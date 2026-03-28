Koliko je bogat Donald Trump? Mišljenja su različita, no Forbes ima točan odgovor

Prema najnovijoj procjeni Forbesa, ažuriranoj u ožujku, Donald Trump posjeduje bogatsvo vrijedno 6,5 milijardi dolara. Trump ga je u proteklih godinu dana povećao za 1,4 milijarde dolara, koristeći pritom obilno predsjedničku funkciju. Njegovi kripto projekti, koji su stagnirali prije izbora, nakon pobjede su eksplodirali i ukupno mu donijeli procijenjenih 1,8 milijardi dolara. Dodatnih 500 milijuna dolara ostvareno je na sudu, gdje je njegov pravni tim uspio poništiti presudu vrijednu pola milijarde dolara. Njegov nekad uspavani posao licenciranja porastao je za 400 milijuna dolara, a strani investitori pohrlili su poslovati s američkim predsjednikom.

Zašto nije zaradio još više? Vrijednost njegovih udjela u Trump Media and Technology Groupu, matičnoj tvrtki platforme Truth Social, pala je za 1,3 milijarde dolara u odnosu na prošlu godinu, budući da kompanija bilježi gubitke. Ipak, s obzirom na to da je veći dio njegova drugog mandata tek pred njim, ne bi bilo iznenađenje da mu se bogatstvo dodatno poveća za još nekoliko milijardi.

Kretanje bogatstva od 2001. do danas (u mlrd. dolara)

Trumpova imovina u kriptovalutama i likvidna sredstva: 2,1 milijarda dolara

LIKVIDNA SREDSTVA

Neto vrijednost: 1,3 milijarde dolara



Američki predsjednik raspolaže velikom količinom gotovine, nakon što je prikupio stotine milijuna dolara od prodaje kriptovaluta te dodatnih 200 milijuna dolara nakon poreza prodajom dijela jednog poslovnog pothvata, navodno investitoru iz kraljevske obitelji Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ta su sredstva povećala već postojeće rezerve koje je gradio prodajom hotela u Washingtonu i refinanciranjem poslovnog kompleksa u San Franciscu.

MEMECOIN TOKENI

Neto vrijednost: 393 milijuna dolara



Trump je lansirao memecoin nekoliko dana prije početka drugog mandata, iskoristivši interes oko inauguracije. Dio njegovih tokena sada se otključava svakodnevno, no njihova vrijednost pala je za gotovo 70 posto u odnosu na prošlu godinu.

WORLD LIBERTY FINANCIAL TOKENI

Neto vrijednost: 175 milijuna dolara



Glavni kripto projekt obitelji Trump, World Liberty Financial, u početku je imao poteškoća. Situacija se ubrzala nakon izborne pobjede, kada je, prema izvješćima, šeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u siječnju organizirao kupnju gotovo polovice kompanije. Dosad je prodano više od milijardu dolara vrijednosti tokena. Obitelj Trump zadržala je dio za sebe, no Forbes tu imovinu ne uračunava dok je zaključana.

STABLECOIN POSLOVANJE

Neto vrijednost: 242 milijuna dolara



World Liberty Financial pokrenuo je i stablecoin USD1, vezan uz dolar, koji omogućuje kripto transakcije uz manju volatilnost. Ideja nije nova. “Svatko može stvoriti stablecoin”, kaže Matt Zhang, osnivač tvrtke Hivemind. “Teži dio je postići široku primjenu.” Tvrtka povezana s predsjednikom UAE-a pomogla je projektu tako što je pristala koristiti USD1 za ulaganje od dvije milijarde dolara u veliku kripto burzu.

ALT5

Neto vrijednost: 400.000 dolara



Javno izlistana tvrtka Alt5 kupila je paket World Liberty tokena u kolovozu 2025. Taj je posao obitelji Trump donio dodatnu gotovinu, dok je World Liberty stekao manji udio u Alt5.

