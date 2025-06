Karijeru je gradio od Širokog Brijega do Milana i na kraju uspio u svijetu mode. Sada želi pomoći mladima s Balkana u osvajanju modne scene

Josip Grabovac je osnivač i glavni urednik bloga Glas Mode, međunarodno priznatog modnog bloga i online magazina koji je akreditiran na najprestižnijim svjetskim modnim tjednima. Njegova platforma je među 100 najčitanijih modnih portala globalno. Pomogao je lansiranju 57 brendova, većinom iz Hrvatske na modnu scenu.

Josip Grabovac, rodom iz Širokog Brijega, istaknuta je figura u svjetskoj modnoj industriji, posebno u Milanu, gdje živi i radi već godinama. Grabovac je osnivač i glavni urednik bloga GLAS MODE, međunarodno priznatog modnog bloga i online magazina koji je akreditiran na najprestižnijim svjetskim modnim tjednima. Njegova platforma je među 100 najčitanijih modnih portala globalno, a Grabovac je za svoj rad osvojio više međunarodnih nagrada. Ovaj pomalo osebujni modni stručnjak posebno je angažiran na podršci i „otvaranju vrata“ mladim dizajnerima u elitni svijet visoke mode. Do sada je u suradnji s drugim afirmiranim platformama, doveo u Milano više od 100 brendove, a upravo iz tog iskustva proizašla je ideja o pokretanju vlastite platforme . Milan Fashion Department koja s radom službeno kreće u veljači 2026., danas mu je najveći užitak i ono u što ulaže najviše energije rad s mladima s područja Balkana.

„Tijekom godina radio sam s talentima iz raznih krajeva Europe i svijeta, ne samo s Balkana, i upravo kroz taj proces izgradio sam platformu koja spaja kreativnost, relevantnost i međunarodnu vidljivost. Upravo ti trenuci, kada mladim kreativcima omogućim prvi proboj na globalnu scenu, predstavljaju najvrjednije dijelove mog profesionalnog puta“, kaže Grabovac.

Prema njegovim riječima „talijanska moda, kao i cijeli sektor luksuza, nalazi se pred ključnim izazovima: održivost više nije opcija, već imperativ; digitalizacija mijenja način prezentacije i prodaje; a novi potrošači – osobito Generacija Z – traže vrijednosti, transparentnost i autentičnost, a ne samo proizvod“.

Moda i digtalizacija

„Italija, sa svojom snažnom tradicijom i zanatskom izvrsnošću, možda je sporije reagirala u početku, ali danas ulaže velike napore u održive materijale, cirkularnu ekonomiju i smanjenje utjecaja modne industrije na okoliš. Brendovi postaju svjesniji da održivost mora biti ugrađena u samu srž poslovanja, a ne tretirana kao marketinški dodatak. Digitalizacija je donijela ogroman pomak od virtualnih revija do e-commerce platformi koje su personalizirane i povezane s društvenim mrežama. U tom kontekstu, talijanska moda se sve više otvara mladim digitalnim kreativcima, novim formatima i suradnjama koje ranije nisu bile zamislive. Kao netko tko je svakodnevno u kontaktu s dizajnerima, institucijama i publikom, vidim da se mentalitet mijenja – polako, ali postojano. Ključno je da Italija nastavi ulagati u edukaciju, inovaciju i prilike za nove generacije – jer samo tako će zadržati svoju vodeću ulogu u svijetu mode“, kaže Grabovac.

Prema njegovom mišljenju najveći izazovi za mlade dizajnere u Milanu danas su nedostatak stvarne vidljivosti, financijska ograničenja i pristup relevantnim kontaktima u industriji. U gradu koji obiluje kreativnošću, često nije problem ideja – već kako tu ideju pretvoriti u konkretan projekt koji će biti prepoznat, distribuiran i dugoročno održiv.

„Milano ima izuzetno konkurentnu scenu, ali često funkcionira kroz zatvorene krugove u koje je teško ući bez preporuka, veza ili značajnih ulaganja. Mladi dizajneri nemaju uvijek pristup medijima, PR-u, showroomima, niti logističkoj podršci koju veliki brendovi uzimaju zdravo za gotovo“, naglašava Grabovac.

Zato i pokreće platformu Milan Fashion Department koja s radom piočinje u veljači iduće godine. „Platformu sam pokrenuo kako bi otvorio vrata onima koji imaju talent, ali nemaju sistem iza sebe. Kroz selekciju, mentorski rad, promociju i povezivanje s institucijama, nastoji stvoriti konkretne prilike. „Jer bez prostora za prezentaciju i stratešku podršku, i najbolji talenti mogu ostati nevidljivi“, kaže Grabovac.

