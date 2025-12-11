PODCAST – Ivan Bešlić, Sofascore: Ne bi mogli krenuti iz Silicijske doline ili Londona. Nama je Hrvatska omogućila jako puno

U podcastu Forbes Business Unplugged suosnivač Sofascorea Ivan Bešlić govori o tome kako je jedna domaća ideja izrasla u globalnu sportsku platformu s desecima milijuna korisnika te što znači upravljati tvrtkom koja zapošljava stotine stručnjaka. Otkriva s kojim se izazovima susreću hrvatske IT kompanije i kako vidi budućnost europskog tržišta.

U novom izdanju podcasta Forbes Business Unplugged gost je Ivan Bešlić, suosnivač i CSO tvrtke Sofascore te predsjednik IT udruge Unit Croatia. Bešlić je jedan od ključnih aktera hrvatske tehnološke i sportsko-analitičke scene, a pod njegovim je vodstvom Sofascore prerastao u jednu od najboljih sportskih platformi na svijetu, koja povezuje sve sudionike sportskog ekosustava – od navijača i klubova do profesionalnih igrača i menadžera – te se približava 35 milijuna mjesečno aktivnih korisnika.

S njim je glavni urednik Forbesa Hrvatska Vladimir Nišević razgovarao o poslovnim počecima Sofascorea u Hrvatskoj, o tome kako su gradili i razvijali domaće stručnjake te kako je danas upravljati timom od 350 zaposlenih.

Bešlić je komentirao hrvatski porezni sustav. kome pogoduje, a kome otežava poslovanje, te koliko je domaćim tvrtkama općenito izazovno poslovati u takvom okruženju. Osvrnuo se i na Europu, za koju smatra da u poslovnom smislu ne ide u dobrom smjeru i da će, želi li zadržati svoju globalnu poziciju, trebati radikalnu tehnološku transformaciju.

Naglasio je i da se premalo govori o povezanosti IT sektora i produktivnosti te istaknuo kako Hrvatska ima posebnu priliku u razvoju proizvodnje lokalne hrane.