Petra Čadež: Današnji potrošač je iskusan, dobro informiran i jednostavno zahtijeva kvalitetu

Petra Čadež, direktorica marketinga u strateškom poslovnom području delikatesnih namaza u Atlantic Grupi, govori o povjerenju potrošača, liderskoj poziciji Argete u Europi i dugoročnoj strategiji rasta.

Argeta je treći put zaredom najprodavanija pašteta u Europi prema NielsenIQ podacima. Što vam ta pozicija znači strateški i simbolički te kako je koristite u komunikaciji prema tržištu?

Biti tri godine zaredom najprodavanija pašteta u Europi puno je više od statistike, to je potvrda povjerenja potrošača i rezultat dosljednog ulaganja u kvalitetu, razvoj brenda i stručnost tima. Ovaj nas uspjeh dodatno motivira da nastavimo pomicanje standarda u kategoriji delikatesnih namaza.

U komunikaciji kroz različite materijale koristimo priliku naglasiti ovu poziciju kao potvrdu naše kvalitete, dok fokus ostaje na stvaranju stvarne vrijednosti za potrošače kroz vrhunske sastojke, izostanak umjetnih dodataka te bogat i prepoznatljiv okus. Okus je ono što nas najbolje predstavlja, a kada potrošači jednom probaju Argetu, najčešće ostaju vjerni brendu. Pozicija broj 1 nije samo priznanje, već i obveza da svakim novim tržištem i svakim novim pakiranjem opravdamo očekivanja potrošača u zemljama širom svijeta.

Multinacionalni brend

Kakvo je trenutno stanje europskog tržišta pašteta – koji trendovi dominiraju i kako se Argeta pozicionira?

Tržište pašteta u Europi posljednjih godina prolazi kroz značajne promjene, vođene sve izraženijim zahtjevima potrošača za kvalitetom, transparentnošću i održivošću. Ljudi danas biraju brendove kojima mogu vjerovati. Povjerenje se gradi dosljednošću i autentičnošću, a Argeta je upravo na tim temeljima izgradila svoju tržišnu poziciju.

U iznimno zahtjevnom konkurentskom okruženju Argeta se pozicionirala kao uvjerljivi lider, što potvrđuje i izuzetan rast tržišnih udjela, kako u količinskoj tako i u vrijednosnoj prodaji u europskim zemljama. U segmentu mesnih pašteta Argeta je zabilježila rast od 17,1 posto u količinskom te 15,6 posto u vrijednosnom tržišnom udjelu. U segmentu ribljih pašteta količinski rast iznosio je 6,1 posto, a vrijednosni 7,7 posto.

Važno je istaknuti da je Argeta jedini multinacionalni brend mesnih i ribljih pašteta u Europi, dok su njezini glavni konkurenti lokalni brendovi, uglavnom ograničeni na pojedina tržišta.

Koje su ključne interne i tržišne strategije omogućile ovakav stupanj rasta i razvoja?

Ključ našeg rasta leži u kombinaciji snažnih internih kapaciteta i pažljivo definiranih tržišnih strategija. Interno, Argeta funkcionira kao uigran sustav, od pažljivog odabira sirovina i kontrole kvalitete do stabilnog i stručnog tima koji već godinama zajedno postiže iznimne rezultate.

Kultura izvrsnosti i kontinuitet ljudi koji stoje iza imena Argeta omogućili su nam održavanje visoke razine operativne učinkovitosti i inovativnosti. Ono što nas izdvaja od konkurencije jest činjenica da, za razliku od drugih, nismo klasična mesna industrija te da pašteta za nas nije samo jedan od mnogih mesnih proizvoda. Specijalizirali smo se za proizvodnju mesnih namaza. Za svoju proizvodnju kupujemo čisto meso za paštetu, što nam daje prednost i u smislu kvalitete i u smislu okusa.

Na tržištu smo se oslonili na jasnu diferencijaciju. Argeta je pozicionirana kao premium proizvod koji ne pravi kompromise kad je riječ o kvaliteti. Čak i u razdobljima ekonomske neizvjesnosti nismo odustajali od ulaganja u kvalitetu i njegovanje najviših standarda, nego smo strateški investirali u inovacije i distribuciju, što se dugoročno pokazalo izuzetno uspješnim.

Tržište i performans

Na koliko se tržišta trenutačno mogu pronaći Argetini proizvodi i jesu li rezultati izvan Europe jednako dobri?

Argeta je prisutna na 36 tržišta, a mnoge bi iznenadilo kada bi je pronašli čak i na policama trgovina izvan Europe, poput SAD-a, Kanade, pa i Australije. To jasno govori o snazi i univerzalnoj privlačnosti naših proizvoda. Odlični rezultati koje ostvarujemo na svim tržištima nedvosmislen su pokazatelj da potrošači diljem svijeta prepoznaju i cijene ono što Argeta nudi.

