Koliko je bogata Kristi Noem, američka ministrica domovinske sigurnosti?

Kristi Noem dospjela je u središte pozornosti kada joj je lopov ukrao torbicu u restoranu u Washingtonu i pobjegao s 3000 dolara u gotovini. Prema procjeni magazina Forbes, oko pet milijuna dolara, nakon analize zemljišnih knjiga i financijskih izvještaja.

Korijen bogatstva nalazi se 1.900 kilometara udaljen od glavnog grada SAD-a, u istočnoj Južnoj Dakoti, gdje se prostiru polja žita, a kuće niču rijetko. Obiteljska farma na kojoj je Noem odrasla nalazi se izvan mjesta Hazel (broj stanovnika: 132), okružena obradivim zemljištem. Njezina sadašnja kuća nalazi se u Castlewoodu (broj stanovnika: 698) na posjedu od 200 jutara rančerskog zemljišta. U malenome gradiću Bryantu (broj stanovnika: 471) nalazi se skromna prizemna zgrada u kojoj se nalazi Noem Insurance, osiguravajuće društvo njezina supruga, koje je u protekle dvije godine ostvarilo 1,1 milijun dolara prihoda od plaća i dobiti, prodajući police osiguranja za kuće, automobile, farme i živote.

Raznolika imovina

Bryon Noem, suprug Kristi Noem, kupio je agenciju 2010. godine od jedne banke iz Južne Dakote. Novčani tok ozbiljno se povećao oko 2015., kada je Noem, tada još u Kongresu, u svojim financijskim izvještajima navela da je prihod agencije skočio s raspona od 50.000 do 100.000 dolara u 2014. na 100.000 do milijun dolara sljedeće godine, i od tada više nije pao. Forbes danas procjenjuje da bi Bryon mogao za agenciju dobiti oko 2 milijuna dolara, nakon podmirenja dugova. To je najveća pojedinačna stavka u osobnom portfelju ove članice Trumpove administracije. Ostala veća imovina uključuje autopraonicu čiji je Bryon suvlasnik, njihov dom i zemljište, kao i raznoliku mješavinu Kristinih mirovina, višestrukih gotovinskih i investicijskih računa, stoke, poljoprivredne opreme i zajma za joga-studio njihove 28-godišnje kćeri.

Ministarstvo domovinske sigurnosti nije odgovorilo na zahtjeve za komentar. Bryon se javio telefonom, osporio Forbesovu procjenu vrijednosti Noem Insurancea, ali nije želio dodatno komentirati.

Od rakuna i papige do koza i konja

Kristi Noem rođena je 1971. u Watertownu, u Južnoj Dakoti, a roditelji Ronu i Corrine Arnold bili su farmeri. U djetinjstvu je uzgajala životinje – uključujući, kako je napisala u autobiografiji, rakune, papige, kozu, ovcu, minijaturnog konja i “malo stado” od 20 do 30 mačaka. Upoznala je Bryona još u srednjoj školi, a vjenčali su se 1992. Tragedija je pogodila obitelj 1994., kada joj je otac poginuo u nesreći na farmi dok je bila na fakultetu i osam mjeseci trudna. Napustila je studij kako bi pomogla u vođenju farme. Zajedno s Bryonom dobila je troje djece u razdoblju od deset godina.

Vodili su lovački dom u sklopu farme, sve dok Bryon 2003. nije počeo upravljati osiguravateljskom djelatnošću banke Bryant State Bank. Tri godine kasnije kupili su zemljište od 31 jutra u Castlewoodu za 7500 dolara, prema zemljišnim knjigama. Tamo su izgradili dom u kojem i danas žive. Godine 2008. i 2010. kupili su još oko 170 jutara susjednog zemljišta za ispašu stoke. Forbes procjenjuje da kuća i zemljište zajedno vrijede oko 1,1 milijun dolara, bez uračunatog hipotekarnog kredita od oko 200.000 dolara.

