PODCAST – Mariko Shimizu, Novo Nordisk: Pretilost je bolest, ali i širi društveni problem

U novoj epizodi podcasta Forbes Business Unplugged gostuje Mariko Shimitzu, predsjednica uprave Novo Nordiska za Hrvatsku, koja je tijekom 25 godina karijere na C-level pozicijama radila u sedam različitih zemalja. S glavnim urednikom Forbesa Hrvatska, Vladimirom Niševićem, razgovarala je o problemu pretilosti te poslovanju tvrtke u Hrvatskoj i svijetu.

Kako kaže, Hrvatska je u usporedbi s drugim tržištima na kojima je radila još uvijek tržište u razvoju, ali ima veliku stratešku važnost, osobito za farmaceutsku industriju. Posebno zbog činjenice da je riječ o zemlji s jednim od najviših udjela pretilosti u Europi.

Objašnjava da tvrtka razvija terapije za pretilost i dijabetes, a upravo zbog razmjera problema Hrvatska predstavlja priliku da se napravi konkretna razlika i postane primjer drugim zemljama. Naglašava da je pretilost ozbiljna kronična bolest koju često prati stigmatizacija, pri čemu se pogrešno percipira kao pitanje osobne discipline. Dodaje da se u Hrvatskoj pretilost istodobno doživljava kao nacionalni problem, ali i kao individualna odgovornost, zbog čega se korištenje lijekova za liječenje često smatra “varanjem”, što bi, smatra, trebalo promijeniti.

Ističe i da Hrvatska ima vrlo kvalitetan medicinski kadar, što je jedan od razloga zašto je Novo Nordisk upravo ovdje među prvim tržištima lansirao lijek za pretilost Wegovy. Uz to, Hrvatska raspolaže institucijama sposobnima provoditi visokokvalitetna klinička ispitivanja, zbog čega su velik broj takvih istraživanja proveli upravo na ovom tržištu.

Govoreći o liderstvu, naglašava da je riječ prije svega o ljudima, a ne o industriji ili tržištu. Smatra da je ključna uloga lidera otključati potencijal zaposlenika. Pritom ističe dva važna elementa: razumijevanje specifičnog tržišnog konteksta, budući da svako tržište ima vlastitu dinamiku, te sposobnost slušanja ljudi na lokalnoj razini i izgradnje odnosa kako bi lider mogao biti relevantan u konkretnom okruženju. Upravo joj u tome, zaključuje, pomaže dugogodišnje iskustvo rada u različitim industrijama i zemljama.