Matična tvrtka Truth Sociala: 1,2 milijarde dolara

TRUMP MEDIA AND TECHNOLOGY GROUP

Neto vrijednost: 1,2 milijarde dolara

S financijskog gledišta, Trumpov projekt društvene mreže jedan je od najneobičnijih poslovnih pothvata u SAD-u, s prihodima od svega 3,7 milijuna dolara u 2025. godini i neto gubitkom od 712 milijuna dolara. Tvrtka pokušava pronaći održiv poslovni model: u svibnju se pretvorila u kompaniju koja ulaže u bitcoin, u prosincu je najavila spajanje s kompanijom koja se bavi fuzijskom energijom, a u veljači objavila moguće planove izdvajanja platforme Truth Social.

Zahvaljujući investitorima sklonima Trumpu, dionice se i dalje drže na neobično visokim razinama, no od izlaska na burzu izgubile su više od 80 posto vrijednosti, što je značajno smanjilo vrijednost predsjednikova udjela.

Trumpovi golf tereni i odmarališta: 1,5 milijardi dolara

GOLF TERENI U SAD-u

Ukupna vrijednost: 638 milijuna dolara

Obveze: procijenjenih 89 milijuna dolara

Neto vrijednost: 549 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: 10 terena u šest saveznih država

Trumpov golf biznis snažno je rastao nakon njegova prvog odlaska iz Bijele kuće. Procijenjena operativna dobit njegovih klubova porasla je s 19 milijuna dolara 2020. na 66 milijuna dolara 2024.

MAR-A-LAGO

Ukupna vrijednost: 596 milijuna dolara

Obveze: procijenjenih 32 milijuna dolara

Neto vrijednost: 564 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: privatni klub u Palm Beachu na Floridi

Ovaj privatni klub više je nego bilo koja druga nekretnina profitirao od politike, što je Trump i sam nagovijestio 2016. godine. Tada je naveo kako mu je upravitelj rekao da je to najbolja godina koju je Mar-a-Lago ikada imao, a na pitanje čemu to pripisuje, odgovorio je – kampanji. Od tada poslovanje samo nastavlja jačati.

TRUMP NATIONAL DORAL MIAMI

Ukupna vrijednost: 390 milijuna dolara

Obveze: procijenjenih 135 milijuna dolara

Neto vrijednost: 255 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: resort

Ovaj zaduženi golf resort na Floridi izgubio je velik dio klijenata sa sjeveroistoka nakon što se Trump uključio u politiku, što ga je gotovo dovelo u financijske poteškoće. No nakon pandemije Covida-19 stigao je velik broj novih gostiju, čime je procijenjena dobit porasla na 25 milijuna dolara, dvostruko više nego u najboljoj godini tijekom njegova prvog mandata.

TRI GOLF NEKRETNINE U EUROPI

Ukupna vrijednost: 116 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 116 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: dva golf resorta u Škotskoj i jedan u Irskoj

Trump Organization prijavila je gubitke veće od 100 milijuna dolara na svojim europskim golf resortima, prema analizi podataka iz Irske i Ujedinjenog Kraljevstva. Poslovanje se u posljednje vrijeme oporavlja.

Trumpova ulaganja u nekretnine: 1,2 milijarde dolara

6 EAST 57TH STREET

Ukupna vrijednost: 109 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 109 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: dva dugoročna najma maloprodajnog prostora koji traju do 2079. i 2094.

Uspon internetske kupnje snažno je pogodio ovakve nekretnine. Luksuzni prostor od oko 6000 četvornih metara, smješten nedaleko od Pete avenije, nekoć je bio u srcu jedne od najprometnijih trgovačkih zona na svijetu. Ipak, visoke prodajne cijene nakon pandemije donijele su određeni optimizam.