Iste godine kada se preselila u Castlewood, Noem je izabrana u zakonodavno tijelo Južne Dakote. “Pomislila sam da nam treba netko u zakonodavstvu tko se još bavi poljoprivredom i poduzetništvom,” napisala je u svojoj prvoj knjizi. Radilo se o honorarnom poslu s plaćom od 12.000 dolara. Pierre, glavni grad države, bio je udaljen tri sata, ali je Noem u početku boravila kod obiteljskih prijatelja tijekom 40-dnevne sjednice. Ubrzo se povezala s republikanskim čelnicima i, nakon što je 2008. ponovno izabrana, postala pomoćnica vođe većine. Godine 2010. i Kristi i Bryon dobili su “promaknuće” – on je kupio osiguranje koje je dotad vodio i preimenovao ga u Noem Insurance, a ona je osvojila jedino mjesto Južne Dakote u Zastupničkom domu, unatoč skandalu sa prometnim kaznama – navodno je nakupila gotovo dvadesetak, a neke nije platila na vrijeme, što je dovelo do dvaju naloga za uhićenje. Ipak, pobijedila je predstavnika Demokratske stranke u valu Tea Party pokreta.

Plaća u kongresu i mirovina

Braća su otkupila njezin udio u farmi, a ona je otišla u Washington, gdje je posao u Kongresu donosio plaću od 174.000 dolara. Služila je kao veza između republikanskog vodstva i brojnih novih članova GOP-a, stekla reputaciju borca za subvencije u poljoprivredi i provela četiri mandata u Kongresu, stekavši mirovinu koju Forbes danas procjenjuje na oko 140.000 dolara. Tijekom boravka u Kongresu završila je i fakultet, putem online nastave, i diplomirala političke znanosti na Državnom sveučilištu Južne Dakote 2011.

Dok je bila na funkciji, Noem je napisala dvije memoare. Prva knjiga, Not My First Rodeo, objavljena je 2022. i bila je neuspješna – prodano je oko 700 tiskanih primjeraka, prema podacima industrijskog servisa Circana Bookscan. Druga knjiga, No Going Back, izašla je 2024. i izazvala je kontroverzu zbog poznate anegdote u kojoj opisuje kako je ubila razigranog psa starog 14 mjeseci nakon lova na fazane. U to se vrijeme smatralo da je mogući kandidat za potpredsjednicu na Trumpovoj listi za izbore 2024., a knjiga je prodana u više od 36.000 primjeraka.

Bryon je u to vrijeme pokrenuo i novi posao – 2021. je zajedno s partnerom kupio zemljište pored Walmarta u Pierreu i izgradio autopraonicu. Forbes procjenjuje da je njegov udio u tom poslu, nakon otplate dugova, vrijedan oko 300.000 dolara.

Veći ugled i proračun

Iako je Trump na kraju izabrao drugog kandidata za potpredsjednika, uzeo je Noem u svoju administraciju. Kao ministrica domovinske sigurnosti prima plaću od 235.100 dolara. Danas ima veći ugled i veći proračun nego ikad. Ministarstvo domovinske sigurnosti prošle je godine potrošilo 140 milijardi dolara – otprilike 20 puta više od proračuna Južne Dakote. Uz to, republikanski prijedlog zakona o porezima i rashodima koji trenutno prolazi kroz Kongres, prema analizi New York Timesa, dao bi Ministarstvu dodatnih 138 milijardi dolara tijekom 10 godina za provedbu imigracijske politike i mjere sigurnosti granica, djelomično pokriveno s 67 milijardi dolara većih pristojbi za imigraciju.

Ipak, Noem ne zaboravlja svoje korijene. U svom prvom govoru zaposlenicima DHS-a nakon polaganja prisege, prisjetila se kako je s deset godina s ocem postavljala ogradu, istaknuvši da je on očekivao da alati već budu pripremljeni kako bi mogao raditi brzo. “To je i naš posao ovdje, u Ministarstvu domovinske sigurnosti,” rekla je okupljenima. “Mi se pripremamo unaprijed i razmišljamo tri koraka unaprijed kako bi ljudi imali sve što trebaju”.

Kyle Khan-Mullins, novinar Forbesa