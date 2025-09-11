Pad popularnosti i nestabilne dionice Tesle nisu ugrozili Muskov status najbogatijeg Amerikanca

Ovo je Elonu Masku četvrta uzastopna godina na vrhu Forbesove liste 400 za najbogatijeg milijardera u SAD-u — ali i u svijetu. Prva je osoba čije se bogatsvo procjenjuje na više od 400 milijardi dolara, na ukupno 428 milijardi.

Tijekom protekle godine Elon Musk je imao uspone i padove – od kampanje za Donalda Trumpa i kratkog vođenja predsjednikova novog Ministarstva za učinkovitost vlade, do predvidivog sukoba s Trumpom i prijetnji da će osnovati vlastitu političku stranku. No kroz sve to, Musk je ostao najbogatiji čovjek u Americi. Ponovno zadržava prvo mjesto na godišnjoj Forbesovoj listi 400 najbogatijih Amerikanaca.

To je Muskova četvrta uzastopna godina na vrhu ljestvice. Usput je postavio i nekoliko rekorda: u proteklih 12 mjeseci dodao je 184 milijarde dolara svojoj neto vrijednosti – Forbes 400 rekord za najveći jednogodišnji rast, nadmašivši vlastiti rekord iz razdoblja 2020.–2021., kada je povećao bogatstvo za 122 milijarde. Musk je i prva osoba u povijesti Forbesove liste 400 čije se bogatstvo procjenjuje na više od 400 milijardi dolara, s ukupno 428 milijardi. (Za ovogodišnju ljestvicu korištene su cijene dionica od 1. rujna 2025.)

Sva su Muskova najveća ulaganja tijekom protekle godine povećala vrijednost, jer su njegovi investitori – od zaljubljenika u Tesline dionice do milijarderskih fondova rizičnog kapitala i bliskoistočnih državnih fondova – ulagali novac u njegove kompanije.

Dionice Tesle, Muskove najveće i jedine javno uvrštene imovine, skočile su 56 posto od prošlogodišnje liste. To unatoč padu prodaje vozila za 13 posto u prvoj polovici 2025. i promašaju Teslinog razvikana robo-taxi servisa, koji je ovo ljeto započeo pilot programom u Austinu. Većina Teslinog 12-mjesečnog rasta ostvarena je 2024., kada je cijena dionice više nego udvostručena između rujna i vrhunca 17. prosinca, potaknuta euforijom ulagača zbog Muskovih veza s tada novoizabranim predsjednikom Trumpom. Dionice su od tada pale za oko 25 posto.

Nagrada od bilijun dolara

Musk bi uskoro mogao dobiti još veći udio u Tesli. Čeka se odluka Vrhovnog suda Delawarea o tome hoće li zadržati dioničke opcije trenutačne vrijednosti 94 milijarde dolara, koje mu je Teslina uprava dodijelila 2018. (Forbes je od siječnja 2024. umanjio vrijednost tih opcija za 50 posto, dok se ne donese konačna presuda.) Sudac u Delawareu dvaput je poništio taj paket kompenzacija, presudivši u korist dioničara koji su tvrdili da je Teslina uprava bila pristrana u Muskovu korist. Usmena rasprava o žalbi zakazana je za listopad. Ako presuda ponovno bude protiv njega, Musk će umjesto toga dobiti 29 milijardi dolara u dionicama, prema odluci posebnog kompenzacijskog odbora Tesle iz kolovoza. Sada mu uprava Tesle želi dodijeliti još više dionica, predlažući u rujnu novi paket nagrada temeljen na uspješnosti, vrijedan gotovo bilijun dolara ako proizvođač automobila ostvari niz ambicioznih ciljeva u idućem desetljeću, uključujući povećanje tržišne kapitalizacije Tesle više od osam puta – na 8,5 bilijuna dolara. Uprava tvrdi da je predložena isplata opravdana jer je “osmišljena kako bi Elona usmjerila da svoje vrijeme, energiju i golem talent posveti Tesli”.

SpaceX i xAI

Jedna od Muskovih preokupacija je SpaceX. Vrijednost tvrtke sada je 400 milijardi dolara, u odnosu na 210 milijardi prošle godine, na temelju nedavne ponude za otkup dionica vrijedne milijardu dolara i podataka s sekundarnog tržišta. Time je SpaceX, koji je Musk osnovao 2002., druga najvrjednija privatna kompanija na svijetu (iza OpenAI-a, vrijednog 500 milijardi). Muskova procijenjena 42-postotna vlasnička pozicija vrijedi 168 milijardi. Starlink – pružatelj internetskih usluga putem satelita, sa 6800 satelita u orbiti i šest milijuna korisnika – ostvario je 9,3 milijarde dolara prihoda prošle godine, prema procjenama Morgan Stanleyja. SpaceX-ove rakete i dalje su glavni američki vladin ugovaratelj za lansiranja tereta, unatoč Muskova razlaza s Trumpom ranije ovoga ljeta. Wall Street Journal izvijestio je u srpnju da je Bijela kuća razmatrala otkazivanje nekih SpaceX-ovih ugovora s NASA-om i Ministarstvom obrane.