Zanimljiv je podatak da se u svijetu svake sekunde otvori čak sedam Argeta pašteta, što je najbolja potvrda razine povjerenja koju smo izgradili kod potrošača. Upravo je ta dosljednost u kvaliteti, neovisno o tržištu, ključna za uspjeh.

Održivi međunarodni rast Argete rezultat je dugoročnog i promišljenog ulaganja u brend, kontrolu proizvodnje i razumijevanje lokalnih tržišta.

Kakve je rezultate Argeta postigla u ovoj godini na tržištu Hrvatske i kakvi su trendovi u Adriatic regiji?

Hrvatska je za nas jedno od ključnih tržišta te se po ukupnoj prodaji Argete nalazi na visokom petom mjestu na globalnoj razini. Istodobno, unutar regije Hrvatska je među tržištima na kojima Argeta čvrsto drži vodeću poziciju. Odlični rezultati postižu se i na ostalim tržištima regije – prvo mjesto po prodaji zadržavamo u Sloveniji, Bosni i Hercegovini te Sjevernoj Makedoniji. Ovi rezultati potvrđuju snažnu prepoznatljivost brenda i dugoročno povjerenje potrošača u zemljama regije.

Koje kategorije unutar portfelja bilježe najznačajniji rast? Primjećujete li razlike u preferencijama potrošača na različitim tržištima (primjerice između mesnih, ribljih i vege varijanti)?

U Argeti vjerujemo da su fokusiran i dosljedan pristup temelj stvaranja izvrsnosti. Iako se okusi i navike razlikuju od tržišta do tržišta, Argeta uspijeva prepoznati nijanse potrošačkih preferencija i prilagoditi im se bez kompromisa u kvaliteti. Bez obzira na to je li riječ o mesnim, ribljim ili vege varijantama, ili o novim formatima poput Argeta salata, uspjeh proizlazi iz pažljivog osluškivanja potreba potrošača, razumijevanja lokalnog tržišta i beskompromisne posvećenosti kvaliteti.

Primjerice, kokošja Argeta najpopularnija je i najprodavanija varijanta širom svijeta. Druga po popularnosti je Argeta tuna, a tu je i naša Pikant kokošja, također među stalnim favoritima koji kontinuirano bilježe rast. Dodatno, ovisno o zemlji, potrošači rado biraju i druge okuse, poput proizvoda iz asortimana Argeta Junior, kao i paštete s lokalno inspiriranim okusima. Te proizvode nastojimo održavati u ponudi jer time pokazujemo da doista osluškujemo potrebe tržišta i da vrlo dobro razumijemo preferencije potrošača.

Inovacije i razvoj

Argeta je brend koji je potrošače navikao na stalne, visokokvalitetne inovacije. Kako izgleda vaš proces razvoja novih proizvoda i kako birate u kojem će se smjeru portfelj širiti?

Jedna od naših ključnih strategija razvoj je proizvoda kroz stalnu komunikaciju s lokalnim potrošačima koristeći različite metode. Uz istraživanja tržišta i praćenje globalnih i lokalnih trendova, često provodimo degustacije i slične aktivnosti kako bismo izravno čuli mišljenja i potrebe potrošača. Znamo da je današnji potrošač iskusan, dobro informiran i da jednostavno zahtijeva kvalitetu, ali ujedno traži i praktičnost.

Suvremeni potrošač želi proizvod bez umjetnih aditiva, s lokalnim sastojcima, zanimljivim i prirodnijim okusima. S druge strane, svjesni smo da dugoročni opstanak na tržištu zahtijeva brigu i o novim, mladim potrošačima. Zato smo, primjerice, unaprijedili recepturu segmenta Argeta Junior i iznimno smo ponosni na taj iskorak, jer je ponuda delikatesnih namaza za djecu inače vrlo skromna.

Gdje vidite glavni prostor za daljnji rast – primjerice u širenju u segmentu impulsne kupnje, “on-the-go” proizvoda, funkcionalne hrane, novih formata ili novih tržišta?

U okviru strategije fokusirani smo na tri stupa rasta. Prvi je motivirati više ljudi da koriste Argetu i da je koriste češće. Drugi stup je teritorijalno širenje – riječ je o zemljama poput Francuske, Poljske, Češke, Slovačke i Rumunjske. Argeta je u prethodnom razdoblju ostvarila značajan rast i na izuzetno zahtjevnim tržištima poput Njemačke i Austrije, gdje je povećala svoj tržišni udio. Aktivno radimo i na širenju u Švicarskoj, Švedskoj i Nizozemskoj. Treći segment odnosi se na širenje u kategorije srodnih namaza. Nakon lansiranja Argeta Veggie linije, ponosni smo i na svoj prvi bezmesni namaz s okusom mesa na svijetu – Argeta Meatless. Ti proizvodi okusom i izgledom podsjećaju na meso. Segment potrošača koji biraju proizvode bez mesa raste, a te kupce nazivamo fleksitarijancima: jedu sve vrste hrane, ali iz raznih razloga žele ograničiti ili smanjiti konzumaciju mesa. Takvih potrošača mnogo je, osobito među mladima.

