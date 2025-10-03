Mislav Balković izabran za predsjednika HUP-a

Na današnjoj 87. izbornoj sjednici Vijeća članova, za predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) u narednom trogodišnjem mandatu izabran je izv. prof. dr. sc. Mislav Balković, rektor Sveučilišta Algebra Bernays.

Preuzevši dužnost predsjednika HUP-a, Mislav Balković je izjavio:

“Zahvaljujem svim članovima na ukazanom povjerenju. HUP će i u idućem razdoblju nastaviti zagovarati politike usmjerene na olakšavanje poslovanja i jačanje konkurentnosti hrvatskih poduzeća. Kao jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca, težimo unaprjeđenju socijalnog dijaloga te ćemo i dalje biti ključni dionik u razvoju hrvatskog gospodarstva.

Naši prioriteti ostaju porezno i neporezno rasterećenje poduzetnika, unapređenje radnih odnosa, smanjenje inflacije, učinkovitije korištenje EU fondova, sustavno rješavanje demografskih izazova te jačanje obrazovnog i pravnog sustava. Uz to, HUP će kontinuirano prilagođavati svoje aktivnosti potrebama granskih udruga i članova. Pred nama je jasan zadatak: razviti ciljeve i strateški smjer koji će najbolje odražavati potencijal Hrvatske.“

Izbor novog predsjednika i postavljanje strateških ciljeva potvrđuju kontinuitet uloge HUP-a kao aktivnog partnera gospodarstvenicima u suočavanju s izazovima globalnog tržišta. Posebna pozornost bit će posvećena specifičnim potrebama pojedinih sektora i poduzeća, uz stalnu podršku članstvu.

Vijeće članova HUP-a okuplja trideset granskih udruga i tridesetak izravnih članova. Na krovnoj razini donosi smjernice i preporuke o ključnim pitanjima i stavovima Udruge, a ujedno je i tijelo nadležno za provedbu izbora za najvažnije funkcije: predsjednika/predsjednicu te članove Izvršnog i Nadzornog odbora.