih pratitelja, često ulazeći u prepirke s komentatorima — čak i narušavajući odnose s glumcima iz serijala o Harryju Potteru, Danielom Radcliffeom, Emmom Watson i Rupertom Grintom — dok je istovremeno slavila vlastite uspjehe.

Bogatstvo palo zbog donacija

“Obožavam kad se plan ostvari,” napisala je sredinom travnja, citirajući Hannibala Smitha iz serije A-Team, nakon što je Vrhovni sud Ujedinjenog Kraljevstva presudio da je zakonska definicija žene temeljena na biološkom spolu. Uz objavu je priložila fotografiju na kojoj drži koktel i puši cigaru na svojoj superjahti, procijenjenoj na 150 milijuna dolara.

Unatoč oštrim kulturnim sukobima, poslovno carstvo 59-godišnje Rowling veće je nego ikada. U četiri godine otkako je 2020. počela objavljivati stavove o transrodnim pitanjima, Forbes procjenjuje da je Rowling zarađivala više od 80 milijuna dolara godišnje od prodaje svojih knjiga i raznih proširenja Potterverse brenda, uključujući filmove, TV serije, tematske parkove, videoigre, kazalište i robu. Čak i uz visoke poreze u Ujedinjenom Kraljevstvu i njezinu izdašnu humanitarnu aktivnost, ponovno se udobno vratila među milijardere s bogatstvom koje Forbes procijenjuje na 1,2 milijarde dolara.

Rowling je prethodno bila redovita na Forbesovoj listi milijardera od 2004. do 2011. godine — u razdoblju vrhunca Pottermanije — sve dok novo izvještavanje 2012. nije otkrilo da je donirala 160 milijuna dolara u humanitarne svrhe. U godinama koje su uslijedile, ponovno je izgradila svoje bogatstvo s deset znamenki zahvaljujući višemilijunskim prihodima iz gotovo svih zamislivih medija.

Priprema se 10-godišnja serija

A njezin zamah ne pokazuje znakove usporavanja, s obzirom na to da ovog ljeta kreće produkcija nove HBO Max serije temeljene na knjigama o Harryju Potteru, koja bi trebala trajati deset godina, počevši krajem 2026., te stvoriti sasvim novu generaciju obožavatelja. Forbes procjenjuje da bi Rowling za svoje sudjelovanje u novoj seriji mogla zarađivati oko 20 milijuna dolara godišnje — što je samo dio šireg ugovora s Warner Brosom — a izvršni direktor HBO Maxa, Casey Bloys, izjavio je u studenom da je bila “vrlo, vrlo uključena u proces odabira scenarista i redatelja.” Može se pretpostaviti da je imala jednako veliki utjecaj i pri izboru novih glumaca za uloge maloljetnih Harryja, Hermione i Rona, koji su objavljeni u ponedjeljak. Kada su ga u travnju u podcastu The Town with Matt Belloni upitali o političkim stavovima Rowling, Bloys je rekao: “Ima pravo na svoje stavove. A ako je želite s njom raspraviti, možete to učiniti na Twitteru.”

U gotovo tri desetljeća otkako je Harry Potter i kamen mudraca debitirao 1997. godine, Rowling je mudro širila svijet Harryja Pottera, pretvorivši ga u franšizu koja bi mogla trajati jednako dugo kao i britanski fikcionalni junaci Sherlock Holmes i James Bond. Prema podacima konzultantske tvrtke Habo Studio, koja rangira najjače brendove intelektualnog vlasništva u SAD-u anketirajući tisuće potrošača, Harry Potter je šesti najjači brend u cijeloj industriji zabave — i broj jedan među milenijalcima.

Warner Bros. je vrlo rano prepoznao potencijal intelektualnog vlasništva J.K. Rowling, otkupivši filmska prava čak i prije nego što je prva knjiga bila objavljena, dok je Rowling još bila samohrana majka na socijalnoj pomoći — “siromašna koliko je to uopće moguće biti u suvremenoj Britaniji, a da nisi beskućnik,” izjavila je nedavno za The London Times.

Kontrola nad likovima

Do trenutka kada je prva filmska adaptacija stigla u kina krajem 2001. godine, Rowling je već objavila četiri knjige o Harryju Potteru i prodala više od 100 milijuna primjeraka, preskočivši put od života na socijalnoj pomoći do statusa multimilijunaške slavne osobe. Samo dvije godine kasnije, tadašnji Rowlingin agent Chris Little rekao je za Forbes da je serijal o Harryju Potteru prodan u 250 milijuna primjeraka, čime je izgrađeno njezino početno bogatstvo.