Druga velika preokupacija je xAI Holdings, sofisticiran primjer financijskog inženjeringa na privatnom tržištu. Nakon što je Trump ponovno izabran, a oglašivači se vratili na Twitter (preimenovan u X), Musk je u ožujku spojio X s mnogo vrjednijim startupom umjetne inteligencije xAI. Prema Muskovim uvjetima, koje su odobrili njegovi ulagači, X sada vrijedi 33 milijarde dolara (neto dug), što je dvije milijarde više od iznosa koji je platio 2022., dok je xAI procijenjen na 80 milijardi, u odnosu na 50 milijardi ranije. Muskovo bogatstvo povezano s xAI Holdingsom iznosi oko 60 milijardi dolara, a cilj mu je povećati ga, navodno tražeći procjenu veću od 200 milijardi u idućem krugu financiranja.

Istodobno, oštro napada glavnog konkurenta – OpenAI. U veljači je grupa ulagača predvođena Muskom ponudila 97,4 milijarde dolara za OpenAI (ponuda je propala jer tvrtka nije bila na prodaju), a zatim tužila OpenAI i njegova suosnivača i izvršnog direktora Sama Altmana, tvrdeći da planovi pretvaranja OpenAI-ja u profitnu kompaniju krše izvorni neprofitni ugovor. Musk je povukao tužbu prije nego što je sudac odlučio hoće li je odbaciti, ali je zatim podnio sličnu tužbu na saveznom sudu. OpenAI je uzvratio protutužbom, optužujući Muska da vodi “višegodišnju kampanju uznemiravanja” protiv tvrtke i da je njegova ponuda bila “lažna namjera” s ciljem nanošenja štete. U kolovozu je Musk podnio još jednu tužbu protiv OpenAI-ja, u kojoj su suoptuženi Apple i OpenAI, tvrdeći da su se udružili kako bi u App Storeu favorizirali ChatGPT pred xAI-ovim chatbotom Grok. Apple i OpenAI odbacili su njegove tvrdnje.

Neuralink, The Boring Company i privatni život

Muskove manje kompanije, Neuralink i The Boring Company, ostaju uglavnom spekulativni projekti. Neuralink testira svoje moždane implantate, ali još nije komercijalizirao nijedan proizvod; prethodno je bio pod istragom američkog Ministarstva poljoprivrede zbog optužbi za zlostavljanje životinja u testiranjima (status istrage pod Trumpovom administracijom nije jasan). The Boring Company dovršio je samo jedan projekt – hyperloop tunel u Las Vegasu – unatoč tome što je prikupio više od 900 milijuna dolara, prema PitchBooku. Unatoč svemu, fondovi rizičnog kapitala procijenili su Neuralink na 9,6 milijardi dolara, a The Boring Company na 5,7 milijardi.

A što Musk radi sa svim tim bogatstvom? Za razliku od raskošnih troškova drugih članova Forbes 400 – poput Ellisonove kupnje cijelog havajskog otoka ili Zuckerbergova preuzimanja pola Palo Alta – Musk se danas ne bavi previše nekretninama. Tijekom boravka u Washingtonu navodno je spavao na madracima u zgradama savezne vlade. U Austinu je kupio imanje od 35 milijuna dolara za dio svoje četrnaestero djece. Njegov najveći mjesečni trošak vjerojatno je gorivo za privatne avione. Često leti između Los Angelesa, San Francisca i Teksasa, nadgledajući poslovanje. No kada vrijedite više od 400 milijardi dolara, to je tek zaokruživanje na računu.

John Hyatt, novinar Forbesa

Je li Larry Ellison nakratko zauzeo tron?

Dionice Oraclea skočile su u srijedu ujutro za više od 40 posto, što je bio njihov najveći jednodnevni rast u povijesti. Taj je skok u manje od jednog sata donio suosnivaču Larryju Ellisonu čak 100 milijardi dolara, zbog čega se ozbiljno približio — pa možda i nakratko prestigao — Elona Muska po bogatstvu, no na kraju dana ipak je ostao iza njega.