Dodatni rast prodaje ostvarujemo i kroz posebne projekte, poput linije Argeta Exclusive u crnoj ambalaži, pripremljene prema vrhunskim recepturama najboljih chefova, uključujući i one nagrađene Michelinovim zvjezdicama.

Strategija brenda

Argeta je pozicionirana kao brend koji kombinira tradiciju i trendsetterski pristup. Kako održavate tu ravnotežu, osobito na tržištima na kojima ste relativno ili potpuno novi igrač?

Ravnotežu između tradicije i inovacija održavamo oslanjajući se na kvalitetu i autentičnost, dok istodobno hrabro uvodimo nove proizvode, okuse i formate koji prate potrebe suvremenog potrošača. Na tržištima na kojima smo novi igrač pažljivo slušamo lokalne navike i preferencije okusa, ali ne radimo kompromise kada je riječ o temeljnim vrijednostima Argete: prirodnim sastojcima, proizvodima bez aditiva i vrhunskoj kontroli kvalitete.

Istodobno ulažemo u moderne komunikacijske kanale, posebno digitalne, kako bismo na autentičan način predstavili brend novim generacijama. Veseli nas i što stručna zajednica prepoznaje naše napore i kvalitetu, zbog čega smo ponosni dobitnici brojnih lokalnih i međunarodnih stručnih nagrada.

ESG i održivost

Atlantic Grupa je među liderima u ESG inicijativama u regiji. Kako se društveno odgovorne politike krovne kompanije konkretno reflektiraju na Argetu? Postaje li održivost relevantan kriterij i za potrošače u vašoj kategoriji te na koji način komunicirate te vrijednosti?

Održivost postaje sve važniji kriterij i u kategoriji delikatesnih namaza. Današnji potrošači ne traže samo dobar okus, već i sigurnost da proizvod dolazi od odgovornog proizvođača. Spread Good naš je program održivosti kojim živimo filozofiju širenja najboljeg za svakoga – kako kroz sam proizvod, tako i kroz brigu o okolišu i društvu.

Svjesni smo odgovornosti koju nosimo kao brend međunarodnih razmjera, zbog čega aktivno ulažemo u ostvarivanje održivih ciljeva. Naše obveze ogledaju se u predanosti korisnicima kroz najbolje moguće proizvode, predanosti okolišu kroz održive elemente u proizvodnim procesima te predanosti društvu kroz pomoć onima kojima je to zaista potrebno.

Ljudi i organizacija

Koliko je tim iza Argete ključan u ostvarivanju liderske pozicije? Kako izgleda upravljanje brendom koji posluje na više tržišta istovremeno? Koje osobine tražite kod ljudi koji rade na Argeti? Kako potičete kreativnost i kontinuitet inovacija?

Tim iza Argete jedan je od ključnih stupova našeg uspjeha, a rezultate omogućuje učinkovit poslovni model i operativna izvrsnost. Dugogodišnja stabilnost tima i visoka razina suradnje omogućili su nam funkcioniranje kao uigran sustav, čak i kada istovremeno upravljamo brendom na više tržišta. Imamo jasan strateški smjer, dok lokalni timovi razumiju specifičnosti svojih tržišta i prilagođavaju pristup bez gubitka identiteta brenda.

Unatoč velikom sustavu, uspjeli smo zadržati snažan poduzetnički duh, što je prava rijetkost u velikim kompanijama.

Kod ljudi koji rade na Argeti tražimo proaktivnost, interdisciplinarnost i autentičan entuzijazam. Kreativnost potičemo slobodom predlaganja i testiranja ideja, dok su inovacije sastavni dio naše kulture – od receptura do komunikacije. Najvažnije je da vjerujemo ljudima i njegujemo ambiciju, što se izravno vidi u rezultatima. Ukratko: ulažemo i u brend i u razvoj ljudskih potencijala.

Pogled unaprijed

Koji su planovi za Argetu u narednom razdoblju? Planirate li nova lansiranja i širenja na dodatna tržišta? Bez kojih vrijednosti Argeta ne može postojati ni na jednom tržištu?

U narednom razdoblju fokusirani smo na daljnju internacionalizaciju – posebno na tržišta zapadne Europe. Paralelno, kontinuirano radimo na razvoju novih proizvoda i kategorija, tako da potrošači i u budućnosti mogu očekivati novitete pod brendom Argeta.

Bez obzira na tržište, Argeta ne može postojati bez svojih osnovnih vrijednosti: vrhunskog kvaliteta, pažljivo biranih prirodnih sastojaka, proizvoda bez aditiva, povjerenja potrošača i stalnih inovacija. Te vrijednosti temelj su našeg brenda i razlog zbog kojeg smo lideri u Europi.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Atlantic Grupom po najvišim profesionalnim standardima.