Filmska franšiza potom je na svjetskim kino blagajnama zaradila gotovo 7,7 milijardi dolara do posljednjeg nastavka 2011. godine, čime je u to vrijeme postala najprofitabilnija filmska franšiza u povijesti. Do tada je Rowling više puta obnovila svoj ugovor s Warner Brosom, uključujući različite klauzule i zaštite — među njima udio u filmskoj zaradi, titulu izvršne producentice na posljednja dva filma, i što je najvažnije, pravo odlučivanja o “nenapisanim nastavcima”, što je značilo da se nijedan novi materijal vezan uz Harryja Pottera nije mogao razvijati bez njezinog odobrenja.

Ako postoji nešto što je Rowling štitila još žešće od svojih političkih uvjerenja, to su prava na njezine kultne likove.

Ta ugovorna odredba omogućila je Rowling da ispregovara kreativnu kontrolu nad scenarijem za spin-off film Čudesne zvijeri i gdje ih naći iz 2016. godine i njegova dva nastavka. Treći nastavak, Čudesne zvijeri: Dumbledoreove tajne, koji je izašao 2022., bio je prvi koji je ozbiljno pogođen negativnim reakcijama javnosti (uključujući pozive na bojkot) zbog Rowlinginog stava protiv prava transrodnih osoba. Film je na svjetskim kino blagajnama zaradio 400 milijuna dolara uz budžet veći od 250 milijuna, te se smatra velikim promašajem.

Romani za odrasle

Unatoč svemu, Rowling nije bila ni blizu otkazivanja. U to je vrijeme njezina kazališna predstava Harry Potter i ukleto dijete stabilno prodavala ulaznice na Broadwayu, u londonskom West Endu i na još pet lokacija diljem svijeta — s ukupnom zaradom većom od milijardu dolara od premijere 2016., u čijoj zaradi Rowling ima svoj udio. HBO Max je ujedno producirao petu sezonu serije C.B. Strike, adaptacije njezinih kriminalističkih romana za odrasle, pisanih pod pseudonimom Robert Galbraith. A 2023. godine nova videoigra Hogwarts Legacy prodala je 24 milijuna primjeraka, postavši najprodavanija igra te godine, s dodatnom zaradom od milijardu dolara.

Ulaz na predstavu Harry Potter i ukleto dijete; Foto: Profimedia

Zahvaljujući tom zamahu, Warner Bros. je bio odlučan dodatno ulagati u projekte vezane uz Harryja Pottera. Kada je David Zaslav postao izvršni direktor kompanije 2022. godine, otputovao je u Škotsku kako bi se sastao s Rowling i pronašao način za razvoj novog sadržaja iz čarobnjačkog svijeta. Iako je Rowling zadržala prava na prequele i spin-offove, Warner Bros. je i dalje imao kontrolu nad materijalom iz originalnih sedam romana — zbog čega se studio odlučio za remake izvorne serije. Projekt je naposljetku dobio Rowlingin blagoslov 2023. godine.

„Maxova predanost očuvanju integriteta mojih knjiga mi je važna“, rekla je Rowling u izjavi prošlog travnja kada je serija najavljena. Unatoč očitoj sveprisutnosti Potterversea, analitičari vjeruju da je Rowlingina stroga kontrola i gotovo jedinstveno autorstvo nad svijetom Harryja Pottera zaštitilo taj svijet od pretjeranog izlaganja i razvodnjavanja koje je posljednjih godina mučilo druga popularna intelektualna vlasništva, poput Disneyjevih Marvelovih i Ratova zvijezda svemira.

Tematski parkovi

Gdje god brend Potter ide, pronalazi željne kupce. Kada je Universalov tematski park Islands of Adventure otvorio svoju prvu atrakciju Wizarding World 2010. godine, zabilježio je porast posjećenosti od 36 posto i povećanje prihoda od 40 posto. Comcastovo godišnje financijsko izvješće nazvalo je to “transformativnim za tvrtku”, a od tada je implementirao Harryja Pottera u svoje parkove u Orlandu, Hollywoodu, Tokiju i Pekingu, što je rezultiralo porastom posjećenosti. Slično tome, sat vremena sjeverno od Londona, obilazak studija Warner Brosovog parka pod nazivom “stvaranje Harryja Pottera” izvijestio je o prihodima većim od 300 milijuna dolara i operativnoj dobiti od 120 milijuna dolara u 2023. godini.

