Koliko vrijedi Armanijevo modno carstvo i tko će ga naslijediti?
Nakon što je legendarni talijanski modni dizajner preminuo, postavlja se pitanje tko će naslijediti luksuzno carstvo koje se protezalo od njegovih modnih linija do uređenja interijera, restorana i hotela.
Il Signor Armani, kako su ga uvijek s poštovanjem i divljenjem zvali njegovi zaposlenici i suradnici, preminuo je mirno u 91. godini života, okružen svojim voljenima, priopćila je tvrtka, ali nije komentirala uzrok smrti.
Tvrtka je izjavila da je legendarni dizajner radio do svojih posljednjih dana na budućim projektima i kolekcijama modne kuće.
Forbes procjenjuje da je Armani u trenutku smrti vrijedio otprilike 12,1 milijardi dolara. Njegovo bogatstvo prvenstveno je proizašlo iz 99,9%-tnog udjela u luksuznoj modnoj kući koju je osnovao 1975. godine, nakon što je prethodno radio kao dizajner za Cerruti 1881. Armani je prošle godine ostvario otprilike 2,4 milijarde dolara prihoda.
Preostalih 0,1% posjeduje Zaklada Giorgio Armani sa sjedištem u Milanu, koju je osnovao 2016. kako bi osigurao kontinuirano vođenje budućeg menadžmenta tvrtke.
Armani je također posjedovao 2% udjela u divu naočala EssilorLuxottica vrijednom 3,2 milijarde dolara kada je umro, kao i nekretnine vrijedne stotine milijuna eura i jahtu Main vrijednu 29 milijuna dolara.
Tko će voditi Armani?
U intervjuu za Vogue iz 2021., Armani je prethodno imenovao Lea Dell’Orca, svoju desnu ruku i voditelja muškog dizajna u tvrtki i svoju nećakinju Robertu Armani kao moguće nasljednike koji će voditi tvrtku. U drugom intervjuu, samo nekoliko dana prije smrti, Armani je za Financial Times rekao da planira nasljeđivanje koje bi podrazumijevalo postupni prijenos odgovornosti na one koji su mu najbliži, uključujući Dell’Orca i članove obitelji.
“Uvijek se trudim održati osjećaj za realnost i osigurati da se okružim pravim ljudima koji razumiju vrijeme u kojem živimo“, rekao je za Forbes 2017. za stogodišnji jubilarni broj časopisa.
“U ovom poslu moj je tim ključan. Ja sam taj koji odlučuje, ali volim imati puno drugih ljudi s kojima mogu raspravljati o idejama, jer to pomaže u kreativnom procesu.“
Giorgio Armani rođen je u talijanskoj obitelji srednje klase 1934. godine. Napustio je medicinski fakultet 1950-ih kako bi služio u vojsci i nije se vratio nakon napuštanja službe.
Umjesto toga, zaposlio se u robnoj kući u Milanu, započevši svoju karijeru u modi. Prešao je raditi za modnu kuću stilista Nina Cerrutija prije nego što je 1975. osnovao vlastitu tvrtku s poslovnim partnerom Sergiom Galeottijem.
Armani je postao poznat po svojoj dugoj suradnji s Hollywoodom, koja je započela nakon što je 1980. dizajnirao garderobu za Richarda Gerea u filmu “Američki žigolo”.
Od tada je modna kuća dizajnirala kostime za desetke holivudskih blockbustera, uključujući “Mračnog viteza” (2008.), “Nedodirljive” (1987.) i “Dobre momke” (1990.). Iako je osnovana kao modna linija visoke mode, tvrtka se uspješno proširila na luksuzne robne marke poput parfema, kozmetike i naočala, kao i na modnu odjeću spremnu za nošenje, uključujući Armani Jeans.
Armani je donirao oko 2,4 milijuna dolara (2 milijuna eura) bolnicama u Milanu, Rimu, Bergamu, Piacenzi i Versiliji te talijanskoj agenciji za civilnu zaštitu. Tjednima nakon što je zemlja ušla u karantenu kako bi se borila protiv virusa, također je preusmjerio svu proizvodnju u talijanskim tvornicama tvrtke na izradu medicinskih kombinezona.
Zachary Folk, novinar Forbesa