Također, naglašava kako je važno mlade dizajnere učiti da budu i poduzetnici – da znaju pregovarati, razumiju financije, znaju predstaviti sebe i svoj brend digitalno. „Talent je temelj, ali znanje i pristup čine razliku“, kaže Grabovac.

Ima novu platformu

Njegova nova platformu je u visokoj fazi realizacije, a kreće iduće godine.

„Milano Fashion Department 2026 nije samo modna inicijativa – to je strateški i kulturni projekt koji ima za cilj redefinirati kako svijet gleda na mlade dizajnere i kreativne snage iz manjih i često zanemarenih modnih scena. Vizija iza ovog projekta temelji se na inkluziji, međunarodnoj suradnji i stvaranju konkretnih prilika za one koji imaju talent, ali nemaju pristup velikim sistemima“, kaže Grabovac.

Inspiraciju je pronašao u svom vlastitom putu u činjenici kako je znao što znači početi iz nule, bez jake mreže i bez resursa.

Foto: Albina Abdullina

„Upravo zato želim stvoriti platformu u Milanu koja će otvoriti vrata drugima, platformu koja ne traži savršenstvo, već potencijal. Milano Fashion Department 2026 fokusira se na selekciju autentičnih brendova – od streetweara do couturea, s posebnim naglaskom na održivost, kulturu porijekla i suvremeni izričaj. Projekt je zamišljen kao međunarodni most gdje se moda spaja s diplomacijom, poduzetništvom, medijima i kulturom. Kroz podršku institucija, konzulata, fondova i međunarodnih partnera, želimo ne samo prikazati kolekcije, već stvarati trajne promjene u percepciji i pozicioniranju novih talenata“, kaže Grabovac.

U konačnici, Milano Fashion Department 2026 je njegov odgovor na pitanje: kako izgleda budućnost mode ako svi imaju pravo na prostor – a ne samo privilegirani.

„Kroz inicijativu Milano Fashion Department 2026 želim donijeti stvarnu, dugoročnu promjenu i to na više razina. Lokalno, prostor u Milanu za novu generaciju dizajnera koji dolaze izvan već ustaljenih tokova. Želim da se Milano još više pozicionira kao otvoreni centar koji ne pripada samo velikima, već i onima koji tek dolaze s autentičnim i snažnim glasom. Na globalnoj razini, cilj mi je razbiti barijere i potaknuti veće uključivanje talenata iz regija koje su često izvan glavnih tokova modne industrije – posebno iz jugoistočne Europe, ali i iz drugih kulturno bogatih, a industrijski podcijenjenih područja. Želim da Milano bude mjesto gdje se ti glasovi ne samo čuju, već i priznaju. Doprinos koji očekujem nije samo u prikazu kolekcija već u izgradnji trajnih profesionalnih veza, podršci kroz institucionalne i medijske kanale, te konkretnoj pomoći u vidljivosti, pozicioniranju i prodaji. Ova platforma nije stvorena za spektakl, već za održivost i dugoročnu korist onima koji je trebaju. Vjerujem da će Milano Fashion Department 2026 utjecati na promjenu paradigme gdje se moda ne definira isključivo kroz status i estetiku, već kroz svrhu, raznolikost i povezanost“, kaže Grabovac.

Partneri i podražavatelji Milano Fashion Department 2026 dolaze iz različitih sektora – od diplomacije i kulturnih institucija, do medija i privatnih poduzetnika. Projekt je prepoznat i podržan od strane više konzulata i ambasada – među kojima su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Katar. Ta institucionalna podrška nije samo simbolična, već uključuje konkretne oblike suradnje, pomoći u selekciji dizajnera, povezivanju s fondovima i promociji. Pored diplomatskih tijela, tu su i brojni partneri iz industrije, modni mediji, showroomi, PR agencije, javne osobe, umjetnici ali i privatni sponzori koji prepoznaju vrijednost ulaganja u nove generacije.

Glavni stupovi koncepta

„Okupio sam ih ne kroz masovne pozive, već kroz godine kredibilnog rada, konkretnih rezultata i osobnih odnosa temeljenih na povjerenju i profesionalnosti. Ono na što sam posebno ponosan jest to što ovaj projekt nije nastao preko noći. To je rezultat dugogodišnje vizije i mog dosljednog angažmana u Milanu, kroz koji sam izgradio mostove između Balkana i Italije, ali i između kreativnosti i institucionalne podrške. Uspio sam okupiti partnere koji dijele istu viziju: da moda danas mora biti inkluzivna, međunarodna i usmjerena prema budućnosti“, kaže Grabovac.

Foto: Albina Abdullina

Obrazovanje i interdisciplinarnost temeljni su stupovi koncepta. Milano Fashion Department 2026 nije zamišljen samo kao prostor prikazivanja mode, već kao platforma razmjene znanja, iskustava i različitih stručnosti.