1290 AVENUE OF THE AMERICAS

Ukupna vrijednost: 1,4 milijarde dolara

Dug: 950 milijuna dolara

Neto vrijednost: 142 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: 30 posto udjela u poslovno-trgovačkoj zgradi

Američki predsjednik ima udio u neboderu na Manhattanu, pet blokova južno i jedan blok zapadno od Trump Towera, ali nema kontrolu nad zgradom. Njome upravlja Steven Roth, izvršni direktor Vornado Realty Trusta, koji je bio član ekonomskog savjetodavnog vijeća tijekom Trumpove kampanje 2016. godine.

555 CALIFORNIA STREET

Ukupna vrijednost: 1,7 milijardi dolara

Dug: 1,2 milijarde dolara

Neto vrijednost: 141 milijun dolara

Što Trump posjeduje: 30 posto udjela u kompleksu od tri zgrade

Trump i njegov partner Vornado Realty Trust refinancirali su toranj u San Franciscu ubrzo nakon njegova prvog mandata, više nego udvostručivši dug. Vornado je zaštitio kamatnu stopu, dok je Trump svoj dio isprva ostavio promjenjivim, što ga je stajalo milijune dolara.

TRUMP TOWER

Ukupna vrijednost: 196 milijuna dolara

Dug: 100 milijuna dolara

Neto vrijednost: 96 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: uredski i trgovački prostor

Forbesova analiza pokazuje da je Trump godinama precjenjivao veličinu Trump Towera, tvrdeći da ima oko 22.850 četvornih metara. Službeni podaci navode oko 21.830 četvornih metara, od čega približno 4920 četvornih metara otpada na manje vrijedne zajedničke prostore poput dizala i tehničkih prostorija.

TRUMP PARK AVENUE

Ukupna vrijednost: 88 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 88 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: 17 stanova i dio poslovnog prostora

Mjesec dana nakon početka prvog mandata, Trump je prodao penthouse u toj zgradi za 15,9 milijuna dolara. Kupac je bila Angela Chen, povezana s tvrtkom koja se hvalila vezama s najvišim razinama državne vlasti.

ČETIRI KUĆE NA FLORIDI

Ukupna vrijednost: 102 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 102 milijuna dolara

Lokacija: Palm Beach i West Palm Beach na Floridi

Trump je tijekom prvog mandata kupio samo jednu nekretninu – vilu preko puta Mar-a-Laga, koju mu je sestra prodala 2018. za oko 19 milijuna dolara. Danas se ta cijena čini povoljnom. Nekretninu je u međuvremenu unajmio milijarder Robert Smith.

40 WALL STREET

Ukupna vrijednost: 104 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 104 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: dugoročni najam do 2059.

Trump je 2025. otplatio oko 114 milijuna dolara duga na ovoj zgradi u donjem Manhattanu, čime je stabilizirao nekretninu koja je ranije bila financijski opterećena.

TRUMP INTERNATIONAL HOTEL LAS VEGAS

Ukupna vrijednost: 146 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 73 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: 50 posto hotela i stanova

Zajedno s partnerom Philom Ruffinom, Trump je između 2017. i 2020. prodao desetke jedinica u ovom luksuznom tornju.

PENTHOUSE U TRUMP TOWERU

Ukupna vrijednost: 45 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 45 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: stan od 1022 četvornih metara u New Yorku

Trump je godinama tvrdio da stan ima 3066 četvornih metara, no službeni podaci pokazuju da zapravo ima 1022 četvorna metra.

GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA

Ukupna vrijednost: 45 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 45 milijuna dolara

Lokacija: Rancho Palos Verdes u Kaliforniji

VINARIJA TRUMP

Ukupna vrijednost: 44 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 44 milijuna dolara

Lokacija: Charlottesville u Virginiji

TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER CHICAGO

Ukupna vrijednost: 77 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 38 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: procijenjenih 50 posto poslovnog prostora te dio stambenog prostora i parkirališta

Američki predsjednik je u listopadu 2023. otplatio 45 milijuna dolara duga prema Deutsche Banku, a dva mjeseca kasnije raskinuo i drugi, nepoznati kredit, čime je rasteretio nekretninu koja se od izgradnje suočavala s financijskim problemima.

