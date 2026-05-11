Ovo su neki od najpoznatijih milijardera koje su odgojile samohrane majke

Neki kažu da iza svakog velikog muškarca stoji velika žena. U slučaju ovih bogataša, upravo su njihove majke bile te koje su im pomogle prkositi svim izgledima i ući u ekskluzivni klub milijardera.

Najmanje 25 milijardera koji su sami stekli bogatstvo odgojile su prvenstveno samohrane majke prije nego što su izgradili tvrtke poput Home Depota, WhatsAppa i tekile Patron. Njihove majke, od kojih su neke pobjegle od nasilnih muževa ili ostale udovice u mladosti, često su radile po nekoliko poslova, suočavajući se s ekonomskom nesigurnošću dok su odustajale od vlastitih snova kako bi svoju djecu stavile na prvo mjesto. U međuvremenu, dvije od najpoznatijih milijarderki koje su same stekle bogatstvo započele su svoj put kao samohrane majke: Diane Hendricks, koja je zatrudnjela kao tinejdžerica, rano se razvela od oca svog djeteta te uzdržavala sina radeći kao Playboyeva zečica i u sektoru nekretnina prije nego što se ponovno udala, dok je samohrana majka J.K. Rowling živjela od socijalne pomoći kada je napisala serijal o Harryju Potteru. Nakon što je njegov otac napustio obitelj, majka Jay-Z-ja, Gloria Carter, radila je za grad New York i kao zaštitarka kako bi odgojila buduću rap legendu u brooklynskim projektima Marcy. “Živjeli smo u teškim uvjetima, ali moja majka se snašla; balansirala je”, prisjetio se jednom Jay-Z. Osnivača Calendlyja Topea Awotonu također je odgojila samohrana majka nakon što je svjedočio kako mu je otac ubijen tijekom otmice automobila u njihovoj domovini Nigeriji. Ubrzo nakon toga preselila je obitelj preko pola svijeta u Sjedinjene Države.

Radile nekoliko poslova

Dvoje od petero najbogatijih ljudi na svijetu potječu iz obitelji samohranih majki: Elon Musk, čija je majka radila pet poslova nakon što je s djecom emigrirala u Kanadu, i Jeff Bezos, čija je majka rodila sa 17 godina te pohađala večernju školu dok je radila u banci prije nego što je upoznala Miguela Bezosa, koji je postao očuh osnivača Amazona. (Treći član te petorke, Larry Ellison, dobio je upalu pluća s devet mjeseci, zbog čega ga je njegova preopterećena majka tinejdžerica dala rodbini; ponovno ju je upoznao tek sa 48 godina.) Među “supermajkama” milijardera je i Dede Barnard, koja je sama odgojila fintech mogula Hayesa Barnarda u St. Louisu u Missouriju nakon razvoda od njegova oca alkoholičara. Dede, kći legendarnog srednjoškolskog nogometnog trenera, istodobno je radila tri posla kako bi prehranila obitelj. Godišnje je automobilom prelazila 100.000 kilometara prodajući pravne knjige za Commerce Clearing House, dok je paralelno radila kao zamjenska učiteljica i odrađivala noćne smjene u T.J. Maxxu.

“Taj treći posao ju je gotovo slomio”, kaže Barnard, koji je kao jedinac često provodio dane sam, igrajući se Lego kockama dok mu je majka bila na putu. Gledao je kako prodaje naslijeđeni obiteljski nakit i srebrninu samo kako bi mogli platiti račune. Od malih nogu Barnard je uvjeravao majku da će ih njegov uspjeh izvući na vrh. “Čim budem mogao, pobrinut ću se za nas”, prisjeća se da joj je govorio. “Stvorit ću nevjerojatnu tvrtku.”

Ugradile im upornost

Barnard, inspiriran gledajući svoju majku kako se desetljećima ranije u malom stanu brine zbog visokih računa za režije, ispunio je to obećanje osnivanjem Paramount Equity Mortgagea 2003. godine, koji je kasnije prerastao u GoodLeap, financijsku platformu koja vlasnicima kuća pomaže financirati ekološki prihvatljive nadogradnje domova. Radio je u Oracleu i tvrtki SolarCity prije nego što je pokrenuo vlastitu kompaniju, u kojoj je Dede radila gotovo 17 godina prije umirovljenja krajem 2024.

