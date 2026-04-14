PODCAST: Igor Haralović i Mihael Furjan, Pontus Pharma: Snaga domaće farmaceutske industrije 

U podcastu Forbes Business Unplugged Igor Haralović i Mihael Furjan govore o razvoju Pontus Pharme, izazovima farmaceutske industrije i planovima za rast na međunarodnim tržištima.

U novoj epizodi podcasta Forbes Business Unplugged gostovali su Igor Haralović, osnivač i većinski vlasnik, farmaceutske tvrtke Pontus Pharme, te Mihael Furjan, suvlasnik s dugogodišnjim iskustvom iz Plive.

Pontus Pharma relativno je mlada tvrtka, osnovana 2021., no ideja o pokretanju poslovanja sazrijevala je godinama. Haralović ističe kako je poduzetnički iskorak bio logičan slijed iskustva, znanja i kontakata koje je godinama gradio u industriji. Iako početna ideja nije bila vezana uz farmaciju, prevagnula je procjena da je ulazak u poznati sektor manji rizik. Prvi poslovni koraci, uključujući i prve dogovore, odvijali su se iz stana, uz paralelno formiranje tima i zadovoljavanje regulatornih zahtjeva.

Kompanija danas razvija poslovanje u dva ključna smjera. Dugoročniji fokus je razvoj vlastitih proizvoda, uključujući specifične linije temeljene na kratkolančanim masnim kiselinama, koje ciljaju i međunarodna tržišta. Istodobno, Pontus Pharma širi distribuciju i zastupanje renomiranih proizvođača u segmentima poput bezreceptnih lijekova, estetske medicine, gastroenterologije i dijela lijekova na recept.

Furjan, koji je više od dva desetljeća proveo u Plivi, vidi ključnu prednost manjih kompanija u agilnosti i sposobnosti bržeg prepoznavanja tržišnih prilika. Upravo ta fleksibilnost, ističe, omogućuje brži rast i razvoj u odnosu na velike sustave. Procjenjuje da bi Pontus Pharma u sljedećih pet do deset godina mogla dosegnuti prihode između 50 i 100 milijuna eura.

U razgovoru se dotaknulo i šire slike farmaceutske industrije. Europa i dalje ima jednu od najjačih farmaceutskih baza na svijetu, no suočava se s izazovima poput smanjenih poticaja za inovacije i ovisnosti o uvozu ključnih sirovina iz Azije. Istodobno, riječ je o sektoru koji generira visoku dodanu vrijednost i ima snažan multiplikativni učinak na gospodarstvo, s obzirom na visoku razinu obrazovanja zaposlenih i utjecaj na druge industrije.

Govoreći o Hrvatskoj, Furjan upozorava na paradoks zdravstvenog sustava – visoke obvezne doprinose uz istodobni rast privatnog zdravstva zbog dugih lista čekanja. Ukupna potrošnja na zdravstvo procjenjuje se na oko sedam milijardi eura godišnje, pri čemu lijekovi čine približno petinu tog iznosa.

Sugovornici su se osvrnuli i na šire poslovno okruženje u Hrvatskoj, uključujući razinu plaća, porezno opterećenje i troškove života, te ukazali na potencijal za daljnji razvoj industrije koja već ima dugu tradiciju i snažnu bazu znanja.

