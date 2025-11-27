PODCAST – Gordan Kolak, Končar: Globalno liderstvo se mijenja, no Europa ostaje snažan igrač

U podcastu Forbes Business Unplugged prvi čovjek Končara Gordan Kolak govori o sveobuhvatnoj transformaciji kompanije, osvrće se na investicijsku klimu u Europi, ulogu velikih kompanija u izvozno orijentiranim gospodarstvima, položaju Europe naspram SAD-a i Kine te važnosti partnerstava i poduzetničkog mindseta.

U novom izdanju podcasta Forbes Business Unplugged gostuje Gordan Kolak, predsjednik uprave Končara. Iskusni menadžer i stručnjak za strateško upravljanje te restrukturiranje složenih poslovnih sustava na čelu je Končara od 2020. godine. U tom je razdoblju uspješno proveo sveobuhvatnu transformaciju kompanije, s posebnim naglaskom na obnovljive izvore energije, digitalnu tranziciju i internacionalizaciju poslovanja. Pod njegovim vodstvom Končar je postao najveći hrvatski neto izvoznik i predvodnik tehnoloških inovacija u regiji.

Kolak je bogato profesionalno iskustvo stjecao i primjenjivao kao direktor i predsjednik uprava u tvrtkama DOK-ING, King ICT, Megatrend, Megatrend poslovna rješenja te Dalekovod proizvodnja. S njim je glavni urednik Forbesa Hrvatska, Vladimir Nišević, razgovarao o uspješnoj transformaciji Končara i o tome kako je kompanija posljednjih godina iskoristila povoljnu investicijsku klimu u Europi. Dotaknuli su se i ulaganja u nove tehnologije, položaja Europe u odnosu na SAD i Kinu te pitanju postoji li opasnost da kontinent zaostane za globalnim konkurentima.

Kolak je komentirao i koncept samodostatnosti, važnost poslovnih partnerstava te mindset koji poduzetnik treba njegovati kako bi uspio. Prvi čovjek Končara pojasnio je i ključnu ulogu velikih kompanija u izvozno orijentiranim gospodarstvima poput hrvatskoga te istaknuo pozitivne učinke integracije u Europsku uniju.