Desetljećima nakon što su prebrodili svoje teškoće, Barnard je poveo Dede u Reteti, sirotište za slonove u Keniji koje koristi solarnu tehnologiju njegove zaklade. Tijekom istog putovanja helikopterom ju je odveo na vrh afričke planine kako bi zajedno sa suprugom i djecom gledali zalazak sunca. Sjedeći uz vatru, Barnard se prisjeća kako ga je Dede pogledala i rekla: “Uspjeli smo.”

Ipak, čak ni danas upornost i odlučnost koje je Dede usadila svom sinu nisu nestale iz nje. S 80 godina još uvijek sama kosi travnjak, čisti vlastiti dom i tri puta tjedno kuha obroke od šest slijedova za zaposlenike GoodLeapa.

Poznati milijarderi koje su odgojile samohrane majke

* prema bogatstvu

#1. Elon Musk (807,9 milijardi dolara)

Majka: Maye Musk

Izvor bogatstva: Tesla, SpaceX

Nakon što je otišla od nasilnog supruga (s kojim je Elon tijekom života održavao složen i turbulentan odnos), Maye Musk radila je kao dijetetičarka i nutricionistička savjetnica, nasumično kontaktirajući liječnike i satima sjedeći u čekaonicama u nadi da će je primiti na razgovor. Umjesto da upiše doktorat na Sveučilištu u Cape Townu, preselila je sina, danas najbogatijeg čovjeka na svijetu, u Kanadu kako bi izbjegao vojnu službu i naposljetku mogao razvijati interes za računala u Sjedinjenim Državama. Maye je živjela od plaće do plaće radeći više poslova kao istraživačica na Sveučilištu u Torontu, uključujući posao predavačice nutricionizma, modela i trenerice modela. Obitelj Musk živjela je u jednosobnom stanu sa zaštićenom najamninom, gdje su Maye i njezina kći dijelile sobu, dok je Elon spavao na kauču u dnevnom boravku. Godine 2018. Maye je postala najstarija ambasadorica brenda CoverGirl u dobi od 69 godina, a njezina treća knjiga izlazi u rujnu.

#2. Li Ka-Shing (50,1 milijarda dolara)

Majka: Cheung Bik-chin

Izvor bogatstva: CK Hutchison Holdings

Nakon što mu je otac umro od tuberkuloze kada je imao 15 godina, budući milijarder napustio je školu kako bi uzdržavao majku u ratom razorenom Hong Kongu. Radio je po 16 sati dnevno u tvornici plastike kako bi prehranio obitelj. “Teret siromaštva i taj gorak osjećaj bespomoćnosti i izolacije zauvijek su mi se urezali u srce kao pitanja koja me i danas pokreću”, rekao je za Forbes 2010. godine. Danas njegov konglomerat CK Hutchison Holdings ostvaruje 65 milijardi dolara godišnjih prihoda u industrijama poput maloprodaje, infrastrukture i telekomunikacija.

#3. Jan Koum (17 milijardi dolara)

Majka: Faina Koum

Izvor bogatstva: WhatsApp

Faina Koum preselila se iz Ukrajine u Mountain View u Kaliforniji kada je njezin sin imao 16 godina, bježeći od politički nestabilnog okruženja u domovini. Živjeli su u stanu koji je subvencionirala država, dok je ona čuvala djecu, a mladi Koum čistio podove u trgovini kako bi pomogao plaćati račune. Nakon što je Faini dijagnosticiran rak, živjeli su od njezine invalidnine; preminula je 2000. godine. Četrnaest godina nakon njezine smrti, Koum je potpisao ugovor vrijedan 19 milijardi dolara o prodaji svoje aplikacije za razmjenu poruka WhatsApp kompaniji Meta (tada Facebook) upravo u uredu za socijalnu pomoć gdje su on i njegova majka nekoć čekali u redu za bonove za hranu.

#4. Arthur Blank (10,4 milijarde dolara)

Majka: Molly Blank

Izvor bogatstva: Home Depot

Nakon što mu je otac umro kada je imao 15 godina, Blankova majka Molly Blank preuzela je obiteljski farmaceutski posao koji je bio u problemima. Ta 37-godišnja majka dvojice sinova, bez prethodnog poslovnog iskustva, većinu je večeri radila do 22 sata. Obitelj je živjela u jednosobnom stanu u Queensu, gdje je budući osnivač Home Depota gledao svoju majku kako spava na kauču na razvlačenje u predvorju kako bi on i brat mogli imati jedinu spavaću sobu. “Moja majka dala mi je prvu lekciju iz poduzetništva: kako biti motiviran i nevjerojatno otporan u stresnim okolnostima”, rekao je Blank nakon što je ona preminula 2015. godine u dobi od 99 godina.