„Ništa nikada nije donijelo 36-postotno povećanje posjećenosti parkova, od Disneyja do Six Flaga pa bilo koga“, kaže Dennis Spiegel, osnivač i izvršni direktor tvrtke International Theme Park Services. „Ugovor o licenciranju Harryja Pottera, po mom mišljenju, vjerojatno je najbolji licencni aranžman koji je sklopljen u tematskim parkovima u posljednjih 40 godina.“ Universal licencira nekretninu od Warner Brosa, a time Rowling dobiva postotak od svake kupnje u tom dijelu parka, od čarobnih štapića do šalova i piva od maslaca. Prema procjenama Forbesa, tematski parkovi čine drugi najveći izvor prihoda za Rowling u posljednjem desetljeću.

Knjige i dalje broj 1

Naravno, najveći dio Rowlinginog carstva i dalje čini prodaja njezinih knjiga. Serijal o Harryju Potteru prodan je u više od 600 milijuna primjeraka diljem svijeta, prema američkom izdavaču Scholastic, a na listi bestselera New York Timesa nalazi se već 843 tjedna, a i dalje traje. Tvrdo ukoričeno izdanje scenarija za Prokleto dijete – koje je napisao veteran dramatičar Jack Thorne, ali je temeljeno na priči Rowling, Thornea i redatelja Johna Tiffanyja – prodano je u više od četiri milijuna primjeraka u prvoj godini izlaska 2016., a slikovnica Božić u Hogwartsu bila je blagdanska knjiga broj 1 ukupno u 2024. Osim toga, Rowling je od 2013. objavila pet romana iz serije Comoran Strike pod pseudonimom Galbraith. Rowling nikada nije prodala prava na e-knjige za svoj rad, već je 2012. osnovala Pottermore Publishing, posao koji je procvjetao tijekom pandemije i sada joj plaća nekoliko milijuna godišnje.

Glasnogovornik tvrtke The Blair Partnership, Rowlinginog menadžerskog tima, odbio je komentirati njezino bogatstvo, ali je Forbesu poslao sljedeću izjavu: „Globalna strast prema Harryju Potteru i dalje potiče rast i inovacije u cijelom brendu, uz podršku naših nevjerojatnih partnera – od izdavaštva i tematskih parkova do potrošačkih proizvoda, kazališta, igara i televizije. S brojnim uzbudljivim novim projektima u razvoju diljem svijeta, obožavatelji iz svake generacije mogu se veseliti još smislenijim načinima da dožive čaroliju voljenih priča J.K. Rowling. Oduševljeni smo ovim sljedećim poglavljem u franšizi, uključujući 10. godišnjicu filma Harry Potter i ukleto dijete, audioknjige s punom postavom od Pottermorea i Audiblea s više od 100 glumaca i, naravno, dugo očekivanu televizijsku seriju HBO Max.“

Na temelju njezine zarade i raznolikih izvora prihoda, Rowlingina neto vrijednost mogla bi biti znatno veća da nije bilo njezine predanosti filantropiji. Forbes procjenjuje da je u posljednjih 20 godina donirala više od 250 milijuna dolara, prvenstveno za tri cilja: Lumos, koji je pomogao više od 280 000 napuštene djece u sirotištima u Rumunjskoj, Haitiju, Kolumbiji i Ukrajini; Volant, koji podržava žrtve seksualnog zlostavljanja i obiteljskog nasilja, kao i djecu u riziku u Škotskoj; i Klinika za regenerativnu neurologiju Anne Rowling, koja liječi pacijente s neurološkim stanjima poput multiple skleroze, bolesti koja je oduzela život njezine majke kada je Rowling imala samo 25 godina.

Plaća visoke poreze

Također je bila vrlo glasna oko zadržavanja prebivališta u Edinburghu u Škotskoj i plaćanja najviše stope poreza na dohodak u zemlji od 45 posto. 2010. Rowling je napisala da želi da njezina djeca budu „građani, sa svime što to podrazumijeva, prave zemlje, a ne slobodno plutajući iseljenici koji žive u limbu neke porezne oaze i druže se samo s djecom slično pohlepnih poreznih prognanika“. Smatrala je to oblikom osvete za to koliko je daleko dogurala u vlastitom životu, dodajući: „Dužna sam britanskoj državi blagostanja“ i da je „moj pojam patriotizma“ uplaćivati ​​u sustav za druge.

Ipak, Rowling se ne ustručava svog bogatstva na javnom trgu društvenih mreža, gdje ga koristi kao adut protiv onih koji bi je osudili zbog njezinih anti-trans izjava. „Kako spavaš noću znajući da si izgubila cijelu publiku kupujući tvoje knjige“, napisao je jedan X korisnik 2022. godine. „Pročitala sam svoje najnovije čekove za autorska prava“, odgovorila je Rowling, „i otkrila sam da bol prilično brzo nestaje.“

