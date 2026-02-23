PODCAST: Ivana Budin Arhanić i Vedrana Miholić: Liderstvo iz ženske perspektive. Turizam i digitalne tehnologije

U podcastu Forbes Business Unplugged Ivana Budin Arhanić i Vedrana Miholić otvoreno su govorile o položaju žena u visokom menadžmentu, izazovima tehnološkog sektora, utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada te novim generacijama i smjeru u kojem se razvija budućnost poslovanja.

U novoj epizodi podcasta Forbes Business Unplugged gostovale su Ivana Budin Arhanić, članica uprave Valamara, i Vedrana Miholić, izvršna direktorica za regiju DACH u tvrtki CROZ. Obje su članice udruge Lead.You, koja okuplja vodeće poslovne žene u Hrvatskoj s ciljem promicanja ženskog liderstva.

“U visokom menadžmentu je svega 15 posto žena, zato je ta tema važna za budućnost – kako bi se što više žena uključilo u procese odlučivanja i oblikovanje politika”, ističe Vedrana Miholić, dodajući kako “vrata još uvijek nisu svima jednako otvorena”.

Ivana Budin Arhanić naglašava da su se poslovne žene udruzi ponajviše pridružile jer smatraju da kriteriji uspjeha za žene i dalje nisu jednaki onima za muškarce. “Među prvih 100 kompanija u Hrvatskoj samo 11 vode žene, a one čine tek 20 posto članova uprava. Kada uzmemo u obzir da žene čine polovicu stanovništva, jednako su obrazovane i ravnopravno sudjeluju na tržištu rada, jasno je da postoji značajan prostor za napredak”, poručuje članica uprave Valamara.

Govoreći o tehnološkom sektoru, Vedrana Miholić upozorava na izazove već u fazi obrazovanja. “U digitalnim tehnologijama problem nastaje već pri odabiru studija jer je i dalje prisutno uvjerenje da su tehnički fakulteti ‘prirodniji’ izbor za dječake. Zbog toga danas osjećamo manjak stručnjakinja u tim područjima”, kaže Miholić. Dodaje kako brz razvoj tehnologije dodatno pojačava pritisak: “Tehnologija napreduje iznimno brzo, a mlade žene ponekad gube optimizam da će moći pratiti taj tempo, dijelom i zbog prekida karijere poput rodiljnog dopusta. Potrebno im je pružiti podršku kako bi zadržale korak.“

Ivana Budin Arhanić ističe i razliku između liderstva i menadžmenta. “Između lidera i menadžera postoji velika razlika – to što je netko dobar lider ne znači nužno da je i dobar menadžer, i obrnuto. No, trebamo i jedne i druge. Lider mora imati sposobnost dugoročnog stvaranja vrijednosti te okupiti i motivirati ljude oko jasne vizije”, zaključuje.