#5. Thomas Tull (5,3 milijarde dolara)

Izvor bogatstva: Legendary Entertainment

Tull je rođen u blizini Binghamtona u saveznoj državi New York. Majka je radila dva posla, dok je Tull pomagao uzdržavati obitelj koseći travnjake ljeti i čisteći snijeg zimi. Kasnije je osnovao Legendary Entertainment, produkcijsku kuću koja je stajala iza filmskih hitova poput Interstellara i Viteza tame. Tvrtku je prodao za 3,5 milijardi dolara 2015. godine.

#6. Dan D’Aniello (4,8 milijardi dolara)

Majka: Beatrice Laconi D’Aniello

Izvor bogatstva: Fondovi rizičnog kapitala

D’Aniellova majka u Butleru u Pennsylvaniji radila je čak četiri posla, od rada u delikatesnoj trgovini i administrativnih poslova do podučavanja plesa, kako bi svom jedinom sinu omogućila školovanje. I sam je pomagao uzdržavati obitelj radeći kao pomoćnik za pakiranje namirnica u ujakovoj tvrtki za distribuciju voća i povrća. Beatrice je preminula 2002. godine. Prošle godine D’Aniello je financirao izgradnju i obnovu kapelice na svom matičnom sveučilištu Syracuse, uključujući sliku posvećenu svojoj majci.

#7. John Paul DeJoria (3 milijarde dolara)

Majka: Evanthia DeJoria

Izvor bogatstva: Tekila, proizvodi za njegu kose

Odrastajući u jednosobnoj kući u četvrti Echo Park u Los Angelesu, DeJorijina majka, grčka imigrantica, slala je njega i njegova brata tijekom tjedna u udomiteljsku obitelj kako bi mogla ići na posao. “Sjećam se kako je jednom, dok sam bio u višim razredima osnovne škole, moja mama došla kući s posla u petak i rekla meni i mom bratu: ‘Znate, između nas imamo samo 27 centi, ali imamo hrane u hladnjaku, imamo mali vrt iza kuće i sretni smo, što znači da smo bogati’”, rekao je za Forbes 2011. godine. DeJoria, koji je i sam dvaput bio beskućnik, zasluge za svoj milijarderski uspjeh pripisuje majčinom optimizmu.

#8. Hayes Barnard (2,9 milijardi dolara)

Majka: Dede Barnard

Izvor bogatstva: fintech

Nakon dva razvoda, jednog iz ranog braka i drugog od Barnardova oca alkoholičara, Dede Barnard se odbila vratiti u svoj rodni Hinsdale u Illinoisu. Umjesto toga, odgajala je Barnarda u malom stanu u Missouriju, gdje je radila tri posla kako bi mogla priuštiti hranu i novac za pranje rublja. “Svaki dan hodala bi do praonice rublja sa sitnišem u ruci”, kaže Hayes. “Moja nogometni dres mogao je ostati prljav, ali ona je odlazila svake večeri jer sam imao samo jedan. Vidio sam tu radnu etiku, ali sam vidio i tu ranjivost.”

#9. Kenny Troutt (1,7 milijardi dolara)

Majka: Nadine Adams

Izvor bogatstva: telekomunikacije

Odrastajući u socijalnom naselju u Mount Vernonu u Illinoisu, Troutt je gledao majku kako se bori da zadrži struju u kući. Radila je kao konobarica i kuharica u školi. Troutt je sam financirao studij prodajom životnih osiguranja, a kasnije je izgradio Excel Communications u telekomunikacijskog diva.

#10. LeBron James (1,4 milijarde dolara)

Majka: Gloria James

Izvor bogatstva: košarka

“Mislite da je LeBron James prvak? Gloria James je također prvakinja. Ona je moja prvakinja”, napisao je James u eseju 2014. godine. Gloria je imala 16 godina kada je rodila buduću NBA zvijezdu. Nakon što joj je umrla majka, njih dvoje izgubili su dom i selili se dvanaest puta u tri godine. Kada je LeBron navršio devet godina, Gloria ga je poslala da živi kod svog nogometnog trenera kako bi imao stabilnije okruženje. Godinu dana kasnije LeBron joj se pridružio u dvosobnom stanu u kompleksu subvencioniranom državnom pomoći. Danas Gloria obnaša dužnost potpredsjednice njegove zaklade, a njegova medijska kompanija SpringHill dobila je ime po stambenom kompleksu u kojem su njih dvoje napokon pronašli dom.

Gigi Zamora, novinarka Forbesa (link na originalan članak)