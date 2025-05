Koliko bi bogat bio Bill Gates da nije otkrio filantropiju? Iznos je zapanjujući

Da nikada nije donirao ni centa ili prodao dionicu softverskog diva, Gates bi danas imao gotovo 10 puta više novca.

Nedavno je Bill Gates javno ponovio da će donirati gotovo sve svoje preostalo bogatstvo i do kraja 2045. zatvoriti istoimenu humanitarnu zakladu koju je osnovao zajedno sa svojom bivšom suprugom Melindom French Gates. Zahvaljujući vrtoglavom rastu cijene dionica i dividendi Microsofta, Bill i Melinda su od osnutka 2000. godine u Zakladu Gates već uložili ukupno 60,2 milijarde dolara.

Time su učvrstili status drugog najvećeg filantropa u Americi. Unatoč takvoj velikodušnosti, oni su i dalje 13. i 56. na listi najbogatijih ljudi na svijetu. Njihovo procijenjeno bogatstvo iznosi 113 milijardi, odnosno 30,4 milijarde dolara.

Ali što bi bilo da Bill i Melinda nikada nisu otkrili filantropiju i prodali niti jednu dionicu Microsofta? Prema procjenama časopisa Forbes, njihovo zajedničko bogatstvo danas bi iznosilo 1,5 bilijuna dolara. Bill bi najvjerojatnije postao prvi milijarder na svijetu, s bogatstvom od 1,2 bilijuna dolara, čak i nakon razvoda 2021. To je više nego trostruko bogatstvo najbogatije osobe u povijesti, Elona Muska. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 388 milijardi dolara (iako je vrhunac dosegnuo u prosincu na 464 milijarde dolara). Melinda, pod pretpostavkom da je dobila isti postotak imovine prilikom razvoda, imala bi oko 300 milijardi dolara. To bi je učinilo trećom najbogatijom osobom na svijetu, odmah iza Billa i Muska.

Neposredno prije nego što je Microsoft izašao na burzu 1986. godine, Bill je posjedovao 11,2 milijuna dionica tvrtke. To je predstavljalo 49% udjela, vrijednog oko 200 milijuna dolara po cijeni inicijalne javne ponude. Da je zadržao sve dionice tijekom sljedeća četiri desetljeća, on i Melinda bi danas (nakon podjele dionica) imali 3,2 milijarde dionica. To bi im dalo 43% udjela u Microsoftu, vrijednog 1,4 bilijuna dolara. Osim toga, bivši par bi, prema procjenama Forbesa, imao dodatnih 100 milijardi dolara gotovine od dividendi, nakon oporezivanja.

Udio u Microsoftu 0,9 posto

U stvarnosti, Bill nije zadržao svoj udio u Microsoftu. Umjesto toga, postupno je prodavao i dijelio dionice. Danas se procjenjuje da je njegov udio u Microsoftu samo 0,9%. Vrijedan je 28 milijardi dolara (četvrtina njegovog ukupnog bogatstva). On i njegov investicijski fond Cascade Investments uglavnom su diverzificirali ostatak njegovog portfelja. I nakon svih donacija i razvoda.

Među njegovim najvećim poznatim investicijama su tvrtka za odlaganje otpada Republic Services, proizvođač traktora Deere & Co i hotelski lanac Four Seasons. S druge strane, procjenjuje se da Melinda posjeduje 380.000 dionica Microsofta vrijednih 170 milijuna dolara (manje od 1% njezina bogatstva). Ni Bill ni Melinda ne pojavljuju se u Microsoftovim podnescima Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) otkako je Bill napustio upravni odbor 2020. Prije toga, odstupio je s mjesta izvršnog direktora 2008. kako bi se posvetio filantropiji.

Melinda French Gates; Afp

Naravno, ova alternativna stvarnost u kojoj bi Bill i Melinda zadržali sve Microsoftove dionice značila bi da bi svijet bio lišen mnogih dobrih djela. Kroz Zakladu Billa i Melinde Gates, koja je preimenovana u Zakladu Gates nakon što je Melinda odstupila s mjesta supredsjedateljice u lipnju 2024., par je do sada dodijelio oko 47,7 milijardi dolara humanitarnim organizacijama koje se bave zdravstvom i smanjenjem siromaštva. To je više od bilo koga osim Warrena Buffetta, koji je donirao oko 62 milijarde dolara, uglavnom putem Zaklade Gates.

Buffett se dugo smatrao osobom koja će većinu svog bogatstva ostaviti Zakladi Gates. Međutim, u pismu dioničarima Berkshire Hathawaya iz studenog 2023., izjavio je da će jedini korisnik njegovog nasljedstva biti dobrotvorni fond kojim će upravljati njegovo troje djece. U lipnju iste godine, izjavio je za Wall Street Journal: “Zaklada Gates neće dobiti ni lipe nakon moje smrti.”

Melinda je također promijenila svoje planove za filantropiju. Uložila je 674 milijuna dolara u novu zakladu pod nazivom Pivotal Philanthropies 2022. U lipnju 2024., nakon što je mjesec dana ranije obećala donirati milijardu dolara tijekom tri godine za podršku pravima žena i djevojčica, najavila je da će primiti dodatnih 12,5 milijardi dolara u dobrotvorne svrhe kao dio svoje odluke o povlačenju iz Zaklade Gates.

Planiraju ispuniti ciljeve inicijative Giving Pledge

I Bill i Melinda i dalje su odlučni ispuniti ciljeve inicijative Giving Pledge, koju su pokrenuli s Buffettom 2010. godine. Cilj je potaknuti druge bogate pojedince da doniraju barem polovicu svog bogatstva prije smrti ili oporukom.

“Moji roditelji su mi pokazali značenje velikodušnosti kroz način na koji su koristili svoje vrijeme i resurse“, napisao je Bill u svom pismu. “Kad je došlo vrijeme da odlučim što ću s bogatstvom od Microsofta, znao sam da moram slijediti taj primjer. Odlučio sam da ću donirati veliku većinu svog bogatstva kako bi pomogao što većem broju ljudi.”

Melinda je u svom pismu dodala: “Svjesna sam apsurda tolikog bogatstva u rukama jedne osobe. I vjerujem da je jedino odgovorno što mogu učiniti s takvom vrstom bogatstva da ga podijelim, na najpromišljeniji i najučinkovitiji mogući način.“

Matt Durot, novinar Forbesa