PODCAST – Natalija Labavić: Kako umjetna inteligencija mijenja pravo i autorska prava

U podcastu Forbes Business Unplugged pravnica Natalija Labavić govori o tome kako umjetna inteligencija mijenja pravni sustav, gdje su granice autorskih prava i može li AI jednog dana imati ulogu suca.

U novoj epizodi podcasta Forbes Business Unplugged gostuje Natalija Labavić, pravnica s bogatim iskustvom u entertainment i medijskoj industriji te stručnjakinja za autorsko, trgovačko i radno pravo, zaštitu ljudskih prava i osobnih podataka. U razgovoru s glavnim urednikom Forbesa Hrvatska Vladimirom Niševićem govorila je o tome kako umjetna inteligencija mijenja pravni okvir, koliko je danas regulirana, kako utječe na autorska prava te postoji li jasna granica između dopuštenog korištenja i njihova kršenja.

“Pravo uvijek kaska za tehnologijom, pa tako i za umjetnom inteligencijom, što je zapravo očekivano. Ipak, danas možemo reći da je AI unutar Europske unije vrlo dobro reguliran. Imamo AI Act i niz drugih propisa koji to područje prilično kvalitetno uređuju”, kaže Natalija Labavić. Dodaje kako je jedno od ključnih pitanja upravo zaštita autorskih prava, osobito u situacijama kada se nečija djela koriste za treniranje sustava umjetne inteligencije.

Prema njezinim riječima, developeri i građani često imaju različite poglede na regulaciju i granice korištenja tuđih djela. Ističe i razliku između Europe i Amerike: dok je u Europi naglasak na zaštiti osobnih podataka, u SAD-u je u fokusu zaštita slobode izražavanja i tržišta.

“U Americi se umjetna inteligencija već koristi u sudskim postupcima. U pojedinim slučajevima AI već donosi automatizirane odluke, pa možemo reći da bi jednog dana mogao imati svojevrsnu ulogu suca. Umjetna inteligencija može znatno pomoći pravnoj struci, ali ljudska kontrola uvijek će morati postojati”, zaključuje Natalija Labavić.