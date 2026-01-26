Nekadašnji direktor Oraclea Hrvatska Marin Tadić dolazi u Lentismed

Tvrtka Lentismed u svoj je menadžment dovela Marina Tadića, iskusnog poslovnog i IT stručnjaka s više od 30 godina međunarodnog iskustva. Njegovim dolaskom na poziciju člana Uprave odgovornog za poslovni razvoj, Lentismed započinje novu fazu razvoja.

Marin Tadić tijekom profesionalne karijere gradio je profil menadžera koji uspješno povezuje poslovne ciljeve s tehnološkim rješenjima, kroz rad u međunarodnom korporativnom okruženju i na regionalnim upravljačkim pozicijama. Posebno se ističe njegovo dugogodišnje iskustvo u strateškom upravljanju, razvoju poslovanja i radu sa složenim organizacijskim sustavima.

Profesionalnu karijeru započeo je u Thomson Reuters Corporation gdje je od 1992. do 1998. godine radio na regionalnim prodajnim i upravljačkim poslovima za tržišta Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Nakon toga karijeru nastavlja u Hewlett-Packard Corporation gdje je do 2002. godine obnašao regionalne menadžerske i prodajne funkcije s odgovornošću za tržišta Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Albanije. U tom razdoblju radio je na razvoju i implementaciji poslovnih i tehnoloških rješenja te savjetovao uprave i ključne dionike u privatnom i javnom sektoru.

Od 2002. do 2023. godine radio je u Oracle Corporation gdje je tijekom više od dva desetljeća obnašao regionalne menadžerske i prodajne pozicije. Bio je odgovoran za više tržišta srednje i jugoistočne Europe. U fokusu njegova rada bili su razvoj i provedba dugoročnih poslovnih i tehnoloških strategija za velike korporacije i javne institucije.

Nakon izlaska iz korporativnog okruženja, od 2023. godine djeluje kao poslovni i IT konzultant u sklopu Merdius Ltd gdje se bavi savjetovanjem u području poslovnog razvoja, strateškog planiranja i optimizacije organizacijskih i tehnoloških procesa.

U Lentismedu će Marin Tadić biti zadužen za jačanje strateškog razvoja tvrtke, unaprjeđenje poslovnih procesa te podršku daljnjem rastu i razvoju organizacije.

„Lentismed sam prepoznao kao hrvatsku proizvodnu tvrtku koja je izgradila snažnu međunarodnu prisutnost i jasno zna u kojem se smjeru želi dalje razvijati. Upravo me mogućnost da svojim iskustvom doprinesem konkretnim poslovnim iskoracima i daljnjem razvoju organizacije motivirala na ovaj korak“, izjavio je Marin Tadić, član Uprave odgovoran za poslovni razvoj.

„U fazi u kojoj se Lentismed nalazi, važno nam je dodatno ojačati upravljačke i razvojne kapacitete. Marin donosi iskustvo rada u velikim sustavima, regionalnu perspektivu i sposobnost povezivanja poslovnih i tehnoloških aspekata, što smatramo ključnim za daljnji, održivi razvoj tvrtke”, istaknuo je Zlatan Žmirak, predsjednik Uprave Lentismeda.