TRUMP PARC / TRUMP PARC EAST

Ukupna vrijednost: 31 milijun dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 31 milijun dolara

Što Trump posjeduje: stambene stanove, garažu i dio poslovnog prostora

Tijekom prvog mandata Trump je prodao tri stana u Trump Parc Eastu za ukupno 7,5 milijuna dolara. U sva tri slučaja kupci su bile anonimne tvrtke.

SEVEN SPRINGS

Ukupna vrijednost: 30 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 30 milijuna dolara

Lokacija: Bedford u New Yorku

TRUMP WORLD TOWER

Ukupna vrijednost: 22 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 22 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: poslovni prostor, garažu i dio stambenog prostora

TRUMP PLAZA

Ukupna vrijednost: 17 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 17 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: dva kooperativna stana te dugoročni najam poslovnog prostora, garaže i dijela stambenog prostora

KUĆA NA OTOKU SAINT MARTIN

Ukupna vrijednost: 12 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 12 milijuna dolara

Trump je nekretninu kupio 2013. od poslovnog čovjeka iz Indiane s kojim je bio u prijateljskim odnosima. Cijena nikada nije objavljena. U svibnju 2017. stavio ju je na prodaju za 28 milijuna dolara, no nekoliko mjeseci kasnije znatno je snizio cijenu. Nekretnina i dalje nije prodana.

TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER (New York)

Ukupna vrijednost: 15 milijuna dolara

Dug: 6 milijuna dolara

Neto vrijednost: 9 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: poslovni prostor, garažu i dio stambenog prostora

ZEMLJIŠTE U BRIACLIFFU U NEW YORKU

Ukupna vrijednost: 5 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 5 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: građevinsko zemljište

DVIJE KUĆE U VIRGINIJI

Ukupna vrijednost: 2 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 2 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: dvije kuće uz jedan od njegovih golf klubova

TRUMP PALACE

Ukupna vrijednost: 500.000 dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 500.000 dolara

Što Trump posjeduje: skladišne jedinice

Trumpova ostala imovina: 551 milijun dolara

TRUMPOV POSAO LICENCIRANJA I UPRAVLJANJA

Ukupna vrijednost: 533 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 533 milijuna dolara

Činilo se da je Trumpov brendirani biznis u problemima nakon nereda na Capitolu 6. siječnja. Analitičar nekretnina Kevin Brown tada je upozorio da je Trump trajno narušio vlastito ime i imidž. No situacija se promijenila. Njegov licencni posao snažno je porastao 2024. nakon povratka u Bijelu kuću i nastavio rasti nakon preuzimanja dužnosti, uz nove ugovore od Bukurešta do Maldiva.

TRUMPOVE LETJELICE

Ukupna vrijednost: 11 milijuna dolara

Dug: –

Neto vrijednost: 11 milijuna dolara

Što Trump posjeduje: helikopter i zrakoplov

TRUMPOVI ZAJMOVI DJECI

Ukupna vrijednost: 5 milijuna dolara

Trumpove porezne prijave otkrile su povoljne zajmove koje je dao svojoj troje najstarijoj djeci – Donu Jr.-u, Ivanki i Ericu. Ukupno su mu plaćali oko 50.000 dolara godišnje na ime kamata u razdoblju od 2015. do 2020.

TRUMPOVE MIROVINE

Neto vrijednost: 2 milijuna dolara

Trumpove pravne obveze: -97 milijuna dolara

PRAVNE OBVEZE

Neto vrijednost: -97 milijuna dolara

Žalbeni sud u New Yorku poništio je presudu od oko 500 milijuna dolara koja je proizašla iz Trumpova građanskog postupka za prijevaru. Ipak, i dalje je dužan isplate E. Jean Carroll, spisateljici koja ga je optužila za silovanje u robnoj kući. Trump odbacuje optužbe i ulaže žalbu, dok kamate na dug i dalje rastu.

Dan Alexander i Kyle Khan Mullins, novinari Forbesa (link na originalan članak)