Grabovac već sada radi na povezivanju s tehnološkim hubovima, kreativnim laboratorijima, umjetničkim akademijama, poslovnim školama i kulturnim centrima. Cilj je stvoriti sinergiju među sektorima koji inače rijetko surađuju, ali čija povezanost danas postaje ključna.

„Moda više nije samostalna disciplina ona je spoj dizajna, inovacije, održivosti, digitalne pismenosti i kulturne relevantnosti“, naglašava Grabovac.

Projekt Milano Fashion Department 2026 osmišljen je kao inkluzivna i dinamična platforma, otvorena različitim akterima modne i kreativne industrije od mladih dizajnera i investitora do studenata i kulturnih institucija.

Otvorena selekcija

„Studenti iz modnih škola s Balkana, poput škole Callegari u kojoj sam i sam završio studij, imat će posebno mjesto u ovom projektu. Kroz moju direktnu suradnju s ravnateljima i institucijama iz regije, svake sezone bit će upućeni službeni pozivi i omogućene akreditacije za posjet Milanu tijekom eventa. Studenti će imati priliku sudjelovati u organizaciji, raditi u backstageu, upoznati profesionalce iz industrije i steći konkretno iskustvo kroz praksu na terenu – što je danas od iznimne važnosti za njihov profesionalni razvoj“, kaže Grabovac.

Mladi dizajneri će na projektu sudjelovati putem otvorenih selekcija koje se provode dva puta godišnje – u veljači i rujnu – točno u vrijeme tjedna mode u Milanu, kada je grad globalno središte modne pažnje. To su trenuci kad Milano nudi maksimalnu vidljivost, a prisutnost najvažnijih aktera industrije pruža mladim dizajnerima priliku za profesionalno umrežavanje i afirmaciju. Između ta dva ključna termina, platforma će organizirati i druge povezane aktivnosti i događaje, u suradnji s međunarodnim institucijama, edukativnim partnerima i modnim organizacijama.

„Milano Fashion Department 2026 nije zamišljen kao jednokratan event, već kao dugoročni sustav podrške, razmjene i profesionalnog rasta“, naglašava Grabovac.

Inače, Grabovac je već godinama redovito prisutan u međunarodnim medijima, uključujući talijanske modne časopise i televizijske emisije. Njegov rad prepoznat je i u Hrvatskoj, gdje je bio gost brojnih modnih događanja, a surađivao je s poznatim brendovima među kojima su i Dolce & Gabbana, Fendi, Ferrari, i mnogi drugi.

Ovaj stanovnik Milana porijeklom iz Bosne i Hercegovine za sebe kaže „od samih početaka vodila me snažna potreba da izađem iz lokalnih okvira i djelujem na širem, međunarodnom planu. Iako dolazim iz malog mjesta, moje ambicije su bile sve samo ne male – uvijek sam razmišljao globalno, s dubokim uvjerenjem da se autentična vizija i uporan rad prepoznaju bez obzira na to odakle dolazite. Taj unutarnji poriv za kreativnim izražavanjem, uz potrebu da ispričam vlastitu priču kroz modu, doveo me do Milana grada koji nije samo svjetski epicentar mode, već i mjesto gdje sam pronašao prostor za profesionalni rast, ali i za širenje svojih vrijednosti i ideja. Tamo sam razvio svoju karijeru na spoju estetike, kulture i strategije, gradeći mostove između različitih modnih scena“.

Na pitanje tko ili što ga je na kraju oblikovalo nema jednoznačni odgovor. „Ljudi koji su me najviše oblikovali nisu nužno poznata imena, nego oni koji su mi pružili povjerenje kad je to bilo najvažnije bilo da se radi o kulturnim predstavnicima, brendovima koji su mi dali kreativnu slobodu, ili mladim talentima čiju sam strast prepoznao i odlučio je podržati“, kaže Grabovac.

Traži se više od talenta

Moda ga je prema njegovim riječima „od početka privlačila estetski“, ali je vrlo brzo shvatio kako ona „nije samo igra ljepote već snažan alat za komunikaciju identiteta, vrijednosti i društvenih promjena“.

„Kako sam kroz godine gradio svoju profesionalnu mrežu i razvijao projekte, postalo mi je jasno da moda ima moć povezivanja ne samo kreativaca, već i institucija, tržišta i kultura“, ističe Grabovac.

Pozicionirati se u Italiji kao modni stručnjak, pogotovo ako dolazite s Balkana, zahtijeva daleko više od talenta traži nevjerojatnu upornost, vjeru u sebe i spremnost da konstantno dokazujete svoju vrijednost. Italija je konkurentno tržište, ali istovremeno i zemlja koja cijeni autentičnost, viziju i dosljedan rad.

