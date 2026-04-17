Maja Ljubičić nova članica uprave tvrtke Philip Morris Zagreb

Maja Ljubičić imenovana je novom članicom uprave tvrtke Philip Morris Zagreb te nastavlja biti odgovorna za komercijalne operacije i daljnji razvoj poslovanja u skladu sa strateškim prioritetima kompanije.

Ljubičić donosi više od 17 godina bogatog menadžerskog iskustva unutar tvrtki Philip Morris Zagreb i Philip Morris International, gdje je obnašala niz ključnih funkcija u Hrvatskoj, Sloveniji i Švicarskoj. Tijekom karijere imala je važnu ulogu u transformaciji poslovanja u Hrvatskoj, osobito u uvođenju i razvoju kategorije bezdimnih proizvoda.

Od 2009. godine obnaša funkciju direktorice komercijalnih operacija u Philip Morris Zagrebu, gdje je odgovorna za razvoj i provedbu sveobuhvatnih komercijalnih strategija. Posebno se istaknula uvođenjem inovativnih komercijalnih modela, jačanjem organizacijskih kapaciteta te razvojem organizacijske kulture usmjerene na ljude i postizanje visokih rezultata.

Ljubičić je magistrirala EU menadžment na Berlin School of Economics and Law te financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dodatno se usavršavala kroz menadžerske programe na INSEAD-u i Massachusetts Institute of Technology (MIT), kao i kroz specijalizirane edukacije iz razvoja liderstva.