“U početku nije bilo jednostavno. Dolazio sam bez jakih veza u industriji, ali sam imao jasan cilj i znao sam da moram stvarati vlastiti prostor, a ne čekati da mi ga netko ponudi. Upravo zbog toga sam i osnovao vlastitu platformu, ne da bih bio dio postojećeg sustava, nego da bih stvorio svoj. Mislim da je moja prednost bila upravo to što dolazim s Balkana – iz regije bogate nasljeđem, ali često podcijenjene u kontekstu međunarodne mode. Tu različitost sam pretvorio u snagu i iskoristio je da dovedem brojne brendove iz regije u Milano, dajući im vidljivost i relevantnost. Danas, nakon godina rada, osjećam da me tržište u Italiji percipira ravnopravno. No, to nije došlo preko noći – to je rezultat stotina konkretnih suradnji, priznanja institucija, te činjenice da uvijek stavljam kvalitetu ispred imidža”, kaže Grabovac.

“Moji hercegovački korijeni bez sumnje su utjecali na moj senzibilitet – naučili su me ponosu, upornosti i autentičnosti. No, ne bih mogao reći da sam tipični Hercegovac. Odrastao sam u svijetu, a najveći dio svog života proveo sam u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, što je snažno oblikovalo moj pogled na svijet, vrijednosti i način razmišljanja. Taj spoj različitih sredina dao mi je specifičnu širinu. S jedne strane nosim sa sobom emocionalnu dubinu i vezanost za svoje porijeklo, a s druge strane moj um je oblikovan internacionalno – uvijek usmjeren prema napretku, povezivanju i inovaciji. Moj mozak razmišlja unaprijed, drugačije, i često tražim rješenja izvan klasičnih okvira. U modi i poslu to znači da balansiram autentičnost s vizijom. Poštujem tradiciju, ali uvijek gledam prema onome što dolazi”, naglašava Grabovac.

Za pet godina Grabovac vidi sebe kao lidera jedne nove generacije modnog djelovanja koje nadilazi granice klasične estetike i ulazi u područje kulture, tehnologije, edukacije i međunarodne suradnje. Ne vidi sebe isključivo u modi, vidi sebe u prostoru gdje se moda koristi kao alat za povezivanje ljudi, ideja i industrija.

“Vjerujem da će se u sljedećih pet godina moj rad još više širiti u smjeru strateških partnerstava, stvaranja institucionalnih veza među zemljama i daljnjeg razvoja platforme Milano Fashion Department kao mosta između kreativaca i realnog tržišta. Želim nastaviti pomagati mladima – ne samo u promociji, već i u edukaciji, financiranju i osnaživanju da sami grade vlastite brendove, karijere i vizije. Također, vidim sebe kako razvijam interdisciplinarne projekte koji povezuju modu s diplomacijom, održivim razvojem i digitalnim inovacijama jer to je smjer u kojem ide svijet. Ne želim samo biti prisutan – želim stvarati novu strukturu koja traje i ima smisla”, kaže Grabovac.

Moda kao most

Prema njegovim riječima ono što ga pokreće nije samo moda kao industrija, već moda kao jezik, univerzalni alat izražavanja identiteta, kulture, vrijednosti i vizije budućnosti. U svemu što radi bilo da razvija platforme za mlade dizajnere, komunicira s institucijama, mentorira nove talente ili predstavljam regiju u Milanu – vodi ga uvjerenje da moda može biti most, a ne prepreka.

“Ne dolazim iz svijeta privilegija. Moja priča je priča o tome kako se trudom, autentičnošću i vjerom u druge može izgraditi nešto veće. Kao kulturni ambasador jedne šire ideje o modi, moja vizija je da stvorim sustav koji povezuje, osnažuje i educira. Želim da mladi ljudi iz zemalja koje su često na marginama globalne modne scene dobiju svoje mjesto ravnopravno, profesionalno i s ponosom”, kaže Grabovac.

Foto: Albina Abdullina

Naglašava kako njegov cilj nije slava već utjecaj koji ostaje iza njega, “kroz ljude koje sam povezao, prilike koje sam otvorio i mostove koje sam izgradio”.

Za kraj pitali smo Grabovca što bi ako bi mogao danas svjetovao mlađem sebi.

“Ne sumnjaj u ono što osjećaš, samo zato što drugi to još ne vide”, odgovara Grabovac bez previše razmišljanja, te naglašava“kroz godine sam naučio da vizija često dolazi prije priznanja. U trenucima kada sam bio okružen sumnjama, kada su drugi čekali da netko drugi prvi potvrdi moju vrijednost. najvažnije je bilo da ja sam sebi vjerujem. U poslu, posebno u kreativnim industrijama, samopouzdanje nije arogancija – ono je temelj opstanka. Rekao bih si i da ne žurim da se svima svidim. Pravi uspjeh dolazi kad se prestaneš uklapati i počneš stvarati. I da greške nisu padovi – nego lekcije”.